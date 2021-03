Niki de Saint Phalle: Το MoMA τιμά τη φεμινίστρια εικαστικό με την πρώτη αναδρομική της έκθεση στην Αμερική

Από τις 11 Μαρτίου το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης φιλοξενεί περισσότερα από 200 έργα της Νίκι Ντε Σεν Φαλ, στην πρώτη αναδρομική έκθεση που έχει γίνει ποτέ στην Αμερική, 19 χρόνια μετά τον θάνατό της, το 2002.

Η έκθεση που έχει τίτλο Structures for Life εξετάζει τα μνημειακά έργα της από μια άλλη σκοπιά, γνωρίζοντας στο αμερικανικό κοινό μια ακούραστη καλλιτέχνιδα που αψήφησε τις καλλιτεχνικές συμβάσεις, δημιουργώντας έργα που ήταν φανερά φεμινιστικά και κάνοντας διάσημες τις εύσωμες γυναίκες στη σειρά Νανά.

Η Νίκι Ντε Σαν Φαλ καινοτόμησε προβάλλοντας έναν νέο τύπο ως πρωταγωνιστικό στη δουλειά της, ενώ δεν παρέλειπε να ασχοληθεί με ζητήματα που είναι επείγοντα ακόμα και σήμερα. Καινοτομούσε από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής της, οραματίστηκε νέους κόσμους και έδωσε μάχες για ζητήματα πολιτικά και κοινωνικά, ενώ ασχολήθηκε επίσης με την πολιτική του κοινωνικού χώρου στο έργο της.

Είναι πιο επίκαιρο από ποτέ το ότι ασχολήθηκε με τα δικαιώματα των γυναικών, την κλιματική αλλαγή και το HIV / AIDS, υπόθεση στην οποία αφοσιώθηκε γράφοντας το βιβλίο AIDS: You Can't Catch It Holding Hands (1986).

Niki de Saint Phalle. Book cover for AIDS, you can’t catch it holding hands. 1986. © 2019 NIKI CHARITABLE ART FOUNDATION. Φωτο: NCAF Archives

Η Νίκι Ντε Σεν Φαλ αδιαφόρησε επιδεικτικά για τις συμβάσεις της εποχής της και προχώρησε διαλύοντας τις φόρμες – και τους καμβάδες της, που τους πυροβολούσε για να έχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιούσε σίδερα, ξύλα και κατασκεύαζε τα έργα της σε παπιέ μασέ.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και μετά, η Σεν Φαλ άρχισε να χρησιμοποιεί τα σχέδιά της σε διάφορες εφαρμογές, σε ρούχα και πανιά, σε κοστούμια θεάτρου και κοσμήματα, σε εκτυπώσεις, ενώ δοκίμασε τις δυνάμεις της και στην αρχιτεκτονική εξωτερικών χώρων φτιάχνοντας ουτοπικά συμπλέγματα για τους εξωτερικούς χώρους. Τα περιβάλλοντα της ουτοπικής γλυπτικής που δημιούργησε αποτέλεσαν τον πυρήνα της μετέπειτα δουλειάς της.

Οι ωραιότερες παιδικές χαρές και πάρκα είναι αυτά που φιλοξενούν τα έργα της. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα τέτοιο σύμπλεγμα που βρίσκεται στη μικρή πλατεία δεξιά από το Μουσείο Πομπιντού στο Παρίσι είναι από τα πιο δημοφιλή μέρη για όσους φτάνουν στο Μπομπούρ για να φωτογραφηθούν και να πάρουν μια γεύση από αυτό που πρέσβευε δημιουργώντας ένα μέρος «όπου θα μπορούσατε να έχετε ένα νέο είδος ζωής, για να είστε ελεύθεροι».

Μια ακόμα εμβληματική εγκατάσταση έργων της είναι ο Tarot Garden, μια τεράστια γλυπτική εγκατάσταση έξω από τη Ρώμη, ανοιχτή στο κοινό από το 1998, που υπογραμμίζει την πεποίθηση της Σεν Φαλ ότι η τέχνη μπορεί να αλλάξει την ανθρώπινη αντίληψη και να μεταμορφώσει την πραγματικότητα.

Niki de Saint Phalle, Photo de la Hon repeinte. 1979. © 2019 NIKI CHARITABLE ART FOUNDATION. Φωτο: Katrin Baumann

Niki de Saint Phalle. What is now known was once only imagined. 1979. © 2019 NIKI CHARITABLE ART FOUNDATION. Φωτο: NCAF Archives

Niki de Saint Phalle. Tarot Garden, Garavicchio, Italy. © 2019 FONDAZIONE IL GIARDINO DEI TAROCCHI. Φωτο: Peter Granser