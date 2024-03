Σίντνεϊ Σουίνι, Κέιτ Μπλάνσετ, Λάβκραφτ και μπουζούκι από αύριο στους κινηματογράφους

Κινηματογραφικά, έχουμε δει και καλύτερες Πέμπτες, ψέματα δεν θα σας πούμε.

Πιο ευνοημένοι είναι οι φαν του μεταμεσονύκτιου χαβαλέ, με δυο επιλογές. Το Immaculate προσπαθεί να πλασαριστεί σαν μουλτιπλεξάδικος τρόμος, έχει 1-2 jump scares εμπνευσμένα και τη Σίντνεϊ Σουίνι για να το καταφέρει, μα στην πραγματικότητα στοχεύει αλλού: πρόκειται για συνειδητό throwback στον ιταλικό τρόμο περασμένων δεκαετιών. Οι φαν της συγκεκριμένης αισθητικής θα περάσουν καλά, οι υπόλοιποι μάλλον θα στείλουν την ταινία στο πυρ το εξώτερο.

Το Μινόρε απευθύνεται σε εγχώριους σινεφίλ που θέλουν να δουν σινεμά του φανταστικού στη γλώσσα τους. Χρειάζεται, βέβαια, λίγη θέληση παραπάνω από την πλευρά του θεατή για να αρέσει, έτσι τρομακτικά ανοικονόμητο και φειδωλό σε ευρήματα που είναι.

Οι φίλου του arthouse σινεμά έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο ταινίες. Η μία είναι το Settlers, το οποίο κέρδισε το βραβείο της FIPRESCI στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του περασμένου φεστιβάλ Καννών, επιλέχθηκε από τη χιλιανή επιτροπή ως εθνική υποψηφιότητα για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας και έχει την ξένη κριτική με το μέρος του.

New Boy

Το New Boy του Γουόργουικ Θόρντον δεν έχει εντελώς την ξένη κριτική με το μέρος του, έχει όμως Κέιτ Μπλάνσετ και τη σφραγίδα ενός δημιουργού που κρατά ψηλά το λάβαρο του σινεμά των αυτοχθόνων.

Το Knox goes Away ευελπιστεί να προσελκύσει το κοινό με το καστ του (Μάικλ Κίτον, Αλ Πατσίνο, Μάρσια Γκέι Χάρντεν και Τζέιμς Μάρσντεν) και τις ελάσσονες ανατροπές του, ενώ το Kung Fu Panda 4 με την αναγνωρισιμότητα του brand name, έστω και αν στην περίπτωσή του ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα – φθίνουσα η πορεία των σίκουελ.

Τέλος, να θυμίσουμε ότι στις 26 Μαρτίου τρέχει η δράση της Ημέρας του Ελληνικού Κινηματογράφου του ΕΚΚ, στο πλαίσιο της οποίας θα προβληθούν ελληνικές ταινίες των τεσσάρων τελευταίων ετών με εισιτήριο 3 ευρώ.