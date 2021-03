Ο Νικόλας Βεντουράκης σε μια διαδικτυακή συνομιλία με τη Shoair Mavlian για το έργο του «BRDG»

Ο εικαστικός και φωτογράφος Νικόλας Βεντουράκης θα συνομιλήσει με τη Shoair Mavlian, Διευθύντρια του Photoworks, για το τελευταίο έργο του καλλιτέχνη, «BRDG», που παρουσιάζεται στο σύνολό του για πρώτη φορά, καθώς και για την ευρύτερη καλλιτεχνική πρακτική του.

H εκδήλωση και συζήτηση θα γίνει στα αγγλικά. Θα υπάρχει η ευκαιρία για το κοινό για Q&A κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Η παρουσίαση θα γίνει στη πλατφόρμα ZOOM και απαιτείται προεγγραφή.

Σειρά «BRDG»

Το «BRDG» αποτελείται από φωτογραφίες της εμβληματικής οδογέφυρας 6th Street στο Λος Άντζελες. Ο καλλιτέχνης κατέγραψε αυτές τις εικόνες λίγο πριν από τη κατεδάφισή της. Η οδογέφυρα συνδέει το Arts District στο κέντρο του Λος Άντζελες με τη γειτονιά Boyle Heights. Η οδογέφυρα της 6ης οδού έχει απαθανατιστεί σε αμέτρητες ταινίες, φωτογραφίες και βιβλία, συμπεριλαμβανομένου του «Grease». Ο Βεντουράκης συνεχίζει αυτήν την εξερεύνηση της μνήμης του τόπου μέσω αυτών των φωτογραφιών, τόσο οικεία αλλά και μη υπαρκτή πλέον.

Ο καλλιτέχνης δημιούργησε τα έργα αυτής της σειράς ενώ κατοικούσε στο Λος Άντζελες με υποτροφία Fulbright το 2014-2015 ως επισκέπτης καλλιτέχνης στο California Institute of the Arts. Αυτή η σειρά είναι ένα από τα 5 φωτογραφικά έργα που σχετίζονται με την παραμονή του στην πόλη, συμπεριλαμβανομένων των «La Petit Morte Americaine» και «Motel».

Σχετικά με τους ομιλητές:

Ο Νικόλας Βεντουράκης είναι εικαστικός με εξειδίκευση στο μέσο της φωτογραφίας. Στο καλλιτεχνικό του έργο επιχειρείται η ανάλυση των παρανοήσεων και των υποθέσεων που δημιουργούνται κατά την διάδραση μεταξύ έργου και θεατή. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στις Καλές Τέχνες (Φωτογραφία) με έπαινο στη σχολή καλών τεχνών Central Saint Martins στο Λονδίνο και είναι αποδέκτης του βραβείου της Deutsche Bank στη Φωτογραφία (2013). Είχε επιλεγεί στο Future Map (2013), στο Catlin Guide (2014) και το Fresh Faced Wild Eyed (2014) της Photographer’s Gallery ως έναν από τους κορυφαίους αποφοίτους καλών τεχνών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει προταθεί για πολλαπλά διεθνή βραβεία και το 2015 ήταν αποδέκτης της υποτροφίας Fulbright. Έχει επιλεγεί ως ArtWorks Fellow για το 2020. Έργα του έχουν παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, τη Κροατία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιλογή από πρόσφατες εκθέσεις: The Same River Twice, στο Μουσείο Μπενάκη, Hors Pistes 14, στο Κέντρο Πομπιντού, Perfect Storm στο NRW Forum, MAC International, Μπιενάλε Φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη, Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών στα Τίρανα, παράλληλο πρόγραμμα της Μπιενάλε της Κωνσταντινούπολης 2017, και 3η Βιομηχανική Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης. Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Lucy Art Residency και συν-επιμελητής του “A Hollow Place” στην Αθήνα.

Η Shoair Mavlian είναι Διευθύντρια του οργανισμού Photoworks στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου επιβλέπει τα ετήσια βραβεία Jerwood / Photoworks, Photoworks Annual και το Brighton Photo Biennial. Έχει διατελέσει βοηθός επιμελήτρια φωτογραφίας και διεθνούς τέχνης στη Tate Modern, όπου επιμελήθηκε μεταξύ άλλων το «The Radical Eye : Μοντερνιστική φωτογραφία από τη συλλογή Sir Elton John '(2016) μεταξύ άλλων.

Πληροφορίες για την εκδήλωση και για εγγραφή εδώ.