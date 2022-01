Σχολεία: Κουδούνι τη Δευτέρα με τρεις αλλαγές στο πρωτόκολλο- Τι ισχύει για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Με τρεις αλλαγές στα υγειονομικά πρωτόκολλα ανοίγουν την ερχόμενη Δευτέρα (10/1) τα σχολεία μετά τις διακοπές των γιορτών.

Την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής των μαθητών στα θρανία θα διενεργηθεί ένα επιπλέον self test, ενώ αυστηροποιούνται οι έλεγχοι σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος κορωνοϊού σε ένα τμήμα. Αντίθετα, δεν αλλάζει η προϋπόθεση για κρούσματα στο 50% συν ένα μαθητή, για να ανασταλεί η λειτουργία τμήματος.

Χθες, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε τις αλλαγές που θα ισχύσουν στα σχολεία από τη Δευτέρα, έπειτα από τις εισηγήσεις των ειδικών για την επικαιροποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου.

Αναλυτικά:

- Προβλέπεται ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων. Επομένως, την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου θα διενεργηθούν 3 δωρεάν self test αντί για δύο. Αυτά τα τεστ θα διανεμηθούν δωρεάν από τα φαρμακεία αυτή την εβδομάδα.

- Πλέον, τα δύο δωρεάν self test την εβδομάδα θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς.

- Σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος στην τάξη, γίνονται αυξημένοι έλεγχοι. Πλέον, όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δύο rapid test και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν συνολικά τρία self test το ίδιο διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς, θα κάνουν επίσης πέντε τεστ σε ισάριθμες ημέρες σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος. Συγκεκριμένα, θα διενεργούνται δύο rapid test και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τρία δωρεάν self test την εβδομάδα.

Παραμένουν σε ισχύ τα υπόλοιπα μέτρα που προβλέπει το πρωτόκολλο, όπως τα υποχρεωτικά rapid test για τους εκπαιδευτικούς που δεν είναι εμβολιασμένοι, η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών και η αναστολή διενέργειας εκδρομών.