«Ρήγματα σε Επαφή» σε μια έκθεση στη Γόρτυνα

«Η γη σείεται. Τα συστήματα σκέψης έχουν καταρρεύσει και δεν υπάρχουν πια ευθείες διαδρομές. Συνεχείς πλημμύρες, εκρήξεις, σεισμοί, πυρκαγιές. Σήμερα, ο κόσμος είναι απρόβλεπτος και σε έναν τέτοιο κόσμο, η ουτοπία είναι απαραίτητη. Αλλά η ουτοπία χρειάζεται τρεμάμενη σκέψη: δεν μπορούμε να συζητάμε για την ουτοπία με παγιωμένες ιδέες». - Εντουάρ Γκλισάν

Η συγγραφέας, ποιήτρια και ζωγράφος Ετέλ Αντνάν «έγραφε σε μια ξένη γλώσσα» για τη ζωή της υπό το άκουσμα των αραβικών, των γαλλικών, των αγγλικών, των ελληνικών και των τουρκικών αλλά και για τα ταξίδια της στη Μεσόγειο. Οι γλώσσες που συγκρούονταν μεταξύ τους γίνονται ένα δοχείο αφήγησης όχι μόνο για στο συγκεκριμένο δοκίμιο αλλά και σε ολόκληρο το έργο της, όπου η τριβή και η σύγκρουση βρίσκονται στο επίκεντρο.

Είτε πρόκειται για τη γλώσσα, είτε για το φύλο, είτε για τη γεωπολιτική διάσταση που συχνά πλαισιώνει τα παραπάνω, η τριβή και η ένταση προϋποθέτουν την ύπαρξη μιας επιτελεστικής ζώνης επαφής ή αγγίγματος. Μέσα σε αυτή τη ζώνη, η ένταση εκδηλώνεται όχι μόνο στην επαφή, αλλά και στην κίνηση. Η επέκταση της παραπάνω παρατήρησης και η ανάγνωσή της μέσα από μια γεωλογική σκοπιά ανοίγει ένα πεδίο για την κατανόηση νοημάτων που υπερβαίνουν την ανθρώπινη και τη γήινη επιφάνεια, επεκτείνει τις καθιερωμένες γραμμικές χρονικότητες και επιστημολογικές υποδείξεις, ενώ παράλληλα προσφέρει χώρο για αφηγήσεις που κοιτούν και αξιολογούν πιο μακριά και πιο βαθιά.

Με σημείο εκκίνησης το ρίζωμα και την υπέρβαση των γλωσσών μέσω της διασύνδεσής τους, την εξορία από και σε αυτές, οι εικαστικές και παραστατικές δράσεις υπό τον τίτλο Touching Faultlines / Ρήγματα σε Επαφή καταλαμβάνουν το Ρωμαϊκό Ωδείο στην Αρχαία Γόρτυνα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η τοποθεσία δημιουργεί σημεία επαφής μεταξύ του κοινού και της πολύχρονης ιστορίας της τέχνης και του πολιτισμού που αναπόφευκτα βρίσκονται σε κίνηση και ταυτόχρονα σε διάλογο με το ρήγμα των τεκτονικων πλακών της Ευρασίας και της Αφρικής που εντοπίζονται μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά.

Στο παρόν πρόγραμμα δράσεων, η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των γεωλογικών συνθηκών και των αρχαιολογικών ερευνών διατηρεί βαρύνουσα σημασία καθώς ορίζει και ένα προκαθορισμένο πολιτικό πλαίσιο δράσης που γλιστράει μέσα στο πεδίο της «επιστήμης» και της «τεκμηριωμένης» γνώσης. Η καλλιτεχνική παραγωγή εμφανίζεται ως μέσο αμφισβήτησης των δεδομένων που αναπλαισιώνει μέσα από διαδικασίες αισθητηριακής ανασάλευσης.

Ιστορικοί σεισμοί και ηφαιστειακές εκρήξεις έχουν διανοίξει τον μανδύα της γης επανειλημμένα ανά τους αιώνες, καθιστώντας τη λεκάνη της Μεσογείου μια περιοχή συνεχούς τρικυμίας.

Ζώνες επαφής. Χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο για να αναφερθώ σε κοινωνικούς χώρους όπου οι πολιτισμοί συναντιούνται, συγκρούονται και παλεύουν μεταξύ τους, συχνά σε πλαίσια εξαιρετικά ασύμμετρων σχέσεων εξουσίας, όπως η αποικιοκρατία, η δουλεία ή τα επακόλουθά τους, όπως αυτά βιώνονται σε πολλά μέρη του κόσμου σήμερα αναφέρει η Μαίρη Λουίζ Πρατ. Αν τα σημεία σύγκρουσης θεωρηθούν επιφάνειες επαφής, τι μπορούμε να μάθουμε γι’αυτήν την επαφή παρατηρώντας τα γεωλογικά σώματα και τις μετακινήσεις τους ακολουθώντας τις γραμμές του ρήγματος της Μεσογείου;

Panos Profitis, The seed that took root, 2023