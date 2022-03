To «Power of the Dog» της Τζέιν Κάμπιον κέρδισε και στα Critics Choice Awards

Διπλοί πανηγυρισμοί για τη Τζέιν Κάμπιον και το Netflix χθες, καθώς, εκτός από τα BAFTA το Power of the Dog κέρδισε Καλύτερη ταινία και Σκηνοθεσία και στα Critics Choice Awards.

Τα βραβεία των Κριτικών επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το παράθυρο ευκαιρίας που προέκυψε με το σνομπάρισμα των Χρυσών Σφαιρών από τη βιομηχανία και να πάρουν τη θέση τους ως άτυποι προπομποί των Όσκαρ. Η λίστα των νικητών στις μεγάλες κατηγορίες μπορεί να είναι ακριβώς η ίδια και στα προσεχή Όσκαρ.

Με το Belfast να μην στηρίζεται ούτε από τους συμπατριώτες του Μπράνα στα BAFTA, η ταινία της Κάμπιον μοιάζει να έχει μείνει χωρίς αντίπαλο για το μεγάλο βραβείο. Στις ερμηνευτικές κατηγορίες μόνο ερωτηματικό μοιάζει ο Α’ Γυναικείος Ρόλος, όπου ο συναγωνισμός είναι έντονος και δεν υπάρχει καθαρό φαβορί. Μια άλλη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι, μετά τα Annie Awards, δηλαδή τα βραβεία των δημιουργών κινουμένων σχεδίων, το The Mitchells vs the Machines κερδίζει ακόμα ένα βραβείο καλύτερου Animation. Να ακόμα μια κατηγορία που δεν έχει ξεκάθαρο νικητή.

Στην τηλεόραση σαφής η επικράτηση των Succession και Ted Lasso και εδώ, Κέιτ Γούινσλετ και Μάικλ Κίτον επανέλαβαν τον θρίαμβο των SAG Awards, ενώ ως καλύτερο κωμικό special βραβεύτηκε το sui generis ημερολόγιο καραντίνας του Μπο Μπέρναμ Bo Burnham: Inside.

Δείτε αναλυτικά τα βραβεία:

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Καλύτερη Ταινία

“The Power of the Dog”

Α' Ανδρικός Ρόλος

Will Smith – “King Richard”

Α' Γυναικείος Ρόλος

Jessica Chastain – “The Eyes of Tammy Faye”

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Troy Kotsur – “CODA”

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Ariana DeBose – “West Side Story”

Καλύτερος Νέος Ηθοποιός

Jude Hill – “Belfast”

Καλύτερο Καστ

“Belfast”

Σκηνοθεσία

Jane Campion – “The Power of the Dog”

Πρωτότυπο Σενάριο

Kenneth Branagh – “Belfast”

Διασκευασμένο Σενάριο

Jane Campion – “The Power of the Dog”

Φωτογραφία

Ari Wegner – “The Power of the Dog”

Σκηνογραφία

Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos – “Dune”

Μοντάζ

Sarah Broshar and Michael Kahn – “West Side Story”

Ενδυματολογία

Jenny Beavan – “Cruella”

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

“The Eyes of Tammy Faye”

Οπτικά Εφέ

“Dune”

Καλύτερη Κωμωδία

“Licorice Pizza”

Animation

“The Mitchells vs the Machines”

Ξενόγλωσση Ταινία

“Drive My Car”

Τραγούδι

No Time to Die – “No Time to Die”

Μουσική

Hans Zimmer – “Dune”

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Δραματική Σειρά

“Succession” (HBO)

Κωμική Σειρά

“Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Μίνι Σειρά

“Mare of Easttown” (HBO)

Τηλεταινία

“Oslo” (HBO)

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Lee Jung-jae – “Squid Game” (Netflix)

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Melanie Lynskey – “Yellowjackets” (Showtime)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Kieran Culkin – “Succession” (HBO)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Sarah Snook – “Succession” (HBO)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Jason Sudeikis – “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Jean Smart – “Hacks” (HBO Max)

Β’ Ανδρικός σε Κωμική Σειρά

Brett Goldstein – “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Hannah Waddingham – “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Michael Keaton – “Dopesick” (Hulu)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Kate Winslet – “Mare of Easttown” (HBO)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Murray Bartlett – “The White Lotus” (HBO)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Jennifer Coolidge – “The White Lotus” (HBO)

Ξενόγλωσση Σειρά

“Squid Game” (Netflix)

Animation Σειρά

“What If…?” (Disney Plus)

Talk Show

“Last Week Tonight With John Oliver” (HBO)

Κωμικό Special

“Bo Burnham: Inside” (Netflix)