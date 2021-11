«Πρεμιέρα» σήμερα για τα νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους: Τι αλλάζει - Πού απαιτείται rapid test

Σε ισχύ τέθηκαν από τις 06:00 του Σαββάτου και για το σύνολο της επικράτειας τα νέα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού.

Τα μέτρα που δημοσιεύτηκαν χθες σε ΦΕΚ, αφορούν τους ανεμβολίαστους και θα βρίσκονται σε ισχύ έως και τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.



Τι προβλέπεται



Από σήμερα, οι πελάτες εισέρχονται σε:

τράπεζες

δημόσιες υπηρεσίες

εμπορικά καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων των mall και των εκπτωτικών χωριών, καθώς και των shops in a shop)

κομμωτήρια,

υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίηση νυχιών),

ανοικτούς χώρους εστίασης,

υπηρεσίες λούνα παρκ και χώρους διασκέδασης

κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο στο κατάστημα πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή πιστοποιητικού νόσησης, ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό (PCR ή rapid test).

Οι ανήλικοι από 4 έως και 17 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

Οι αγορές για όσους δεν διαθέτουν test μπορούν να γίνονται με click away, δηλαδή θα γίνεται η παραγγελία τηλεφωνικά ή διαδικτυακά και θα γίνεται η παραλαβή έξω από το μαγαζί.



Τι ισχύει για λαϊκές, delivery, γήπεδα



Οι υπηρεσίες take away, delivery και καθ' οδόν drive- through επιτρέπονται χωρίς την παραμονή πελατών στον εσωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών και χωρίς να απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης ή δήλωσης αρνητικού διαγνωστικού/αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

Στην απόφαση προβλέπεται υποχρεωτική επέκταση του χώρου των λαϊκών αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών σε περίπτωση μη επάρκειας του χώρου. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.



Επιπλέον, υποχρεωτική χρήση μάσκας προβλέπεται για όλους όσοι παρακολουθούν δια ζώσης αθλητικές διοργανώσεις, σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο στη γηπεδούχο ομάδα ή στη διοργανώτρια αρχή και ποινή απουσίας φιλάθλων σε επόμενους αγώνες.



Τι ισχύει για εκκλησίες και μοναστήρια

Μετά από επικοινωνία του Γραφείου του Πρωθυπουργού με την Ιεραρχία της Εκκλησίας, η Ιεραρχία της Εκκλησίας εξέδωσε εγκύκλιο για την τήρηση των μέτρων και τη διενέργεια τεστ.



Υπεύθυνα για την τήρηση των μέτρων θα είναι τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια.



Στην εγκύκλιο, η Ιερά Σύνοδος καλεί όλους τους πιστούς και τον κλήρο «να τηρεί επακριβώς άπαντα τα μέτρα προστασίας», στέλνοντας μήνυμα σε όσους πιστούς δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα να προσέρχονται στους ιερούς ναούς αφότου έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικό τεστ (rapid ή pcr). Προτρέπει παράλληλα εκ νέου τους πολίτες να εμβολιαστούν. Τονίζει επίσης την υποχρέωση των ιερέων, ψαλτών, νεωκόρων κλπ να υποβάλλονται σε δύο τεστ την εβδομάδα (rapid ή pcr). Ο έλεγχος θα γίνεται από τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια.



Τι ισχύει για τις μάσκες - Οι εξαιρέσεις

Με βάση το ΦΕΚ προβλέπεται χρήση προστατευτικής μάσκας:

σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας.

Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται:

τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και

τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών.

Εντατικοί έλεγχοι



Παράλληλα, από σήμερα ξεκινά μπαράζ ελέγχων με την επιστράτευση 8.000 αστυνομικών και 400 στελεχών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Οι αρμόδιες αρχές που επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστέλλουν στη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr ή σε πλατφόρμα της ιστοσελίδας https://kye-gge.midev.gov.gr, τον προγραμματισμό και τα στοιχεία των σχετικών κυρώσεων.

Σημειώνεται πως στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που δεν τηρούν τα μέτρα τα πρόστιμα ξεκινούν πλέον από 5000 ευρώ και «λουκέτο» του καταστήματος για 15 μέρες.