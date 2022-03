Το «And Just Like That» θα επιστρέψει με δεύτερη σεζόν

Το «And Just Like That», που έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2021, θα επιστρέψει με μια δεύτερη σεζόν επεισοδίων όπως επιβεβαίωσε εχθές το HBO Max.

«Είμαι ικανοποιημένος και ενθουσιασμένος που θα πω περισσότερες ιστορίες για αυτούς τους ζωντανούς, τολμηρούς χαρακτήρες, που παίζονται από αυτούς τους καταπληκτικούς ηθοποιούς. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι», δήλωσε ο παραγωγός Μάικλ Πάτρικ Κινγκ.

Η Σάρα Όμπρει, επικεφαλής περιεχομένου στο HBO Max, δήλωσε ότι «είμαστε ενθουσιασμένοι από την "πολιτιστική συζήτηση" που ξεκίνησε από αυτούς τους χαρακτήρες και τις ιστορίες τους, σε έναν κόσμο που ήδη γνωρίζουμε και αγαπάμε τόσο πολύ».

«Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που έχουν κάνει ο Μάικλ και οι υπέροχοι συγγραφείς, παραγωγοί, το καστ και το συνεργείο μας για να μεταφέρουν αυτές τις ιστορίες στην οθόνη. Ανυπομονούμε να δουν οι θαυμαστές τι μας επιφυλάσσει για τη 2η σεζόν!».

Ο υπεύθυνος περιεχομένου του HBO, Κάσει Μπλόις αποκάλυψε πρόσφατα ότι το «And Just Like That» ήταν η πιο επιτυχημένη πρωτότυπη σειρά του HBO Max μέχρι σήμερα, λέγοντας στο Variety ότι «όσον αφορά την τηλεθέαση, ήταν εκπληκτικό. Δε θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος με το πώς τα πάει όσον αφορά την υποδοχή».

Με πληροφορίες από Grazia