Το σπανιότερο γραμματόσημο στον κόσμο επιστρέφει στη Βρετανία για πρώτη φορά σε 143 χρόνια

Το πιο σπάνιο γραμματόσημο του κόσμου επιστρέφει μόνιμα στη Βρετανία για πρώτη φορά μετά 143 χρόνια. Το γραμματόσημο Magenta (1856), που προέρχεται από τη Βρετανική Γουιάνα αξίας ενός σεντ αγοράστηκε για 8,3 εκατομμύρια δολάρια από τον έμπορο σπανίων γραμματοσήμων Στάνλεϊ Γκίμπονς σε δημοπρασία τον περασμένο μήνα.

Για σχεδόν ενάμιση αιώνα, το γραμματόσημο βρισκόταν σε συλλογές στο εξωτερικό, αλλά τώρα θα εκτίθεται στη ναυαρχίδα του συλλέκτη και εμπόρου στο κεντρικό Λονδίνο. Ο Γκίμπονς είπε ότι γραμμάριο προς γραμμάριο, το γραμματόσημο αυτό θεωρείται ότι είναι το πιο πολύτιμο κατασκευασμένο αντικείμενο στον κόσμο, περίπου 2,5 εκατομμύρια φορές πιο πολύτιμο από το χρυσό 24 καρατίων, όπως γράφει ο Γκάρντιαν.

Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν παρθεί για τη μεταφορά του γραμματοσήμου είναι δρακόντεια. Θα πετάξει στο αεροδρόμιο Heathrow και μεταφερθεί με ένα θωρακισμένο φορτηγό, πριν οδηγηθεί στον εκθεσιακό χώρο, όπου θα αποθηκευτεί σε ένα θησαυροφυλάκιο πριν εμφανιστεί σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο μηδενικού οξυγόνου.

Η οκταγωνικό γραμματόσημο, τυπωμένο με μαύρο χρώμα σε χαρτί ματζέντα και διαστάσεων 29 x 26 mm, απεικονίζει ένα τρικάταρτο ιστιοφόρο και το σύνθημα "Damus Petimus Que Vicissim" που μεταφράζεται "Δίνουμε και περιμένουμε σε αντάλλαγμα".

Ο τωρινός ιδιοκτήτης του γραμματοσήμου σκοπεύει να δημιουργήσει ένα σύστημα κοινής ιδιοκτησίας ανάμεσα σε άπληστους συλλέκτες που θα κατέχουν το πολύτιμο αντικείμενο εναλλάξ και με μετοχές που θα αγοράσουν ακόμα και οι παθιασμένοι φιλοτελιστές που δεν είναι πλούσιοι αξίας 20 στερλινών.

«Είναι πραγματικά μοναδικό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το καλωσορίζουμε πίσω στο βρετανικό έδαφος όπου ελπίζουμε ότι θα παραμείνει» είπε ο Graham Shircore, διευθύνων σύμβουλος του Stanley Gibbons.

«Τις επόμενες εβδομάδες ανυπομονούμε να ανακοινώσουμε τολμηρά σχέδια, τα οποία θα επιτρέψουν σε όλους να έχουν το δικό τους κομμάτι αυτής της θαυμάσιας ιστορίας. Αυτό δεν ισχύει μόνο για πλούσιους συλλέκτες. Αναπτύσσουμε ένα μοντέλο τιμολόγησης που θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε να συμμετάσχει στο κλαμπ και ανυπομονούμε να ανακοινώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα», είπε ο Shircore.

Η ιδιοκτήτρια Ann Hind δείχνει το Magenta στον συλλέκτη Ernest Kehr (αριστερά) και τον Grover Whalen, πρόεδρο της Παγκόσμιας Έκθεσης της Νέας Υόρκης του 1940. Ο σύζυγός της πλήρωσε 32.500$ για το γραμματόσημο το 1922. Το πούλησε στις αρχές της δεκαετίας του 1940 για 45.000$. Φωτο: Courtesy of The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundations