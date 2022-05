Ο Γιώργος Μαζωνάκης στις Κάννες με την ταινία «Στον θρόνο του Ξέρξη»- Το βίντεο στο Instagram

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο 75ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία «Στον θρόνο του Ξέρξη», που παρουσιάστηκε στη φετινή διοργάνωση.

Η δημιουργός της ταινίας, Εύη Καλογηροπούλου βρίσκεται εδώ και μέρες στις Κάννες και χθες βρέθηκε μαζί της και ο Γιώργος Μαζωνάκης, που φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί της Κρουαζέτ.

Ο γνωστός Έλληνας τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram από τις Κάννες, μεταξύ άλλων γράφοντας στη λεζάντα: «Έχω χαρά... Δόξα εν υψίστοις Θεώ..».

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στις Κάννες στην επίσης πρεμιέρα της ταινίας "Στον θρόνο του Ξέρξη" σε σκηνοθεσία της Έφης Καλογηροπούλου, μαζί με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, την διευθύντρια της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήταν ένα όνειρο που είχα χρόνια στο μυαλό μου. Την διασκευή του "Ανήκω σε μένα", που παίζει μέσα στην ταινία, την έχει κάνει η Kid Moxie. Ευελπιστώ στα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, την αγάπη μου», είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η δράση της ταινίας εκτυλίσσεται σε ένα δυστοπικό σύμπαν, όπου απαγορεύεται το άγγιγμα. Η επίσημη περιγραφή αναφέρει τα εξής:

Στην εργασιακή δυστοπία των ναυπηγείων του Περάματος, η χρόνια απαγόρευση της σωματικής επαφής έχει μετατρέψει τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις σε απόκοσμες προσομοιώσεις ενός καταπνιγμένου αισθησιασμού που υπερβαίνει τα ετεροκανονικά στερεότυπα της επιθυμίας. Με την υπόνοια ύπαρξης ενός πανταχού παρόντος, αλλά αόρατου ελεγκτικού μηχανισμού, ακολουθείται η αφήγηση του Γιώργου, του παλαιότερου εργάτη και υπεύθυνου στο ναυπηγείο, μέσα από την οποία σκιαγραφούνται οι ανθρώπινες σχέσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται σε μια οργουελιανή καθημερινότητα όπου το οπτικό υποτάσσει το συγκινησιακό. Ο Γιώργος, μία φορά τον μήνα, κάνει τη διαδρομή από το Πέραμα στη Σαλαμίνα απέναντι. Τόσο ο ίδιος όσο και οι νέοι εργάτες κοιτάζουν μία το βουνό του Περάματος και μία απέναντι, χωρίς να ξέρουν τι να περιμένουν ή τι θα πρέπει να κάνουν.

Η πρώτη εκδοχή της ταινίας της Καλογηροπούλου είχε τον τίτλο «Ανήκω σε μένα», ένα έργο σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Αφροδίτης Παναγιωτάκου, Διευθύντριας Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, και σε ανάθεση του φεστιβάλ «You and AI: Through the Algorithmic Lens» που οργάνωσε η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στο Πεδίον του Άρεως (24.06-25.07.21), με μια θεματική που εστίαζε στον αλγόριθμο και στην τεχνητή νοημοσύνη, στη δημιουργικότητα και στην ηθική. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ στο Πέραμα, τον Ιούνιο του 2021.

Να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη συμμετοχή της Εύης Καλογηροπούλου στο Φεστιβάλ των Καννών, καθώς το 2020 η μικρού μήκους ταινίας «Motorway 65» είχε συμμετάσχει στο επίσημο πρόγραμμα διεκδικώντας Χρυσό Φοίνικα.