Τέιλορ Σουίφτ: Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι τώρα βάζει τέλος στις φήμες ότι είναι λεσβία

Η Τέιλορ Σουίφτ, μετά από τις μακροχρόνιες φήμες ότι είναι λεσβία, ωστόσο προτιμά να "μένει στη ντουλάπα", κοινώς να κρύβει τη σεξουαλική της ταυτότητα, φαίνεται να δίνει τέλος σε αυτές μέσα από σημειώσεις που διέρρευσαν από την επανέκδοση του εμβληματικού άλμπουμ της «1989».

Κάποια σημεία του προλόγου της που άρχισαν να κυκλοφορούν στην πλατφόρμα X, τα οποία δεν έχουν ακόμη επαληθευθεί πως είναι αυθεντικά, φέρεται να αναφέρονται στις έντονες εικασίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τις φιλίες της στα μέσα της δεκαετίας του 2010 με γυναίκες όπως το μοντέλο Karlie Kloss.

«Ορκίστηκα να μην βγαίνω ραντεβού και αποφάσισα να επικεντρωθώ μόνο στον εαυτό μου, τη μουσική μου, την ανάπτυξή μου και τις φιλίες μου», φέρεται να έγραψε η Σουίφτ, αναφερόμενη σε αυτή την περίοδο της καριέρας της. «Αν έκανα παρέα μόνο με τις φίλες μου, οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να εκθειάσουν κάτι ή να το σεξουαλικοποιήσουν, ωστόσο αργότερα κατάλαβα ότι ο κόσμος μπορούσε να το κάνει και αυτό», συμπλήρωσε.

Αυτή η τελευταία φράση, φαίνεται να είναι μια άμεση αναφορά στην Gaylor κοινότητα, μια υπερ-online ομάδα θαυμαστών της ποπ τραγουδίστριας, που πιστεύουν ότι είναι κρυφά αμφιφυλόφιλη ή λεσβία, και αφήνει στοιχεία για τη σεξουαλικότητά της κατά την πάροδο των χρόνων.

Οι Gaylors, όπως είναι γνωστοί οι υποστηρικτές της θεωρίας, έχουν αναλύσει τις φιλίες της με την Kloss και την Glee Dianna Agron, το χρώμα των ρούχων και της βαφής των μαλλιών της, αλλά και τους στίχους των ερωτικών τραγουδιών της, για να χτίσουν την υπόθεσή τους ότι το ποπ είδωλο «θα βγει μια μέρα από την ντουλάπα».

Οι Gaylors είχαν αναστατωθεί όταν έγινε γνωστή η είδηση της σχέσης της με τον παίκτη του NFL Travis Kelce, η οποία άρχισε να γίνεται πρωτοσέλιδο περίπου όταν πολλοί περίμεναν ότι θα έκανε ανακοίνωση σχετικά με τη σεξουαλικότητά της.

Η Τέιλορ Σουίφτ ωστόσο, έχει καταρρίψει τη θεωρία τους στο παρελθόν καθώς είχε δηλώσει στη Vogue το 2019 ότι «Δεν είχα συνειδητοποιήσει μέχρι πρόσφατα ότι θα μπορούσα να υπερασπιστώ μια κοινότητα στην οποία δεν ανήκω».

Οι σημειώσεις των κομματιών του 1989 που διέρρευσαν, φαίνεται να επιβεβαιώνουν περαιτέρω την ιδέα ότι η Swift θεωρεί τον εαυτό της σύμμαχο - και όχι μέλος - της LGBTQ+ κοινότητας, περιλαμβάνοντας μια αναφορά στους θαυμαστές που είδαν τη «συμμαχία και της υπεράσπιση της ισότητας» στο κομμάτι της Welcome to New York.

