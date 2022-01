Self tests: Αναφορές για ελλείψεις - «Επαρκές απόθεμα για δικαιούχους», απαντά η κυβέρνηση

Επαρκές είναι το απόθεμα των self test για την παραλαβή τους από τους δικαιούχους, μαθητές και εκπαιδευτικούς, που επιστρέφουν στα σχολεία τη Δευτέρα, διαμηνύνουν κυβερνητικές πηγές, μετά τις αναφορές πως καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, που επικαλείται τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολο Βαλτά, σε ορισμένα φαρμακεία έχουν εξαντληθεί τα δωρεάν self test, ενώ σε άλλα έχουν μείνει ελάχιστα. Όπως σημείωσε ο ίδιος, στο κεντρικό σημείο διανομής έχει ήδη διατεθεί η ποσότητα των 8,5 εκατ. self test, ενώ το πρόβλημα εντοπίζεται στην κατανομή τους μεταξύ φαρμακαποθηκών και φαρμακείων.

Σύμφωνα με τον κ. Βαλτά, η απάντηση που λαμβάνουν οι φαρμακοποιοί όταν επικοινωνούν με την αποθήκη, είναι πως όλα έχουν τελειώσει.

Ανάλογη φέρεται να είναι η κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη. «Η ζήτηση των δωρεάν self tests εκτοξεύτηκε τις τελευταίες ημέρες από γονείς και μαθητές που έσπευσαν να τα προμηθευτούν μετά τις εξαγγελίες των υπουργείων Υγείας και Παιδείας. Μεσολάβησε και η αργία των Φώτων και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα περισσότερα φαρμακεία της πόλης να διαθέσουν όλο το απόθεμά τους και πλέον να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλους συμπολίτες μας», εξηγεί ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης στον Alpha.

«Υπάρχει επάρκεια»

Ωστόσο, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, υπάρχει το απαραίτητο απόθεμα σε self test για την εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων.

«Λόγω της υψηλής ζήτησης σημειώθηκαν κενά σε φαρμακεία και έως αργά το βράδυ και νωρίς σήμερα το πρωί έγιναν οι αναγκαίες ενέργειες ανεφοδιασμού των φαρμακείων από τις φαμακαποθήκες αλλά και από το απόθεμα της πολιτικής προστασίας προκειμένου να καλυφθούν οι όποιες ελλείψεις», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, έως το βράδυ της Παρασκευής, είχαν διατεθεί πάνω από 6 εκατ. τέστ σε 1.287.000 δικαιούχους - δηλαδή 3 στους 4 δικαιούχους.

Σήμερα, τρίτη ημέρα διάθεσης των τεστ στους δικαιούχους, τα φάρμακα συνεχίζουν έως τις 18:00 τη δωρεάν διανομή τους σε όσους δικαιούχους δεν τα έχουν λάβει ακόμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενδέχεται να διατεθούν πάνω από ένα εκατομμύριο τεστ.

«Δεν υπάρχουν ελλείψεις»

Άλλωστε, όπως τόνισε και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, μιλώντας στην ΕΡΤ, δεν υπάρχουν ελλείψεις με self test, ενώ μέχρι χθες ήταν αδιάθετα 2 εκατομμύρια σε φαρμακαποθήκες: «Όποια φαρμακεία μας είπαν ότι τελείωσαν τα self test τους έγινε από την εφοδιαστική αλυσίδα νέα τροφοδότηση, δεν λείπουν τα self test, υπάρχουν».

Εκτίμησε ότι με τα self test των παιδιών για να πάνε σχολείο, θα βρεθούν περισσότερα θετικά κρούσματα, «πιθανότατα όμως η θετικότητα δεν θα είναι μεγαλύτερη». Εξήγησε ότι η θετικότητα είναι μεγάλη τις ημέρες των αργιών, καθώς οι περισσότεροι που κάνουν test έχουν συμπτώματα. Έφτασε στο 20% και 24%, ενώ τις άλλες μέρες η θετικότητα είναι στο 10%, «και πάλι υψηλή όμως», είπε η Μ. Γκάγκα.