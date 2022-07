Πέθανε ο ηθοποιός της Λάμψης και του Blade Runner, Τζο Τούρκελ

Ο Τζο Τούρκελ, γνωστός για τους ρόλους στις ταινίες «Η Λάμψη» και «Blade Runner», πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Ο ηθοποιός πέθανε στο νοσοκομείο St. John's στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια τη Δευτέρα, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο Variety.

Ο Τούρκελ είναι περισσότερο γνωστός για τους δεύτερους ρόλους του σε πολλές ταινίες του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, συμπεριλαμβανομένης της Λάμψης του 1980, όπου υποδύθηκε τον ανατριχιαστικό μπάρμαν Lloyd.

Πρωταγωνίστησε επίσης στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Κιούμπρικ, «The Killing» και στο «Paths Of Glory» του 1957 ως στρατιώτης Pierre Arnaud.

Ο ηθοποιός είχε επίσης εξέχοντα ρόλο στο πρωτότυπο «Blade Runner» του 1982 του Ρίντλεϊ Σκοτ, όπου έπαιξε τον δρ. Έλντον Τάιρελ.

Άλλοι αξιόλογοι ρόλοι του περιλαμβάνουν τρεις από τις ταινίες του σκηνοθέτη επιστημονικής φαντασίας Μπερτ Ι. Γκόρντον, συμπεριλαμβανομένων των Tormented, The Boy and the Pirates και Village of the Giants. Ο τελευταίος του ρόλος ήταν στο The Dark Side Of The Moon το 1990.

Ο Τούρκελ έκανε επίσης αρκετές εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το Bonanza, οι Σκληροί του Μαϊάμι, το Tales From The Darkside, το Asphalt Jungle, το Bat Masterson και το Κότζακ.

Σύμφωνα με το Variety, ο ηθοποιός ολοκλήρωσε τα απομνημονεύματα με τίτλο «The Misery Of Success» πριν από τον θάνατό του, τα οποία η οικογένεια σχεδιάζει να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά.

Με πληροφορίες του Variety