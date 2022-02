Game of Thrones: Ανοίγουν για τους φανς τα στούντιο στη Βόρεια Ιρλανδία

Μπορεί τo Game of Thrones να έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό τηλεοπτικά αλλά μια νέα περιοδεία στα στούντιο της σειράς υπόσχεται να παρασύρει τους θαυμαστές της.

Η περιήγηση γίνεται στα στούντιο Linen Mill στο Μπάνμπριτζ της Βόρειας Ιρλανδίας, μια από τις πολλές τοποθεσίες όπου γυρίστηκε η σειρά, εκεί που ανοίγεται μπροστά ο κόσμος του Westeros.

Τα αντικείμενα που μπορεί να δουν οι φανς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το σπαθί του Τζον Σνόου και το φόρεμα που φορούσε η αδελφή του Sansa από τον γάμο της με τον Joffrey.

«Οι θαυμαστές θα είναι μείνουν ευχαριστημένοι με μια περιοδεία στο στούντιο, επειδή ό,τι βλέπουν εδώ χρησιμοποιήθηκε στην σειρά», είπε ο ηθοποιός Ian Beattie.

«Αυτά είναι τα πραγματικά σκηνικά στα οποία περπατήσαμε. Αυτά είναι τα πραγματικά κοστούμια που φορέσαμε, τα σπαθιά με τα οποία πολεμήσαμε. Ό,τι σκεφτείτε είναι εδώ. Εδώ θα καταφέρετε να δείτε από κοντά κάθε απίστευτη λεπτομέρεια της σειράς» συνέχισε.

Το αξιοθέατο των 10.000 τ.μ περιλαμβάνει σετ όπως το Great Hall στο Winterfell, το King's Landing και το Dragonstone, ενώ οι υπεύθυνοι έχουν φροντίσει να υπάρχουν και διαδραστικές εμπειρίες.

Βασισμένο στα μυθιστορήματα «A Song of Ice and Fire» του Αμερικανού συγγραφέα George R.R. Martin, το «Game of Thrones», που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2011, έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.

Η βραβευμένη σειρά του HBO ολοκληρώθηκε το 2019 με ένα φινάλε που δίχασε τους θαυμαστές.

Το prequel «House of the Dragon», το οποίο διαδραματίζεται 200 ​​χρόνια πριν από την ιστορία της αρχικής σειράς, έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα φέτος.

Το Game of Thrones Studio Tour ανοίγει για το κοινό την Παρασκευή.

«Ήταν μία τόσο εμβληματική σειρά. Άλλαξε το τοπίο της τηλεόρασης, οπότε ελπίζω ότι ο κόσμος θα εξακολουθεί να απολαμβάνει το σόου για τα επόμενα χρόνια», είπε ο ηθοποιός Daniel Portman, ο οποίος υποδύθηκε τον Podrick Payne.

Με πληροφορίες του Reuters