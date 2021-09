Νάιτζελ Κένεντι: Ο βιολιστής ακύρωσε συναυλία στο Albert Hall επειδή δεν τον άφησαν να παίξει Χέντριξ

Ο βιολιστής Νάιτζελ Κένεντι αποσύρθηκε από τη συναυλία του στο Royal Albert Hall, κατηγορώντας τον ραδιοφωνικό σταθμό Classic FM ότι τον εμπόδισε να εκτελέσει ένα αφιέρωμα στον Τζίμι Χέντριξ.

Ο Κένεντι είπε ότι η απόφαση είναι «πολιτισμικά προκατειλημμένη» και ισοδυναμεί με «μουσικό διαχωρισμό» καθώς ο Classic FM, κατά τον μουσικό τον προτιμά να ερμηνεύει τις Τέσσερις Εποχές του Βιβάλντι.

Ο Κένεντι είχε σκοπό να παίξει κομμάτια του Χέντριξ με την Chineke!, μια ορχήστρα νέων μαύρων και εθνοτικά διαφορετικών μουσικών, μέχρι που του είπαν ότι ο ροκ σταρ «δεν ήταν κατάλληλος» για το επιθυμητό κοινό του σταθμού.

Ο σταθμός αντιπρότεινε τις Τέσσερις Εποχές του Βιβάλντι.

Ο μουσικός είπε ότι ένιωθε πως δεν είχε καμία επιλογή παρά να αποσυρθεί αφού ενημερώθηκε για την απόφαση του σταθμού.



«Αυτό είναι μουσικός διαχωρισμός», είπε. «Αν εφαρμοζόταν σε ανθρώπους, θα ήταν παράνομο. Εάν αυτός ο τύπος νοοτροπίας είναι ανεξέλεγκτος στις τέχνες, τότε ακόμα δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα της προκατάληψης.

»Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Η προκατάληψη στη μουσική είναι απόλυτα τρομακτική. Λένε ουσιαστικά ότι ο Χέντριξ είναι εντάξει για το Marquee Club, αλλά όχι στο Albert Hall».

Ο Κένεντι, ο βιολιστής με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, είχε τη μεγαλύτερη κλασική επιτυχία στον κόσμο με την ηχογράφηση του έργου του Βιβάλντι το 1989.

Είναι επίσης ένας δεινός οπαδός του Χέντριξ. Το 1999 κυκλοφόρησε το The Kennedy Experience: μια συλλογή από οκτώ κλασικές ερμηνείες τραγουδιών όπως το Purple Haze και το Third Stone from the Sun.

Για τον σταθμό, είχε προγραμματίσει να ερμηνεύσει ένα από τα πιο καταξιωμένα τραγούδια του Χέντριξ, το Little Wing.

«Μου είπαν ότι θα έπρεπε να ερμηνεύσω με έναν μαέστρο, κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ. Η επικοινωνία μεταξύ εμού και της ορχήστρας είναι πολύ καλύτερη από το να έχω κάποιον ανάμεσά μας» είπε.

«Η Berliner Philharmoniker, η καλύτερη ορχήστρα στον κόσμο, δεν μου ζήτησε ποτέ να έχω μαέστρο. Έχω ένα (νέο) όνομα για το Classic FM: Jurassic FM» είπε χλευαστικά.

«Ο Χέντριξ είναι ένας από τους κορυφαίους συνθέτες του 20ού αιώνα, μαζί με τον Στραβίνσκι και τον Ντιούκ Έλινγκτον. Έφερε όλα τα είδη μουσικής μαζί και έσπασε τα όποια μουσικά φράγματα. Πριν πεθάνει (το 1970), μιλούσε για τη μεταφορά της μουσικής του σε μια πιο συμφωνική έκταση. Νιώθω μια τέτοια συγγένεια με τη μουσική του.

»Το Little Wing ανήκει πολύ περισσότερο σε μια συναυλία κλασικής μουσικής παρά η δική μου εκδοχή από τις Τέσσερις Εποχές, όπου είναι πολύ πιθανό να βγάλω ένα ηλεκτρικό βιολί ή να ξεκινήσω έναν αυτοσχεδιασμό».

Η ορχήστρα που τον συνοδεύει, η Chineke!, ιδρύθηκε το 2015 από τον Chi-chi Nwanoku, έναν κορυφαίο μουσικό κοντραμπάσο, για να προσφέρει ευκαιρίες σε νέους μαύρους και εθνοτικά διαφορετικούς κλασικούς μουσικούς.

Ο Κένεντι παραιτήθηκε μάλιστα από κάθε οικονομική διεκδίκηση προκειμένου να συνεργαστεί με τους νέους μουσικούς.

«Όλοι οι άλλοι θα πληρώνονταν. Είμαι λυπημένος καθώς έχουν πολλά να κερδίσουν από κάποιον που έχει περάσει όλη τη ζωή του καταρρίπτοντας τα εμπόδια μεταξύ διαφορετικών τύπων μουσικής και ανθρώπων».

Παραδέχτηκε ωστόσο, ότι νιώθει άσχημα που απογοήτευσε το κοινό με την απόφασή του να αποσυρθεί από την συναυλία τόσο απότομα.

«Αλλά μου ήταν πραγματικά αδύνατο να παίξω», είπε. «Αν το έκανα θα προσφέραμε κάτι κακό στο κοινό».

Στις 4 Νοεμβρίου, ο Κένεντι θα δημοσιεύσει τα απομνημονεύματά του και θα κυκλοφορήσει ένα σετ τριών CD, και τα δύο με τίτλο «Χωρίς λογοκρισία».

Το βιβλίο καλύπτει την ιστορία της ζωής του, από την ταπεινή αρχή του μέχρι να γίνει σταρ παγκόσμιας κλάσης, το άλμπουμ κυμαίνεται από κλασικά έως πιο μοντέρνα είδη.

Ο Classic FM αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά.

Με πληροφορίες του Guardian