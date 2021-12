Η Κιμ Κατράλ απάντησε (έμμεσα) για το «And Just Like That» και την Σαμάνθα

Αν και η Κιμ Κατράλ δεν σχολίασε απευθείας το «And Just Like That» του HBO Max, δείχνει να απολαμβάνει μερικά από τα σχόλια για την απουσία της Samantha Jones στο reboot του «Sex and the City».

Η Samantha δεν βρίσκεται στη νέα σειρά, όπου πρωταγωνιστούν ξανά η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ως Carrie Bradshaw, η Σίνθια Νίξον ως Miranda Hobbes και η Κριστίν Ντέιβις ως Charlotte York.

Το revival του SATC, ωστόσο, αναφέρεται στην απουσία της σχεδόν αμέσως στο πρώτο επεισόδιο «Hello It's Me». Σύμφωνα με το σενάριο, Samantha και Carrie τσακώθηκαν επειδή η Carrie την απέλυσε από υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στο βιβλίο της. Υποτίθεται, λοιπόν, πως η Samantha ζει πλέον στο Λονδίνο και δεν έχει καμία επικοινωνία με τις υπόλοιπες μετά το περιστατικό.

Προς το παρόν είναι άγνωστο αν η Κιμ Κατράλ παρακολούθησε τη σειρά, αλλά σίγουρα απολαμβάνει μερικά tweets θαυμαστών της, ενώ έκανε like σε τρία συγκεκριμένα από την πρεμιέρα της Πέμπτης.

«Η Κιμ Κατράλ δεν επέστρεψε στο SATC επειδή η καριέρα της στο scatting [σ.σ. στη φωνητική τζαζ, το scat τραγούδι είναι φωνητικός αυτοσχεδιασμός] επιτέλους απογειώνεται», σχολίασε μια φαν, προσθέτοντας ένα emoji με κόκκινη καρδιά.

«And just like that… βρήκα τον εαυτό μου να θέλει να παρακολουθεί μόνο όσα είναι μέσα η Κιμ Κατράλ. Αυτό είναι ένα tweet εκτίμησης για την Κιμ», πρόσθεσε μια άλλη.

Και το τρίτο tweet γράφει: «And just like that… θέλω να ξαναδώ τη σειρά Sensitive Skin του 2014 με πρωταγωνίστρια την Κιμ Κατράλ».

Η Κιμ Κατράλ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει στο franchise μετά την κυκλοφορία και της δεύτερης ταινίας «Sex and the City», το 2010.

Το 2017, μιλώντας για την σχέση της με τις συμπρωταγωνίστριές της στο SATC, είπε: «Δεν ήμασταν ποτέ φίλες. Υπήρξαμε συνάδελφοι και κατά κάποιον τρόπο, αυτό είναι απολύτως υγιές επειδή έτσι υπάρχει μια ξεκάθαρη γραμμή που διαχωρίζει την επαγγελματική από την προσωπική ζωή».

Η ηθοποιός είχε ξεκαθαρίσει επίσης πως δεν ενδιαφέρεται για τρίτη ταινία, το 2016. Στην πρόσφατη πρεμιέρα του «And Just Like That» πάντως η Κατράλ απόλαυσε ένα ταξίδι στην Ιταλία, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της να πίνει καφέ και κρασί.

Στο μεταξύ στην πρεμιέρα, ο παραγωγός Μάικλ Πάτρικ Κινγκ μίλησε για την σειρά χωρίς τη Σαμάνθα. «Ξέραμε ότι η Κιμ δεν θα έκανε τη σειρά», εξήγησε. «Έχει τους λόγους της που σταμάτησε να παίζει τη Σαμάνθα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τιμήσουμε τη Σαμάνθα, που αγαπάμε - τον χαρακτήρα, που ξέρουμε ότι λατρεύουν οι φανς. Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι μια άλλη Σαμάνθα», είπε.