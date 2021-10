Το υπέροχο μουσείο σύγχρονης τέχνης Moco του Άμστερνταμ ανοίγει δεύτερο μουσείο στη Βαρκελώνη

Μπορεί να μην είναι το πιο διάσημο μουσείο του Άμστερνταμ, αλλά το Moco, ένα ανεξάρτητο μουσείο που παρουσιάζει σύγχρονη τέχνη και την τέχνη των πιο διάσημων street artists στον κόσμο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους επισκέπτες της Ολλανδικής πόλης.

Η είδηση είναι ότι τολμά και κάνει μια επέκταση στην Βαρκελώνη, με ένα δεύτερο μουσείο που μαζί με το περίφημο κέντρο σύγχρονης τέχνης MACBA θα αποτελέσουν ένα νέο πολιτιστικό κόμβο για τους εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Το κτίριο του Moco στο Άμστερνταμ είναι πολύ εντυπωσιακό, στην ιστορική Βίλα Άλσεμπεργκ, στο Museumplein, στο κέντρο της Ολλανδικής πρωτεύουσας που θυμίζει πύργο των παραμυθιών και τίποτα δε σε προδιαθέτει για το εξαιρετικά σύγχρονο περιεχόμενό του και την απαράμιλλη συλλογή έργων τέχνης που παρουσιάζει με έργα των Μπάνκσι, Ζαν Μισέλ Μπασκιά, JR, KAWS, Κιθ Χάρινγκ, Τζεφ Κουνς, Τρέισι Έμιν, Γιαγόι Κουσάμα, Μαρκ Ρόθκο, Άντι Γουόρχολ, ανάμεσα σε άλλους.

Το Moco Άμστερνταμ σχεδιάστηκε το 1904 από τον Eduard Cuypers, ανιψιό του διάσημου Pierre Cuypers, σχεδιαστή του κεντρικού σταθμού του Άμστερνταμ και του Rijksmuseum. Αυτή η ιδιωτική κατοικία ήταν ένα από τα πρώτα ιδιωτικά σπίτια που χτίστηκαν κατά μήκος του Museumplein και είχε αυτή τη λειτουργία μέχρι το 1939. Στη συνέχεια, το σπίτι παραχωρήθηκε σε ιερείς που δίδασκαν στο σχολείο Saint Nicolas στο Άμστερνταμ, και αργότερα μετατράπηκε σε δικηγορικό γραφείο πριν γίνει μουσείο.

Το κτίριο του Moco στο Άμστερνταμ. Φωτο: Wikipedia

Ο λόγος που είναι τόσο διαφορετικό είναι γιατί φιλοδοξεί να είναι ένα μουσείο ανοιχτό σε όλους και παρέχει μια πλατφόρμα για τα ανερχόμενα αστέρια της σύγχρονης τέχνης παρουσιάζοντας ατομικές εκθέσεις των THE KID, Guillermo Lorca και Reflecting Forward από το Studio Irma. Το Voice of the Streets / Moco αγκαλιάζει τη φωνή της τέχνης του δρόμου επειδή συνδέει τους ανθρώπους, αμφισβητεί τις ιδεολογίες και ενεργοποιεί τη συμμετοχή τους στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης.

Υποστηρίζοντας ένα μοντέλο χωρίς αποκλεισμούς, το Μουσείο Moco δημιουργεί προσβάσιμες εκθέσεις στο Άμστερνταμ και σε λίγο και στη Βαρκελώνη που φωτίζουν, εμπνέουν και ενδυναμώνουν την κοινότητα. Για το λόγο αυτό, έχει γίνει ένας κορυφαίος προορισμός για τους λάτρεις της τέχνης σε όλο τον κόσμο. «Χρησιμοποιούμε τη δύναμη της τέχνης για να αμφισβητήσουμε τον κανόνα, να υπερασπιστούμε την αλήθεια, να ανοίξουμε μυαλά και να αμφισβητήσουμε τον κόσμο γύρω μας» λένε οι διευθυντές των μουσείων και ιδρυτές τους Lionel & Kim Logchies. Οι εκθέσεις τους μοιάζουν με γιορτή και σήμερα έχουν όλες επικεντρωθεί στην ανάδειξη των γυναικείων φωνών και όσων υπήρξαν υποεκπροσωπημένοι με τον πιο «παιχνιδιάρικο» και καθόλου ακαδημαϊκό τρόπο.

Το Moco Barcelona φιλοξενείται σε ένα παλάτσο του 16ου αιώνα. Φωτο: Moco Barcelona

Η Βαρκελώνη θα έχει το δικό της Moco Barcelona που θα ανοίξει τις πόρτες του στις 16 Οκτωβρίου. Στην ίδια γραμμή με το Moco Άμστερνταμ φιλοξενείται σε ένα παλάτσο του 16ου αιώνα που βρίσκεται στην οδό Montcada στην καρδιά της Βαρκελώνης. Το Palacio Cervelló ήταν παλαιότερα η ιδιωτική κατοικία της οικογένειας των ευγενών Cervelló μέχρι τον 18ο αιώνα. Το κτίριο περιλαμβάνει ένα μείγμα στυλ που δείχνει μια πολύχρωμη, μεγάλη ιστορία της πόλης για αιώνες. Ενσωματώνοντας τμήματα της προηγούμενης κατασκευής του 15ου αιώνα-εσωτερική αυλή, τοξωτή σκάλα με κολώνες, και καλούπια τύπου Αναγέννησης-το Palacio Cervelló καλωσορίζει τους επισκέπτες με μια εντυπωσιακή γοτθική πρόσοψη. Από τον Μεσαίωνα έως τον 20ό αιώνα, αριστοκράτες, έμποροι και ευγενείς έζησαν σε αυτόν τον ιστορικό χώρο.

Με το μουσείο να έχει καλωσορίσει σχεδόν 2 εκατομμύρια επισκέπτες από περισσότερα από 120 διαφορετικά έθνη φιλοδοξεί οι επισκέπτες του να έχουν μοναδικές εμπειρίες ερχόμενοι σε επαφή με μια τέχνη προσβάσιμη στο κοινό που δεν είναι προνόμιο των λίγων, αλλά μπορεί να τους καλωσορίσει όλους. «Πιστεύουμε ότι η Τέχνη μπορεί να κάνει περισσότερα!» είναι το μότο των μουσείων που μέσα στους υπέροχους χώρους τους θέλουν να μυήσουν στη σύγχρονη τέχνη κάθε ανήσυχο πνεύμα.

Το μουσείο παρουσιάζει έργα των Μπάνκσι, Ζαν Μισέλ Μπασκιά, JR, KAWS, Κιθ Χάρινγκ, Τζεφ Κουνς, Τρέισι Έμιν, Γιαγόι Κουσάμα, Μαρκ Ρόθκο, Άντι Γουόρχολ, ανάμεσα σε άλλους. Φωτο: Moco Barcelona

Φωτο: Moco Barcelona