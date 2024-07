Η απάντηση της Κιμ Κατράλ για το αν θα συμμετέχει στον νέο κύκλο επεισοδίων του And Just Like That

Η Κιμ Κατράλ βάζει τέλος στη φημολογία των φαν που την ήθελαν να έχει έναν ενεργό ρόλο στον τρίτο κύκλο επεισοδίων της σειράς And just like that.

Η Κιμ Κατράλ διέψευσε τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι θα επαναλάβει το ρόλο της Samantha Jones στην επερχόμενη τρίτη σεζόν της συνέχειας του Sex and the City, που έχει τίτλο And just like that.

Απαντώντας σε ένα tweet που την ήθελε να επιστρέφει και να επανενώνεται με την Κάρι, Σάρλοτ και Μιράντα, η ηθοποιός διέψευσε την είδηση γράφοντας: «Aχ, αυτό είναι τόσο ευγενικό, αλλά δεν το κάνω».

Η Κιμ Κατράλ είχε υποδυθεί τον ρόλο της Σαμάνθα Τζόουνς στο Sex and the City για έξι κύκλους επεισοδίων και τον επανέλαβε στις δύο ταινίες που ακολούθησαν. Στη δεύτερη σεζόν του And just like that, έκανε μία σύντομη εμφάνιση που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και γέμισε ελπίδα τους φαν πως η τετράδα θα είναι ξανά μαζί. Αυτή η σύντομη αλλά και αιφνιδιαστική επιστροφή της στο σύμπαν του Sex and the City ήρθε εν μέσω χρόνιας κόντρας της με την πρωταγωνίστρια Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Ωστόσο, η Κιμ Κατράλ είχε ήδη δηλώσει πέρυσι ότι δεν είχε σχέδια να εμφανιστεί στο And Just Like That πέρα από το cameo της στη δεύτερη σεζόν. Μιλώντας στην εκπομπή Today τον Ιούνιο του 2023, η ηθοποιός είπε: «Μέχρι εδώ θα φτάσω».

Ωστόσο, η Κιμ Κατράλ θυμάται πάντα με αγάπη τον χαρακτήρα που υποδύθηκε για αυτές τις έξι σεζόν και τις ταινίες. «Δεν νομίζω ότι θα πω ποτέ αντίο στη Σαμάνθα», πρόσθεσε. «Είναι σαν πολλούς άλλους χαρακτήρες που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Προσκολλώμαι πολύ συναισθηματικά και προστατεύω τους χαρακτήρες μου. Μου έδωσε τόσα πολλά και την εκτιμώ πολύ».

Ο νέος κύκλος επεισοδίων της σειράς αναμένεται να επιστρέψει το 2025.