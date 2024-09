«Όλα είναι Δράμα»: Τι θα δούμε στο 47ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Ξεκινάει το 47ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF), το οποίο θα διεξαχθεί από τις 2 ως τις 8 Σεπτεμβρίου 2024, με ένα πλούσιο πρόγραμμα και μότο το «Όλα είναι Δράμα / All is Drama», μια παραλλαγή του τίτλου της γνωστής ταινίας του Παντελή Βούλγαρη «Όλα είναι δρόμος».

Για πέμπτη χρονιά με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιάννη Σακαρίδη, το ραντεβού μικρομηκάδων και κοινού δίνεται καταρχάς στον κινηματογράφο «Ολύμπια» και στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας (Αίθουσα «Αντώνης Παπαδόπουλος»), αλλά και στον θερινό «Αλέξανδρο» τις βραδινές ώρες, στον κήπο του πολιτιστικού χώρου ΚΥΚΛΩΨ, στο καφέ-πολυχώρο «Ελευθερία» (συμβολή των οδών Βενιζέλου και Κουντουριώτου), ενώ φέτος εγκαινιάζεται ένας ακόμα φεστιβαλικός χώρος, το Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας, το εμβληματικό κτίριο του 1928, στο τέρμα της οδού Μητρ. Χρυσοστόμου. Οι ταινίες ωστόσο θα είναι προσβάσιμες online, δωρεάν, σε όλη την Ελλάδα.

Συνολικά θα παρουσιαστούν 211 ταινίες από 39 χώρες, εκ των οποίων οι 148 διαγωνίζονται στα 7 διαγωνιστικά τμήματα του φεστιβάλ, ενώ οι 62 ελληνικές θα κάνουν την εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα τους. Παράλληλα, θα προβληθούν άλλες 63 ταινίες, στο πλαίσιο αφιερωμάτων όπως είναι αυτό για τη Φρίντα Λιάππα, για τον Κωνσταντίνο Γιάνναρη, και ένα ειδικό αφιέρωμα το οποίο θα περιλαμβάνει τις φοιτητικές ταινίες που δημιουργήθηκαν κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα της Κινηματογραφικής Σχολής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με εξ αποστάσεως μαθήματα και διά ζώσης εργαστήρια στην πόλη της Δράμας.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος για φέτος είναι ο συγγραφέας, μεταφραστής, θεωρητικός του κινηματογράφου και σκηνοθέτης Αχιλλέας Κυριακίδης και μέλη της οι Ειρήνη Βαχλιώτη, σκηνοθέτις, Αλέξης Βασιλείου, γενικός διευθυντής Θεάτρου Ριάλτο, καλλιτέχνης, Λήδα Γαλανού, κριτικός κινηματογράφου, συνιδιοκτήτρια flix.gr, και Μαρίνα Σιώτου, ηθοποιός. Πρόεδρος του Διεθνούς Διαγωνιστικού είναι o μοντέρ Γιώργος Μαυροψαρίδης, και μέλη οι Laurent Crouzeix, Executive team, Clermont-Ferrand ISFF & Short Film Market, Αθηνά Ξενίδου, σκηνοθέτις, παραγωγός, και Κωνσταντίνος Δημητριάδης.

Οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα θα εξασφαλίσουν αυτόματα «εισιτήριο» για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία των Όσκαρ. Το Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα και το Διεθνές Διαγωνιστικό πλαισιώνονται για άλλη μια χρονιά από το Διεθνές Σπουδαστικό και το Εθνικό Σπουδαστικό Πρόγραμμα, ενώ παράλληλα συνεχίζουν την επιτυχημένη τους πορεία τα διαγωνιστικά προγράμματα Διεθνές Animation, Short & Green, και KIDDO, με ταινίες για παιδιά και από παιδιά.

Επαναλαμβάνονται για μια ακόμα χρονιά τα δύο ιδιαίτερα επιτυχημένα προγράμματα που έχει θεσπίσει το φεστιβάλ, το Short Film Hub, που φιλοδοξεί να συνδέσει ταλαντούχους σκηνοθέτες, σεναριογράφους και παραγωγούς με τη διεθνή και την εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία –με ακόμα πιο ενδυναμωμένη την παρουσία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου− και το καινοτόμο Cinematherapy.

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, με head programmer τον Γιάννη Σακαρίδη, συμμετέχουν 27 ταινίες στις οποίες κυριαρχούν τα κοινωνικά θέματα και οι σχέσεις, ενώ περιλαμβάνονται και ταινίες εποχής, αληθινές ιστορίες, ταινίες βασισμένες σε διηγήματα («Η Δεξίωση» του Σωτήρη Δημητρίου), ξενόγλωσσες μικρού μήκους, μαυρόασπρα φιλμ, ιστορίες που διαδραματίζονται στο εξωτερικό (Σουηδία, Ιταλία, Γερμανία) αλλά και μετα-αποκαλυπτικές δυστοπίες επιστημονικής φαντασίας. Την τιμητική τους φέτος έχουν οι τράπερ και οι ράπερ, με τον δημοφιλή Novel να εμπλέκεται μάλιστα ενεργά στη δημιουργία μιας ταινίας με θέμα το group therapy. Για μια ακόμα χρονιά πρωταγωνιστούν θεματικά ταινίες στις οποίες δίνεται έμφαση στη σεξουαλικότητα, τις γκέι ερωτικές ιστορίες (ιδιαίτερα μεταξύ γυναικών), την ομοφοβία και τη διεκδίκηση της τρανς ταυτότητας. Ως εκ τούτου το ενδιαφέρον των νέων δημιουργών είναι στραμμένο στη ζωή στην ελληνική επαρχία, όπου συχνά η πατριαρχία και τα στερεότυπα της αρρενωπότητας συνθλίβουν τα νέα παιδιά.

Οι οικογενειακές σχέσεις και ιδιαίτερα η συγκρουσιακή σχέση μάνας - κόρης, οι φιλίες που δοκιμάζονται, ο πρώτος έρωτας, τα παιδικά τραύματα, η απώλεια της παιδικότητας και η απότομη ενηλικίωση, οι γονεϊκές ευθύνες και οι μονογονεϊκές οικογένειες συνεχίζουν να εμπνέουν για άλλη μια φορά τους νέους μικρομηκάδες, το ίδιο και τα καυτά κοινωνικά ζητήματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη Ελλάδα, όπως η μετανάστευση, το bullying, ο ρατσισμός, οι αυτοκτονίες, η αστυνομική βία, η παρακολούθηση, η ενσωμάτωση των Ρομά, ο εθισμός, η φυλακή, αλλά και η ανεργία, η μαύρη εργασία, ο Γολγοθάς των ανθρώπων που προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια εποχή όπου οι συμβουλές για «αυτοβελτίωση» σαγηνεύουν τον κόσμο. Ο εγκλεισμός του lockdown μοιάζει να εξακολουθεί να αφορά το σινεμά, ενώ θα δούμε και μικρά ντοκιμαντέρ με θέμα την Ομόνοια και τον μικρόκοσμο των ελληνικών λεωφορείων. Τα ζώα και το κυνήγι επίσης πρωταγωνιστούν σε αρκετές ταινίες, πυροδοτώντας δραματικές εξελίξεις. Τέλος, η απώλεια, η διαχείριση του πένθους και ο χωρισμός καταλαμβάνουν ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής θεματικής των ταινιών.

Εκτός από τους πολλούς νέους σκηνοθέτες που διαγωνίζονται στο 47ο DISFF, επιστρέφουν και αρκετοί παλιοί γνώριμοι του φεστιβάλ, όπως ο Αλέξανδρος Σκούρας και ο Γιώργος Φουρτούνης, που έχουν διακριθεί στο παρελθόν, έχοντας αποσπάσει τον Χρυσό Διόνυσο. Στις ταινίες πρωταγωνιστoύν ή εμφανίζονται σε μικρότερους ρόλους δεκάδες γνωστοί ηθοποιοί, ανάμεσά τους οι Αλέξανδρος Λογοθέτης, Μυρτώ Αλικάκη, Εύη Σαουλίδου, Γιώργος Κατσής, Υβόννη Μαλτέζου, Ναταλία Τσαλίκη, Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, Νίκος Γεωργάκης, Τάκης Σακελλαρίου, Φλομαρία Παπαδάκη, Χρήστος Πασσαλής, Παύλος Ιορδανόπουλος, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αργύρης Πανταζάρας, Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαρία Σκουλά, Δώρα Μασκλαβάνου, Μισέλ Βάλεϊ, Τόνια Σωτηροπούλου, Σταύρος Τσουμάνης, Μαρία Φιλίνη, Ζωή Σιγαλού και πολλά νέα ταλαντούχα πρόσωπα. Θα δούμε ακόμα, σε βασικούς ρόλους που θα συζητηθούν, την τρανς ηθοποιό και μοντέλο Κωνσταντίνα Λία, τον ράπερ NOVEL και τη ράπερ MIRA.

Οι δράσεις του Short Film Hub, το οποίο στελεχώθηκε φέτος με τον συντονιστή του Short Film Market του Φεστιβάλ Καννών, Φλοριάν Φερνάντεζ, απλώνονται σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. Καθημερινά θα πραγματοποιούνται συζητήσεις με εκλεκτούς προσκεκλημένους, ενώ κάθε πρωί στις 11 π.μ. στον θερινό κινηματογράφο «Αλέξανδρος» το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους σκηνοθέτες που διαγωνίζονται.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια νέα συνεργασία μεταξύ του DISFF και του online περιοδικού «Talking Shorts», εργαστήρια προσανατολισμένα στην κριτική κινηματογράφου και την καλλιτεχνική επιμέλεια, με προσκεκλημένους ομιλητές και εξατομικευμένες συναντήσεις, και ένα συναρπαστικό πρόγραμμα Διαλέξεων και Ομιλιών (SFH Talks) πάνω σε θέματα όπως το υβριδικό φορμάτ μικρού μήκους, η παγκόσμια διανομή, η ανάπτυξη και παραγωγή πρώτης ταινίας μεγάλου μήκους, τα νέα μοντέλα καλλιτεχνικής επιμέλειας, καταρτισμού προγράμματος και ανάπτυξης φεστιβάλ.

Περιλαμβάνει επίσης την πιλοτική έκδοση ενός Residency που θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τις επόμενες διοργανώσεις, επιτρέποντας στους δημιουργούς να εστιάσουν στην ανάπτυξη σεναρίου και να λάβουν εξατομικευμένη καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν την κινηματογραφική βιομηχανία. Επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν οι: Αλεξάνδρα Ματθαίου, Στέργιος Ντινόπουλος, Σταύρος Μαρκουλάκης και Τηλέμαχος Γιογλαρής.

