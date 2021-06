O Koυέντιν Ταραντίνο ήθελε να κάνει ριμέικ του Reservoir Dogs – και μετά το ξανασκέφτηκε

Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο Κουέντιν Ταραντίνο θέλει να κλείσει τη φιλμογραφία του στις δέκα ταινίες. Ο λόγος είναι η υστεροφημία του, πιστεύει ότι μετά από κάποια ηλικία οι σκηνοθέτες κάνουν ταινίες κατώτερες των προσδοκιών, οι οποίες πλήττουν την ποιότητα του συνολικού έργου τους.

Το Once Upon a Time in…Hollywood, που είδαμε πρόπερσι, αποτέλεσε την ένατη ταινία του. Αυτό σημαίνει ότι έχει απομείνει μόνο μια ταινία για να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και γι’αυτό σκέφτεται και μελετά με προσοχή ποιο project θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα του – και, όπως είναι φυσικό, αμφιταλαντεύεται.

Υπάρχει πάντα η επιλογή του τρίτου μέρους του Kill Bill, το οποίο κατά καιρούς αναφέρει, υπάρχει εκείνη η ενήλικη εκδοχή του Σταρ Τρεκ, που έχει γράψει εδώ και καιρό, τώρα προστέθηκε κι άλλο ένα πιθανό σχέδιο στη λίστα. Σε εμφάνισή του στην εκπομπή του Μπιλ Μάχερ ο αμερικανός δημιουργός προέβη στην εξής δήλωση: «σκέφτηκα πολύ σοβαρά να κάνω ένα ριμέικ του Reservoir Dogs ως τελευταία μου ταινία. Δεν θα το κάνω τελικά, εντάξει ίντερνετ; Αλλά το σκέφτηκα σοβαρά». Από τις περιπτώσεις που η είδηση ήρθε μαζί με τη διάψευση, από τη στιγμή όμως που έχει γεννηθεί η ιδέα, ποτέ δεν ξέρεις – δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Ταραντινο λέει κάτι και στη συνέχεια υπαναχωρεί.

Πάντως, η ιδέα ενός ριμέικ του φιλμ που σύστησε στον κόσμο το αμιγώς κινηματογραφικό σύμπαν του σκηνοθέτη, μας εξάπτει την περιέργεια. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που κάποιος σκηνοθέτης επέστρεψε σε μια ταινία του, την αναμόρφωσε και την ξαναγύρισε καλύτερα, με χαρακτηριστικότερες το The Man Who Knew Too Much του Άλφρεντ Χίτσκοκ και το Heat του Μάικλ Μαν.