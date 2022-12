Ο Μπάμπι πρωταγωνιστεί σε θρίλερ: Το ελαφάκι της Disney επιστρέφει ως φονική μηχανή

Ο Μπάμπι, ένα από τα κλασικά animation παραμύθια της Disney με θλιβερή τροπή, που «σημάδευσε» πολλούς στην παιδική τους ηλικία, επανέρχεται για ένα ριμέικ πολύ διαφορετικό, αφού το δημοφιλές ελαφάκι είναι πια μία «μοχθηρή, φονική μηχανή».

Ο Scott Jeffrey, ο σκηνοθέτης που είναι υπεύθυνος για θρίλερ όπως τα φιλμ The Curse of Humpty Dumpty και The Bad Nun, ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τον Rhys Frake-Waterfield που έγραψε και σκηνοθέτησε την επερχόμενη ταινία σλάσερ "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey", για μια νέα εκδοχή του μυθιστορήματος του Felix Salten.

«Η ταινία θα είναι μια απίστευτα σκοτεινή επανεκτέλεση της ιστορίας του 1928 που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε», υποσχέθηκε ο Jeffrey στο Dread Central. «Ο Μπάμπι θα είναι μια μοχθηρή φονική μηχανή που παραμονεύει στην ερημιά. Ετοιμαστείτε για τον Μπάμπι με λύσσα!»

Το φιλμ "Bambi: The Reckoning", το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου του επόμενου έτους, φέρεται να είναι εμπνευσμένο από το θρίλερ του Netflix "The Ritual", μια ιστορία για τέσσερις άνδρες που βασανίζονται από ένα μυστηριώδες πλάσμα σε μια εκδρομή στο δάσος.