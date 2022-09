Πέθανε ο ράπερ Coolio σε ηλικία 59 ετών

Ο Coolio, ο ράπερ της Δυτικής Ακτής, του οποίου η μουσική και οι τεράστιες επιτυχίες όπως το "Gangsta's Paradise" καθόρισαν τη χιπ-χοπ μουσική τη δεκαετία του 1990, πέθανε την Τετάρτη στο Λος Άντζελες. Ήταν 59 ετών.

Ο επί σειρά ετών μάνατζέρ του, Jarez Posey, επιβεβαίωσε τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Ο Posey, ο οποίος συνεργάστηκε με τον ράπερ για περισσότερα από 20 χρόνια, έδωσε επιπλέον λεπτομέρειες, λέγοντας ότι ο Coolio βρισκόταν στο σπίτι ενός φίλου του στο Λος Άντζελες όταν πήγε στο μπάνιο. Όταν οι φίλοι του συνειδητοποίησαν πως είχε περάσει «αρκετή ώρα», έσπασαν την πόρτα και βρήκαν τον Coolio στο πάτωμα. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο και οι τραυματιοφορείς προσπάθησαν να επαναφέρουν τον Coolio, αλλά ο σταρ της ραπ πέθανε περίπου στις 5 το απόγευμα, τοπική ώρα.

Ο Coolio, κατά κόσμον Artis Leon Ivey Jr., είχε κερδίσει το Grammy για την καλύτερη σόλο ραπ ερμηνεία το 1996 για το "Gangsta's Paradise".

«Ο Coolio εξακολουθεί να χτίζει τη ραπ του πάνω σε αναγνωρίσιμα oldies της δεκαετίας του 1970 και δημιουργεί περίπλοκες, συγχρονισμένες ρίμες που θα μπορούσαν να είναι διάλογοι», έγραφε ο Jon Pareles σε μια κριτική στους New York Times το 1995, σημειώνοντας ότι το "Gangsta's Paradise" χρησιμοποιεί τις μινόρε συγχορδίες του "Pastime Paradise" του Stevie Wonder.

Νοέμβριος 2002. Ο Coolio τραγουδά σε συναυλία για τους στρατιώτες του αμερικανικού στρατού στη Βοσνία

Το τραγούδι παραλίγο να μην συμπεριληφθεί στην επιτυχημένη ταινία "Dangerous Minds", όπως είχε αποκαλύψει η κριτικός Caryn James στους New York Times το 1996: «Το τραγούδι "Gangsta's Paradise" του Coolio, προστέθηκε καθυστερημένα στο "Dangerous Minds", μετατρέποντας μια ταινία της Michelle Pfeiffer που έκανε κήρυγμα, ένα φιλμ για μια δασκάλα στο κέντρο της πόλης, σε μια επιτυχία φαινομενικά πιο φρέσκια από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα».

Άλλες επιτυχίες του Coolio ήταν το "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)", από το άλμπουμ "Gangsta's Paradise"- και το "C U When U Get There", από το τρίτο του άλμπουμ "My Soul".

Όμως κανένα από αυτά δεν κατάφερε να φτάσει την επιτυχία του "Gangsta's Paradise", ένα τραγούδι που, με τον διαπεραστικό ρυθμό του και τα δεύτερα φωνητικά, έγινε αμέσως πασίγνωστο σε εκατομμύρια φαν της ραπ της δεκαετίας του '90, ειδικά για τους αξέχαστους στίχους με τους οποίους ξεκινά: «Καθώς περπατάω στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, ρίχνω μια ματιά στη ζωή μου και συνειδητοποιώ ότι δεν έχει μείνει τίποτα».

Δεν είναι τυχαίο ότι το βίντεο κλιπ συγκεντρώνει περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Είχε γεννηθεί στην Καλιφόρνια και φοίτησε για ένα διάστημα στο Κολέγιο Κόμπτον, αλλά άφησε τις σπουδές του για να γίνει ράπερ.

Στα βραβεία 1997 MOBO Awards

Εδώ, μαζί με τον L.V, όταν τραγουδούσαν με πρωτοφανή άνεση και καθιστοί το Gangsta's Paradise, στο στούντιο του Howard Stern Show.

Πέρα από το Gangsta's Paradise o Coolio είχε λάβει άλλες 5 υποψηφιότητες για Grammy ενώ είχε εμφανιστεί και στη σειρά του Nickelodeon "Kenan and Kel". Είχε δημιουργήσει και την τηλεοπτική σειρά "Cookin' with Coolio", στην οποία ο ίδιος μαγείρευε και τραγουδούσε.

Ο Coolio ασχολήθηκε ενεργά με την φιλανθρωπία και τον κοινωνικό ακτιβισμό. Η οργάνωση "Environmental Justice and Climate Change" τον είχε επιλέξει ως επίτιμο μέλος της και γύρισε την Αμερική επισκεπτόμενος κολέγια και πανεπιστήμια, μιλώντας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το 1996 είχε παντρευτεί την Josefa Salinas με την οποία χώρισαν τελικά το 2000. Απέκτησε συνολικά έξι παιδιά.