Πώς το βρετανικό Firstsite ανέκαμψε οικονομικά και ανακηρύχθηκε μουσείο της χρονιάς

Το 2015, το Firstsite, στο Colchester, ένα μουσείο που βρισκόταν σε κατάσταση κρίσης, βγήκε από το εθνικό χαρτοφυλάκιο χρηματοδότησης της Μεγάλης Βρετανίας, λόγω ανησυχιών για την βιωσιμότητά του. Προχθές ανακηρύχθηκε Μουσείο της χρονιάς στη Μεγάλη Βρετανία για το 2021 από το Art Fund.

Η ανατροπή γέμισε χαρά όχι μόνο την διευθύντρια του μουσείου Sally Shaw, στην απονεμήθηκε το βραβείο των 100.000 λιρών ως καλύτερο μουσείο που επέλεξε το Art Fund του έτους 2021, αλλά και το κοινό που αγκάλιασε τις δραστηριότητες του μουσείου μέσα στην πανδημία. Το μουσείο βραβεύθηκε όπως αναφέρει το σκεπτικό της βράβευσης ως «ένα εξαιρετικό παράδειγμα καινοτομίας και ακεραιότητας».

Το Firstsite άνοιξε το 2011, ως ένα νεόδμητο μουσείο σύγχρονης τέχνης ανάμεσα σε άλλα όπως το Hepworth στο Wakefield και το Turner Contemporary στο Margate. Είχε μια δύσκολη εκκίνηση αλλά επέζησε των προβλημάτων χρηματοδότησης και επέστρεψε στο εθνικό χαρτοφυλάκιο το 2018. Υπό την ηγεσία του Shaw ευημερούσε.

Μέσα σε λίγες μέρες από το πρώτο λοκντάουν του κορωνοϊού τον Μάρτιο του 2020, το μουσείο είχε την ιδέα να δημιουργήσει πακέτα δραστηριοτήτων με καλλιτέχνες για παιδιά και νέους, μια εκλεκτή έκδοση του «The Big Book of Things to Do».

Σε διαδικτυακά προγράμματα ο Βρετανός καλλιτέχνης Μαρκ Γουόλινγκερ ενθάρρυνε τους ανθρώπους να τραβήξουν φωτογραφία τα χέρια τους για να κρεμάσουν τις φωτογραφίες στο παράθυρό τους ως ένα είδος εθνικού κύματος. Ο καλλιτέχνης Μάικλ Λάντι με έμπνευση από το χαρτί τουαλέτας και τη φρενίτιδα που δημιουργήθηκε εξαιτίας της ζήτησης που είχε, ζήτησε από τα παιδιά να στοιβάζουν μεμονωμένα φύλλα χαρτιού μέχρι να πέσει ο πύργος που κατασκεύαζαν.

Michael Landy, Welcome to Essex 2021. Copyright Michael Landy. Φωτο: Anna Lukala/Courtesy the artist and Thomas Dane Gallery