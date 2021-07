Οι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν αρχαία πόλη 4.000 ετών στην ιρακινή έρημο

Δέκα ομάδες από διεθνή πανεπιστήμια δουλεύουν στο νότιο Ιράκ και θα συνεχίσουν από τον Οκτώβριο τις ανασκαφές τους πάνω στη νέα ανακάλυψη που βρίσκεται στο στο Dhi Qar, όπου φιλοξενούνται πολλοί αρχαιολογικοί χώροι, συμπεριλαμβανομένων ναών ζιγκουράτ, αρχαίων τάφων και της λεγόμενης Οικίας του Αβραάμ.

Ο αρχαίος αστικός οικισμός που πιστεύεται ότι χρονολογείται από τα προ-Βαβυλωνιακά χρόνια αποκαλύφθηκε σε μια έρημο στο νότιο Ιράκ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο ειδήσεων της Μέσης Ανατολής Al-Monitor, μια ομάδα Ρώσων αρχαιολόγων και Ιρακινών συναδέλφων τους πραγματοποίησε την ανακάλυψη στις 24 Ιουνίου στην περιοχή Tell Duhaila στο Κυβερνείο Dhi Qar, περίπου 30 χλμ. από την αρχαία πόλη Ουρ.

Το εύρημα εντάσσεται σε μια λίστα με περισσότερους από 1.200 αρχαιολογικούς χώρους στην περιοχή - μερικοί από τους οποίους δεν έχουν ανασκαφεί ακόμη - σε αυτό που κάποτε ήταν μέρος του δέλτα της Μεσοποταμίας, που συχνά αναφέρεται ως "το λίκνο του πολιτισμού".

Σύμφωνα με τις αρχικές εικασίες, η πόλη θα μπορούσε να είναι η πρωτεύουσα ενός κράτους που ιδρύθηκε μετά την πολιτική κατάρρευση στα τέλη της αρχαίας Βαβυλωνιακής εποχής [γύρω στα μέσα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ.], η οποία προκάλεσε τη συστηματική καταστροφή της αστικής ζωής του πολιτισμού των Σουμερίων, δήλωσε στο Al-Monitor ο επικεφαλής της ρωσικής ανασκαφής, Alexei Jankowski-Diakonoff. Η ομάδα ξεκίνησε την έρευνά της στην περιοχή το 2019.

Μεταξύ των ευρημάτων είναι και τα ερείπια ενός αρχαίου φούρνου. © Institute of Archeology of the Russian Academy of Sciences