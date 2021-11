Είστε έτοιμοι για μια σειρά Blade Runner;

Εκτός από ένας σκηνοθέτης που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται σταθερά στην εμπροσθοφυλακή τις στουντιακής παραγωγής, ο σερ Ρίντλεϊ Σκοτ είναι και άριστος επιχειρηματίας.

Στη φιλμογραφία του είναι λιγότερες οι ταινίες για τις οποίες δεν έχει κυκλοφορήσει κάποιας μορφής extended ή director’s cut στην αγορά του DVD και του Blu-ray - oι πιο κυνικοί περιμένουμε σε λίγα χρόνια το cut του All the Money in the World με τον Κέβιν Σπέισι, ο οποίος ενώ είχε γυρίσει τις σκηνές του, αντικαταστάθηκε από τον Κρίστοφερ Πλάμερ ένα μήνα πριν την κυκλοφορία της ταινίας, όταν ξέσπασε το γνωστό σκάνδαλο. Το Blade Runner, συγκεκριμένα, έχει 7 διαφορετικά cuts μέχρι σήμερα.

Το ίδιο έργο απέκτησε ένα sequel πριν μερικά χρόνια δια χειρός Ντενί Βιλνέβ, το οποίο, καίτοι εντυπωσιακό εικαστικά, δεν σημείωσε εισπρακτική πορεία, ικανή να δικαιολογήσει κι άλλες συνέχειες. Ο βρετανός σκηνοθέτης δεν έχει ξεμπερδέψει, όμως, με την εμβληματική δημιουργία του. Σύμφωνα με δηλώσεις του κατά την προώθηση της νέας ταινίας του House of Gucci, ο Σκοτ πρόκειται να επισκεφτεί ξανά το σύμπαν του Blade Runner υπό την μορφή τηλεοπτικής σειράς.

«Αυτή την περίοδο γράφουμε τον πιλότο και διαμορφώνουμε την ιστορία για μια σειρά δέκα επεισοδίων», δήλωσε ο Σκοτ στο BBC, δίχως να διευκρινίσει αν θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία ή να δώσει κάποιες άλλες πληροφορίες για το περιεχόμενο της. Το Blade Runner 2049 άφηνε ανοιχτή την ιστορία του Ρικ Ντεκάρτ, αλλά δύσκολα θα φανταζόμασταν τον Χάρισον Φορντ να επιστρέφει για τις ανάγκες της σειράς και θα ποντάραμε περισσότερο σε κάποια φρέσκια ιστορία με διαφορετικά πρόσωπα, που απλώς εξελίσσεται στη φουτουριστική μεγαλούπολη του Blade Runner.

Θυμίζουμε ότι πλην του Blade Runner, ετοιμάζεται και σειρά Alien σε σκηνοθεσία Νικ Χόλεϊ για λογαριασμό του καναλιού FX.