Ο Τζουζέπε Πενόνε στη γκαλερί Γκαγκόσιαν στην Αθήνα

Ο 74χρονος εικαστικός καλλιτέχνης ασχολείται με γλυπτά εγκαταστάσεις και σχέδια και τα έργα του διακρίνονται από την έμφαση στη διαδικασία και τη χρήση φυσικών υλικών, όπως πηλός, πέτρα, μέταλλο και ξύλο. Το έργο του προσπαθεί να αφομοιώσει τη φύση στην καλλιτεχνική του πρακτική, και πιο συγκεκριμένα, το δέντρο, ένας ζωντανός οργανισμός που μοιάζει πολύ με μια ανθρώπινη φιγούρα, είναι ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο στο έργο του.

Ο Πενόνε δημιούργησε το πρώτο του γλυπτό Albero ("Δέντρο") το 1969, μια σειρά που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Από τότε, η πρακτική του συνέχισε να διερευνά και να ερευνά τον φυσικό κόσμο και την ποιητική σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης, καλλιτεχνικής διαδικασίας και φυσικής διαδικασίας.

Η πρώιμη δουλειά του συσχετίζεται συχνά με το κίνημα της Άρτε Πόβερα. Βραβευμένος με το Praemium Imperiale, ο Πενόνε παρουσίασε στο πλαίσιο της φετινής Μπιενάλε αρχιτεκτονικής της Βενετίας το έργο που έχει τίτλο «Πώς θα ζήσουμε μαζί;», τη δική του εκδοχή για το διάλογο φύσης και ανθρώπου, φυτεύοντας μια λεύκα στα νερά των καναλιών της Βενετίας, κοντά στο Αρσενάλε, ένα δέντρο που στα κλαδιά του λικνίζεται μια βαριά πέτρα. Το έργο «The Listener», παρουσιάζει την ιδέα ενός σιωπηλού δυνητικού ακροατή σε καθέναν που το βλέπει ή το πλησιάζει.

Giuseppe Penone, Impronte di corpi nell’aria (Bodies Imprinted in the Air), 2021. © 2021 Giuseppe Penone/Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris