Όσκαρ 2025: Ο Κόναν Ο' Μπράιεν θα είναι φέτος ο παρουσιαστής

Ο Κόναν Ο' Μπράιεν θα είναι ο οικοδεσπότης και κεντρικός παρουσιαστής των Όσκαρ 2025, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

«Η Αμερική το απαίτησε και τώρα συμβαίνει: το νέο Cheesy Chalupa Supreme του Taco Bell. Σε άλλες ειδήσεις, παρουσιάζω τα Όσκαρ», δήλωσε ο βραβευμένος με Emmy τηλεοπτικός παρουσιαστής, συγγραφέας, παραγωγός και κωμικός σε δελτίο τύπου για την πρώτη του φορά ως κεντρικός παρουσιαστής στα Όσκαρ.

Ο Ο' Μπράιεν είναι περισσότερο γνωστός ως οικοδεσπότης του "Late Night with Conan O'Brien" από το 1993 έως το 2009, μετά την αποχώρηση του Ντέιβιντ Λέτερμαν και του "Conan" από το 2010 έως το 2021. Πριν από αυτό, ήταν συγγραφέας του "Saturday Night Live" και των "Simpsons".

Από το 2018, παρουσιάζει το podcast "Conan O'Brien Needs a Friend". Πιο πρόσφατα, πρωταγωνίστησε στην ταξιδιωτική εκπομπή "Conan O'Brien Must Go" στο Max.

Η 97η απονομή των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Μαρτίου 2025, στο Dolby Theatre στο Ovation Hollywood.