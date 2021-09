Ο Βασίλης Κεκάτος υπογράφει το τρέιλερ του 44ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Το 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ανανεωμένο σε εικόνα και περιεχόμενο, ατενίζει την επόμενη μέρα με νέο πρόσωπο και νέα διάθεση, και ένα υπέροχο τρέιλερ με την υπογραφή του Βασίλη Κεκάτου.

Επίσημη προσκεκλημένη της διοργάνωσης είναι η ελληνογαλλίδα σταρ Άννα Μουγκλαλίς η οποία θα συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού.

Το 44ο DISFF θα διεξαχθεί στις 12-18 Σεπτεμβρίου 2021 στην Δράμα. Η νέα οπτική του ταυτότητα, την οποία επιμελήθηκε ο Δημήτρης Παπάζογλου, έρχεται να συμβαδίσει με την οπτική γλώσσα ενός νέου ψηφιακού κόσμου που συνέχεια αλλάζει, εκφράζοντας πρωτίστως το βασικό μέλημα του φεστιβάλ: να αγκαλιάσει και να αναδείξει ανθρώπους ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας και σεξουαλικού προσανατολισμού, με κύριο μέσο τον κινηματογράφο.

Η φετινή διοργάνωση, η δεύτερη με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιάννη Σακαρίδη, θα διεξαχθεί σε μια συνεχιζόμενα δύσκολη συγκυρία παγκοσμίως, λόγω της πανδημίας, τη στιγμή που οι επιτυχίες των ελλήνων μικρομηκάδων, που συνεχίζουν με πείσμα να δημιουργούν, διαδέχονται η μία την άλλη στα μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, το Φεστιβάλ Δράμας θα διεξαχθεί και φέτος, ταυτόχρονα, και σε φυσικούς χώρους και online.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Από τις 247 ελληνικές ταινίες που κατατέθηκαν φέτος, 30 ταινίες θα διεκδικήσουν τα βραβεία της 44ης διοργάνωσης (θα βρείτε τη λίστα εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/elliniko-diagonistiko-programma-2021/), σε ένα «σφιχτό» πρόγραμμα αντιπροσωπευτικό της φετινής παραγωγής. Σε αυτές συγκαταλέγονται 24 μυθοπλασίας, 2 ντοκιμαντέρ, 2 animation και 2 πειραματικές.

Για πρώτη φορά φέτος, η πλειοψηφία των σκηνοθετών που διαγωνίζονται είναι γένους θηλυκού (19 γυναίκες, 14 άνδρες).

Συμμετέχουν πολλά νέα ταλέντα αλλά και αρκετοί παλιοί γνώριμοι του φεστιβάλ που έχουν διακριθεί στο παρελθόν.

Η εξερεύνηση της σεξουαλικότητας, οι ερωτικές σχέσεις μεταξύ γυναικών, η απεικόνιση αλληγορικών μητριαρχικών μοντέλων εξουσίας, η εκδίκηση γυναικών απέναντι σε κακοποιητικούς άνδρες και ο σεξισμός, καταλαμβάνουν ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής θεματικής των ταινιών. Ταυτόχρονα, θίγονται ζητήματα όπως το μπούλινγκ, η θρησκοληψία, η βία του όχλου και η μισαλλοδοξία, ενώ η μετανάστευση, οι προβληματικές οικογενειακές σχέσεις, ο χωρισμός και η διαχείριση του πένθους μοιάζουν να εμπνέουν για άλλη μια φορά τους μικρομηκάδες. Οι περιγραφές του τουριστικού μοντέλου που επικρατεί σε Ελλάδα και Κύπρο και η άλλη πλευρά της τουριστικής βιομηχανίας, το επαρχιακό κιτς και οι απεικονίσεις των παρυφών της μητρόπολης, παρουσιάζουν ενδιαφέρον, ενώ τους νέους σκηνοθέτες μοιάζει να απασχολεί ιδιαίτερα η καθημερινότητα και η ψυχολογία των influencers, instagrammers, youtubers και followers, ο εθισμός στα κοινωνικά δίκτυα και η εύθραυστη ισορροπία μεταξύ του είναι και του φαίνεσθαι στην ψηφιακή εποχή.

Αν και λείπουν για άλλη μια χρονιά οι κωμωδίες, το στοιχείο της φαντασίας είναι φέτος παρόν, όπως οι και απρόσμενες ματιές σε συγκλονιστικά γεγονότα, όπως αυτό του Πολυτεχνείου.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως η πανδημία αντιμετωπίζεται κυρίως ως φόντο και όχι ως βασικό θέμα.

Πολλοί είναι οι δημοφιλείς ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν στις ταινίες του διαγωνιστικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους: Ελένη Βεργέτη, Στεφανία Γουλιώτη, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιώργο Καραμίχο, Κόρα Καρβούνη, Γιάννη Κοκιασμένο, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Ρομάνα Λόμπατς, Λαέρτη Μαλκότση, Αουρόρα Μάριον, Μαίρη Μηνά, Ηρώ Μπέζου, Κώστα Μπερικόπουλο, Αμαλία Μουτούση, Κώστα Νικούλι, Αργύρη Πανταζάρα, Γιώργο Πυρπασόπουλο, Μαρία Σκουλά, Έλενα Τοπαλίδου, Έλλη Τρίγγου, Αινεία Τσαμάτη, Θεοδώρα Τζήμου, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Γιάννη Τσορτέκη και Αλεξάνδρα Χασάνι.

Brutalia

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Το Φεστιβάλ, που φέτος συμπληρώνει 27 χρόνια από την διεθνοποίησή του, θα προβάλλει συνολικά 23 ταινίες από 19 χώρες –από μια δεξαμενή ταινιών οι οποίες υποβλήθηκαν από συνολικά 105 χώρες! Ανάμεσα τους βρίσκουμε τρεις ελληνικές ταινίες: Motorway 65 της Εύης Καλογηροπούλου, Από το μπαλκόνι του Άρη Καπλανίδη και Brutalia, days of labour του Μανώλη Μαυρή. Θα βρείτε τη λίστα εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/festival/international-competition/

Όπως επισημαίνει ο Head Programmer του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος Γιώργος Ζώης, «φέτος το Διεθνές πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργίες από νέους αλλά και καθιερωμένους κινηματογραφιστές, εκ των οποίων ορισμένοι έχουν ήδη κάνει μεγάλου μήκους ταινίες. Ταινίες που έχουν διακριθεί αλλά και νέες ανακαλύψεις από πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες, ταινίες που παίζουν με τα είδη δημιουργώντας νέες γλώσσες επικοινωνίας και εστιάζουν σε θέματα που αφορούν από το φύλο έως την ταξικότητα, όλα οργανικά δεμένα μεταξύ τους. Το πρόγραμμα μας είναι ένα πολυσυλλεκτικό μωσαϊκό με κινηματογραφιστές από όλες τις ηπείρους που εστιάζουν με φρέσκια και μοντέρνα ματιά στον εξωτερικό και τον εσωτερικό τους κόσμο. Αυτή την χρονιά αυξήσαμε την διάρκεια των ταινιών που δεχόμαστε στα 45 λεπτά και επιλέξαμε με χαρά πολύ δυνατές ταινίες που συνήθως δεν βρίσκουν θέση στα φεστιβάλ λόγω μεγαλύτερης διάρκειας».

MISSION HEBRON

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Στο φρέσκο και πολύ νεανικό διαγωνιστικό πρόγραμμα που εγκαινιάστηκε πέρυσι στο Φεστιβάλ Δράμας με Head Programmer τον Θανάση Νεοφώτιστο, επιλέχθηκαν να προβληθούν 22 ταινίες από 17 χώρες και 21 σχολές, σκηνοθετημένες από 13 γυναίκες και 11 άνδρες σκηνοθέτες –ανάμεσά τους και 3 ελληνικές: Elevator Alone (Aναστασία Παπαδοπούλου), Tolis Live or (Toronto) (Αλέξανδρος Ρέλλος) και Ante Nte (Aριάδνη Αγγελική Θυφρονίτου Λήτου).

Θα βρείτε τη λίστα εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/festival/international-student-competition/

Όπως σημειώνει ο Θ. Νεοφώτιστος, «είμαστε πολύ χαρούμενοι, καθώς ο σαφής στόχος της επικέντρωσης στην κινηματογραφική ποιότητα και της αντιμετώπισης της σπουδαστικής ταινίας ως ένα αξιοσέβαστο καλλιτεχνικό έργο αναγνωρίστηκε και έτσι δεχθήκαμε περίπου 2000+ καταθέσεις (σε σχέση με τις 700 καταθέσεις πέρυσι) σπουδαστικών ταινιών από όλο τον κόσμο. Από αυτές προέκυψε ένα σφιχτό, υψηλού επιπέδου πρόγραμμα, για το οποίο είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι! Από τις 22 ταινίες που επιλέξαμε, 8 θα προβληθούν σε παγκόσμια-διεθνή πρεμιέρα ενώ συγκαταλέγονται και ταινίες που έχουν, ήδη, διαγράψει σημαντική φεστιβαλική πορεία (φεστιβάλ Καννών, Βερολίνου, Λοκάρνο κ.α.)».

Και προσθέτει: «Πολύ ενδιαφέρον για μας παρουσιάζει και το γεγονός ότι, λόγω του νεαρού της ηλικίας των συμμετεχόντων, είδαμε μια πολύ φρέσκια και καινούργια προσέγγιση θεμάτων που απασχολούν την κινηματογραφική παραγωγή διεθνώς (θέση της γυναίκας, διαφορετικότητα κ.α.) μέσα από ταινίες όλων των ειδών (μυθοπλασίας, animation, ντοκιμαντέρ, experimental). Τέλος, με χαρά, παρατηρήσαμε, σε αντίθεση με πέρυσι, πολλές αξιόλογες ταινίες του Ασιατικού Κινηματογράφου, σαφώς περισσότερες ταινίες υπογεγραμμένες από γυναίκες σκηνοθέτες και μια σημαντική αύξηση των εξομολογητικών-ταινιών που αφηγούνται προσωπικές ιστορίες των δημιουργών τους. Περιμένουμε, λοιπόν, με ανυπομονησία να παρακολουθήσουμε μαζί σας, τις πανέμορφες ταινίες του προγράμματος μας, στον κινηματογράφο Ολύμπια στη Δράμα, 15, 16 & 17 Σεπτεμβρίου, αλλά και online μέσα από την πλατφόρμα του 44ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας!»

ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

*Η κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού απαρτίζεται από τους: Άννα Μουγκλαλίς (Άννα Μουγλάλη) –ηθοποιό, σκηνοθέτιδα, Αφροδίτη Παναγιωτάκου –διευθύντρια πολιτισμού Ιδρύματος Ωνάση, Βένια Βέργου -διευθύντρια του Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Λυδία Γεωργανά -σκηνοθέτιδα, casting director και coach ηθοποιών, Γιάννη Χαλκιαδάκη, μοντέρ

*Στο Εθνικό Διαγωνιστικό, συμμετέχουν οι: Μενέλαος Καραμαγγιώλης –σκηνοθέτης, Ελένη Ανδρουτσοπούλου -υπεύθυνη ελληνικού προγράμματος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Στέλλα Θεοδωράκη -σκηνοθέτις, παραγωγός, Παναγιώτης Ιωσηφέλης-σεναριογράφος, καθηγητής σεναρίου , Χριστίνα Μπίθα -δημοσιογράφος, κριτικός κινηματογράφου.

*Στο Διεθνές Σπουδαστικό τμήμα την κριτική επιτροπή συνθέτουν οι: Ναζίλ Ελιφ Ντουρλού –σκηνοθέτις (Τουρκία), Κυβέλη Short -παραγωγός (Ελλάδα) και Θοδωρής Δημητρόπουλος -κριτικός κινηματογράφου (Ελλάδα)

*Και φέτος θα απονεμηθούν τα Βραβεία Κοινού: μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ (Online Festival), οι θεατές θα μπορούν να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία για την ανάδειξη της καλύτερης ταινίας για το Audience award και για τα πέντε διαγωνιστικά προγράμματα του φεστιβάλ.

5-SOS

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANIMATION, SHORT & GREEN, CINEMATHERAPY.

*Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Animation. Νέο φιλόδοξο τμήμα του Φεστιβάλ, ενδεικτικό (όπως και τα φετινά παράλληλα προγράμματα) της έμφασης που δίνει στο εξής η διοργάνωση στο είδος του animation.

Επικεφαλής του προγράμματος θα είναι ο Σπύρος Σιάκας. Από τις 471 ταινίες που υποβλήθηκαν θα διαγωνισθούν 20 ταινίες απ’ όλον τον κόσμο –ανάμεσα τους και η ελληνική The Classmate (Αναστασία Δημητρά)- οι οποίες θα προβληθούν στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου στις αίθουσες και στην πλατφόρμα του φεστιβάλ.

Οι ταινίες που επιλέχθηκαν παρουσιάζουν πλουραλισμό τόσο στις τεχνικές όσο και στις θεματικές που προσεγγίζουν και τους προβληματισμούς που θέτουν. Οι τεχνικές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 2d και 3d παραδοσιακές και computer τεχνικές animation, όπως animation με πλαστελίνη, ζωγραφική κάτω από την κάμερα, ψηφιακή ζωγραφική, σκίτσο, computer 3d, stop motion με κέντημα και κλωστές, μικτές τεχνικές.

Το πρόγραμμα προβολών του animation διανθίζεται με εργαστήριο motion capture animation και έκθεση επαυξημένης πραγματικότητας σπουδαστικών εργασιών του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Αnimation του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής καθώς επίσης και με την ενεργή παρουσία της ASIFAHELLAS.

Κριτική επιτροπή: Βασίλης Καραμητσάνης -Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Animasyros-Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, Tάσος Νούσιας –ηθοποιός, Ελένη Μούρη -καθηγήτρια στο τμήμα γραφιστικής ΠΑΔΑ, Ιzabella Plucinska -σκηνοθέτις από την Πολωνία. Θα απονεμηθεί το βραβείο animation “ASIFA HELLAS YANNIS VASILEIADIS”.

* Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ταινιών Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Short and Green". Συμμετέχουν 14 ταινίες από 12 χώρες, μεταξύ αυτών και μία ελληνική (Containers, Κατερίνα Χαραλαμπίδου), από όλα τα κινηματογραφικά είδη.

Θα βρείτε τη λίστα εδώ: https://www.dramafilmfestival.gr/short-and-green/

Η θεματική γκάμα είναι ευρεία: κοινωνικές ταινίες, κωμικές, επιστημονικής φαντασίας, πειραματικές, ντοκιμαντέρ παρατήρησης και προσωποκεντρικού χαρακτήρα, κινούμενα σχέδια με ιδιαίτερους αλληγορικούς συμβολισμούς.

Μία ταινία (Sea And Sky) γυρίστηκε με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρακτικές μη δημιουργίας απορριμμάτων, κατανάλωση vegan φαγητού στο catering μεταξύ άλλων δράσεων, με σκοπό το ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής.

Το 1ο βραβείο θα είναι το DRAMA GREEN AWARD (Το πράσινο βραβείο της Δράμας), προσφορά της ΑΜΚΕ ΚΥΚΛΩΨ.

Υπεύθυνος προγράμματος είναι ο Βασίλης Τερζόπουλος.

Κριτική Επιτροπή: José Manuel Abad Liñan - Δημοσιογράφος εφημερίδας El Pais, με ειδίκευση σε επιστημονικά και πολιτιστικά θέματα, Ισπανία, Πανάγος Ιωακείμ – Ηθοποιός, Δημήτρης Καζάκης - Μέλος Οικολογικής Κίνησης Δράμας – Εκπαιδευτικός, Ελευθερία (Λίλα) Τσάτση – Ακτιβίστρια

Η σύσταση του νέου τμήματος θα συνοδευτεί από σειρά περιβαλλοντικών δράσεων, με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Φεστιβάλ. Ενδεικτικά:

-Δράση δενδροφύτευσης στην πόλη της Δράμας σε συνεργασία με τον Δήμο Δράμας - Δ/ση Πρασίνου λίγες μέρες πριν την έναρξη του Φεστιβάλ.

-Συλλογή και ανακύκλωση ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από τις αίθουσες προβολής του Φεστιβάλ.

-Οι προβολές του Short and Green εντάσσονται στις δράσεις του Δήμου Δράμας για την ευρωπαϊκή εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (16-22 Σεπτ.), που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Πράσινου Ταμείου.

Με χαρά ανακοινώνουμε τη νέα μας συνεργασία με τη Salty Bag η οποία κατασκευάζει τσάντες και είδη σπιτιού αποκλειστικά από ήδη χρησιμοποιημένα, ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά, από το 2013. Οτιδήποτε δημιουργούν έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την μέγιστη αξιοποίηση των υλικών με στόχο την επανάχρηση και την κατασκευή ανθεκτικών προϊόντων, με μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Όλα τα φετινά υλικά του φεστιβάλ (μπάνερ, καμβάδες κλπ), σε συνεργασία με την εταιρεία, θα επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την δημιουργία της επίσημης τσάντας του 45ου Φεστιβάλ.

*Cinematherapy: Μετά την πολύ επιτυχημένη πρώτη παρουσίαση του Cinematherapy στο κοινό του φεστιβάλ, η Κινηματογραφοθεραπεία εντάσσεται από φέτος ως ένα νέο, ξεχωριστό τμήμα στο DISFF: έτσι, η ψυχοθεραπεύτρια Ντενίς Νικολάκου επανέρχεται με τρεις ταινίες από τις φετινές συμμετοχές (Πώς να εκπαιδεύσεις έναν αντιήρωα του Γιάννη Μπλέτα (Ελλάδα), Left Unsaid του Iari Varriale(Εσθονία), Από το μπαλκόνι Άρης Καπλανίδης (Ελλάδα) ) που θα αποτελέσουν την αφορμή για μια ακόμα ενδιαφέρουσα παρουσίαση – συζήτηση, στις 15, 16 και 17/9.

Η πρωτοτυπία του φετινού Cinematherapy, πέρα από το ιδιαίτερο περιεχόμενο των ταινιών που αποτελεί κριτήριο για την επιλογή τους στην συγκεκριμένη θεματική ενότητα, είναι ότι οι δύο από τις τρεις που επιλέχθηκαν αποτελούν ταινίες ντοκιμαντέρ. Τα κριτήρια επιλογής των τριών ταινιών σχετίζονται με τα θέματα που αυτές πραγματεύονται: Α) Αποδοχή της διαφορετικότητας, ΑμεΑ, κοινωνική ενσωμάτωση (How to train an antihero) Β) Οικογενειακοί δεσμοί, διαμόρφωση της προσωπικότητας μέσα από τις σχέσεις των μελών της οικογένειας στη σύγχρονη κοινωνία (Left Unsaid) Γ) Κοινωνικός αποκλεισμός, διαπροσωπικές σχέσεις υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης όπως αυτή αποτυπώνεται σε μια μικρογραφία της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας (From the balcony).

ΡΑΝΤΕΒΟΥ (ΚΑΙ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ραντεβού στην Δράμα, λοιπόν, αλλά τον Οκτώβριο (22-28) και στην Αθήνα. Φέτος, το ελληνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, οι βραβευμένες ταινίες του διεθνούς και επιλεγμένα προγράμματα, θα προβληθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Κορωνοϊού επιτρέποντος, το πρόγραμμα Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει θα συνεχιστεί την ερχόμενη σεζόν σε ακόμα περισσότερους προορισμούς. αναδεικνύοντας την δυναμική του ελληνικού σινεμά εντός κι εκτός Ελλάδας.

YΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

* Η είσοδος στις κλειστές αίθουσες θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο.

*Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την καινούργια έκδοση της εφαρμογής της ιστοσελίδας μας για κινητά και tablets android