Νάιτζελ Φάρατζ: Οργισμένες αντιδράσεις για την ενδεχόμενη συμμετοχή του στο "I'm a celebrity"

Οργισμένοι είναι οι φαν του βρετανικού «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!», μετά τις φήμες ότι ο Νάιτζελ Φάρατζ, μία μισητή φιγούρα στην πολιτική ζωή της Αγγλίας θα εμφανιστεί στο σόου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νάιτζελ Φάρατζ, έχει επικριθεί για τις απόψεις του, ιδιαίτερα για τη μετανάστευση, οι οποίες έχουν περιγραφεί ως υποδαύλιση του μίσους μεταξύ των κοινοτήτων και ενθάρρυνση της ξενοφοβίας.



Ο πρώην ηγέτης του UKIP και του κόμματος Brexit, εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο του Μπρισμπέιν στην Αυστραλία πριν από την έναρξη του ριάλιτι, όπου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ίσως να πάει στη ζούγκλα.

Από τότε που κυκλοφόρησαν οι φήμες ότι ενδέχεται να συμμετέχει στο reality επιβίωσης για 1,5 εκατομμύριο λίρες, οι φαν έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους, ενώ κάποιοι σχεδιάζουν ακόμη και να μποϊκοτάρουν την προβολή του, αν όντως ο Φάρατζ είναι ένας από τους διάσημους συμμετέχοντες στο τηλεοπτικό πρόγραμμα.

«Ο κόσμος θα πρέπει πραγματικά να το μποϊκοτάρει αν μπει ο Νάιτζελ Φάρατζ μέσα», έγραψε ένας χρήστης στην πλατφόρμα X, ενώ ένας άλλος ανέφερε χαρακτηρισικά πως «αυτό συμβαίνει όταν εξομαλύνεις και βάζεις στο προσκήνιο την ακροδεξιά, και το @ITV θα πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά πριν επιλέξει τον Νάιτζελ Φάρατζ για να πάει στο 'I'm a Celebrity'».

«Θα μπει στη ζούγκλα, όλοι θα τον ψηφίσουν για να περάσει από τις διάφορες δοκιμασίες, και τελικά οι άνθρωποι στο σπίτι θα πουν "αχ, δεν είναι και τόσο κακός στην πραγματικότητα" και μετά, μέχρι το 2035 θα είναι πρωθυπουργός», συμπλήρωσε ένας άλλος.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι πλήθος διασήμων προσώπων έχουν συμμετάσχει στο φετινό σόου, όπως η αδελφή της Britney, Jamie-Lynn Spears, η Josie Gibson και η Denise Van Outen.

Με πληροφορίες του The Pink News