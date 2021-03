Το μουσείο της Νέας Υόρκης ανοίγει τις πόρτες του με το πιο διάσημο κουκλόσπιτο του κόσμου

Το μουσείο της Νέας Υόρκης που άνοιξε ξανά στο κοινό γιορτάζει με μια ειδική έκθεση και εκδηλώσεις για ένα ιδιαίτερο εξαιρετικό έκθεμα που υπάρχει στη συλλογή του. Πρόκειται για ένα μοναδικό τρισδιάστατο έργο τέχνης, έργο ζωής της Νεοϋορκέζας Carrie W. Stettheimer που εκτίθεται για περισσότερα από 75 χρόνια ανά περιόδους και δε σταματά να εκπλήσσει το κοινό.

Στις 18 Δεκεμβρίου 1945, το Μουσείο της Πόλης της Νέας Υόρκης πραγματοποίησε μια ασυνήθιστη εκδήλωση όχι για ένα έργο τέχνης αλλά για ένα κουκλόσπιτο.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν η Georgia O'Keeffe και άλλες διασημότητες. Συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν την αποκάλυψη ενός μοναδικού τρισδιάστατου έργου τέχνης της Carrie W. Stettheimer, που είχε πεθάνει πριν από ένα χρόνο.

Σήμερα, το κουκλόσπιτο Stettheimer - ένα καλλιτεχνικό μοντέλο που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια σχεδόν δύο δεκαετιών μεταξύ του 1916 και του 1935 - είναι ένας από τους μεγάλους θησαυρούς του Μουσείου της Πόλης της Νέας Υόρκης.

Η Carrie, μαζί με τις αδελφές της Ettie και Florine, είχαν ένα διάσημο καλλιτεχνικό σαλόνι στις αρχές του 20ού αιώνα, το οποίο ο ιστορικός καλλιτέχνης και κριτικός Arthur Danto αργότερα ονόμασε το «American Bloomsbury».

Φωτο: Courtesy of the Museum of the City of New York