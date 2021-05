Οι Red Hot Chili Peppers πωλούν τα δικαιώματα τραγουδιών τους στην Hipgnosis

Οι Red Hot Chili Peppers και οι Kid Creole and the Coconats μπαίνουν στη λίστα των καλλιτεχνών, που πωλούν τα δικαιώματα των τραγουδιών τους, σε εταιρείες επενδύσεων μουσικών δικαιωμάτων στο Λονδίνο.

Οι Red Hot Chili Peppers είναι έτοιμοι να πουλήσoυν τα δικαιώματα στην εταιρεία επενδύσεων, Hipgnosis, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, για περισσότερα από 140 εκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες.

Η μπάντα που δημιουργήθηκε το 1982, έχει έναν κατάλογο με παγκόσμιες επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένων των Under The Bridge και Give It Away.

Ωστόσο, η εταιρεία Hipgnosis, η οποία έχει ξοδέψει πάνω από 1 δισεκατομμύριο λίρες τα τελευταία τρία χρόνια, για να αγοράσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για μουσικές επιτυχίες, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τον Ιανουάριο, απέκτησε το ποσοστό της τάξης του 50% από τον τεράστιο κατάλογο των 1.180 συνθέσεων του Νιλ Γιάνγκ σε μια συμφωνία που φέρεται να ανέρχεται περίπου στα 150 εκατομμύρια δολάρια.

Από την αρχή της χρονιάς η εταιρεία έχει επίσης συνάψει συμφωνίες με την Shakira, τον πρώην κιθαρίστα των Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham και τον παραγωγό, Jimmy Iovine.

Παράλληλα, οι Kid Creole and the Coconuts, το συγκρότημα της δεκαετίας του 1980 με τον Kid Creole, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι August Darnell, έχουν πουλήσει το μερίδιο των τραγουδιών τους στο One Media iP Group, από έναν κατάλογο με περισσότερα από 250 κομμάτια.

Η αξία της συμφωνίας δεν έχει αποκαλυφθεί.

«Το One Media είναι ένα φυσικό σπίτι για τη μουσική μου, επειδή εστιάζουν στην ψηφιακή μορφή. Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες πλατφόρμες», δήλωσε ο Darnell. «Ο Kid Creole πρέπει να φροντίσει για τις "καρύδες" του στο μέλλον και γι' αυτό έχω κάνει τη συμφωνία, είπε.

Τον τελευταίο χρόνο, ανάλογες κινήσεις έκανε ο Μπομπ Ντίλαν, που πουλήσει τον κατάλογο με τα τραγούδια του στην Universal Music έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων και ο Στιβ Νικς των Fleetwood Mac, ο οποίος έκανε συμφωνία 100 εκατομμυρίων δολαρίων με την Primary Wave.

Τον Ιανουάριο, το One Media iP Group απέκτησε τα δικαιώματα σε μια σειρά από επιτυχίες των Take That, συμπεριλαμβανομένου του κομματιού, A Million Love Songs, σε μια συμφωνία με τον τραγουδοποιό και παραγωγό Ian Levine.

Με πληροφορίες του Guardian