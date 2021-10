Νέες εντυπωσιακές κεφαλές αρχαίων κριαριών ήρθαν στο φως στην λεωφόρο των Σφιγγών

Το 2010 η επέκταση που αποφάσισε το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου στη Λεωφόρο των Σφιγγών έφερε στο φως δώδεκα νέα αγάλματα σφιγγών που χρονολογούνται στην εποχή του βασιλείου του Νεκτανέμπο Ι (380-362 π.Χ.) και έναν άγνωστο δρόμο.



Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του συμβουλίου Ζαχί Χαουάς, η ανασκαφή έγινε στο τέλος ενός δρόμου που βρίσκεται ανάμεσα στο Λούξορ και το Καρνάκ και σχετίζεται με τον ναό της θεάς Μουτ. Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε μια οδός που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά, προς τον Νείλο.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ανακάλυψης ήταν ότι τα 20 μέτρα (από τα 600 συνολικά του δρόμου) έχουν χτιστεί με αμμόπετρα που προέρχεται από τα λατομεία του Gebel Silsila, βόρεια του Ασσουάν. Εκτός από τα αγάλματα των σφιγγών, όπου υπάρχει η υπογραφή του ονόματος Nectanebo I, η ομάδα ανακάλυψε και αντικείμενα της ρωμαϊκής περιόδου, ανάμεσα τους και ένα πιεστήριο λαδιού καθώς και αγγεία.

Έντεκα χρόνια αργότερα αρχαία πέτρινα κεφάλια κριαριών έρχονται ακόμα στο φως στη «Λεωφόρο των Σφιγγών» που ήταν γεμάτος με περίπου 700 πανύψηλα γλυπτά και πρόκειται να ανοίξει για το κοινό τις επόμενες εβδομάδες.

Οι αρχαιολόγοι που ανασκάπτουν τη λεγόμενη Λεωφόρο των Σφιγγών στη νότια αιγυπτιακή πόλη Λούξορ ανακάλυψαν τρία ακόμα αρχαία πέτρινα κεφάλια κριαριών. Οι αρχές σχεδιάζουν να τοποθετήσουν τα κεφάλια πίσω στο σημείο που βρίσκονταν στην αρχαιότητα, σε αγάλματα που ευθυγραμμίζονται με το δρόμο σε αυτό που κάποτε ήταν η πόλη της Θήβας, αναφέρει ο Ibrahim Ayyad για το Al-Monitor.

Ένα από τα κεφάλια των κριαριών. Φωτο: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities via Facebook