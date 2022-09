And Just Like That: Επιστρέφει ο Έινταν- Τι να περιμένουμε στη δεύτερη σεζόν

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επιβεβαίωσε την επιστροφή του Τζον Κορμπέτ στο σύμπαν του Sex and the City, αφού γυρίζει στον ρόλο του Έινταν για την δεύτερη σεζόν του And Just Like That.

«Θα μπορούσε, θα μπορούσε», δήλωσε η 57χρονη ηθοποιός, η οποία υποδύεται την αρθρογράφο μόδας, Carrie Bradshaw, σχετικά με τον Τζον Κορμπέτ που θα επαναλάβει το ρόλο του ως πρώην της, Aidan Shaw, στο reboot του HBO Max. «Βασικά, δεν μπορώ να είμαι πια μυστικοπαθής γι' αυτό».

Όσον αφορά τι να περιμένουν οι φανς από τη δεύτερη σεζόν, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είπε ότι ενώ η πρώτη σεζόν είχε να κάνει με το πένθος, η δεύτερη σεζόν επικεντρώνεται στην ανάκαμψη, τόσο για την Carrie Bradshaw, η οποία έχασε τον σύζυγό της, Mr. Big, στην πρεμιέρα της σειράς, όσο και για τους υπόλοιπους ηθοποιούς, που θρηνούν αμέσως ή εμμέσως επίσης απώλειες στη ζωή τους.

«Η δεύτερη σεζόν έχει να κάνει με την αντοχή, την ανάκαμψη και πώς ξαναβρίσκουν το γέλιο εκείνοι που μπορεί να έχουν βιώσει θλίψη», μοιράστηκε η ηθοποιός, η οποία την περασμένη εβδομάδα δημοσίευσε μια φωτογραφία από την πρώτη ανάγνωση του δεύτερου κύκλου. «Περισσότερα από τα νέα μέλη του καστ που αγαπάμε».

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αλλά και η Σάρα Ραμίρεζ, η οποία υποδύεται τη non-binary κωμικό Che Diaz, μοιράστηκαν φωτογραφίες από το σενάριο, εντείνοντας τον ενθουσιασμό των φανς που ανυπομονούν για την δεύτερη σεζόν, ενώ παραμένει άγνωστο αν κάποιοι από τους διάσημους πρώην του καστ ενδέχεται επίσης να κάνουν comeback.

Το ET μίλησε με τον ηθοποιό Τζέισον Λούις για την επανάληψη του ρόλου του πρώην της Samantha Jones (Κιμ Κατράλ), Smith Jerrod, στο And Just Like That. «Δεν ξέρω αν γιατί ήμουν εκεί με τη Samantha», είπε για την επιστροφή του στο ρόλο. «Δεν είχα μεγάλη αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους χαρακτήρες».