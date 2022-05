Ο νέος Παρκ Τσαν-Γουκ, η μεταμόρφωση του Ντάνιελ Ράντκλιφ και το τηλεοπτικό χτύπημα του Σταλόνε

— Στη λέξη «καλλιγραφία» στο λεξικό θα πρέπει να βάλουν ένα καρέ από κάποια ταινία των Πάουελ και Πρεσμπέργκερ.

Yπεύθυνοι για σπουδαία κοινή φιλμογραφία που κινδυνεύει να ξεχαστεί από το σύγχρονο κοινό- Red Shoes, Black Narcissus, The Life and Death of Colonel Blimp, μεταξύ άλλων- οι Βρετανοί δημιουργοί θα αποκτήσουν σύντομα το ντοκιμαντέρ που τους αναλογεί, την αφήγηση του οποίου θα αναλάβει ένας από τους θεματοφύλακες της κινηματογραφικής κληρονομίας μας: ο Μάρτιν Σκορσέζε.

— Με το Handmaiden πέτυχε μετά από καιρό να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε φεστιβάλ, κοινό και κριτικούς. Η νέα ταινία του Παρκ Τσαν-Γουκ, δημιουργού του Oldboy, φαίνεται να έχει όλα τα φόντα για να κάνει το ίδιο. Το Decision to Leave προβάλλεται στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ των Καννών και απέκτησε το πρώτο του τρέιλερ. Το concept θέλει έναν ντετέκτιβ να αναλαμβάνει να εξιχνιάσει τον θάνατο ενός άντρα και να ερωτεύεται την χήρα του.

— Στο Weird: Τhe Al Yankovic Story ο Ντάνιελ Ράντκλιφ μεταμορφώνεται στον γνωστό κωμικό καλλιτέχνη σε μια ανορθόδοξη βιογραφία που συνέδραμε κι ο ίδιος. Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας μόλις κυκλοφόρησε. Αν περιμένατε, όμως, εικόνα της Έβαν-Ρέιτσελ Γουντ, που υποδύεται τη Μαντόνα στο έργο, θα πρέπει να περιμένετε λίγο ακόμα, καθώς προς το παρόν βλέπουμε μόνο την πλάτη της.

— Πήρε ένα μεγάλο διάλειμμα από το 2014, μα τώρα θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ο λόγος για τον Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, ο οποίος ετοιμάζει ήδη την επόμενη ταινία του με τίτλο Shrouds. Ακόμα δεν γνωρίζουμε περισσότερα για την ταινία πέρα από το ότι τρόμαξε τόσο το Netflix, που αποσύρθηκε από την χρηματοδότησή της. Στο μεταξύ το Crimes of the Future, που προβάλλεται στις Κάννες σε δύο εβδομάδες, έχει νέο, ακατάλληλο τρέιλερ.

— Ακόμα ένας σταρ που κάποτε ήταν συνδεδεμένος αποκλειστικά με τη μεγάλη οθόνη, κάνει τη μετάβαση στη μικρή για τις ανάγκες μια σειράς. Ο λόγος για τον Σιλβέστερ Σταλόνε που θα πρωταγωνιστήσει στο γκανγκστερικό δράμα του Paramount+ με τίτλο «The Tulsa King». Στην ταινία ο Σταλόνε υποδύεται έναν capo της ιταλικής μαφίας που αποφυλακίζεται μετά από χρόνια και αποστέλλεται από το μεγάλο αφεντικό για να αναλάβει το παράρτημα της Τάλσα. Έχουμε ήδη την πρώτη φωτογραφία από τη σειρά, η προβολή της οποίας αναμένεται το φθινόπωρο.