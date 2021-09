Μια νέα καλλιτεχνική εγκατάσταση δίνει το χρώμα της γαλλικής σημαίας στο Ελιζέ

Όταν ο βραβευμένος με το Χρυσό Λιοντάρι της Μπιενάλε της Βενετίας Ντανιέλ Μπουρέν τοποθέτησε 260 ριγέ κολώνες στην αυλή του του Palais-Royal το 1986 σκανδάλισε τη Γαλλία αλλά ο χρόνος δικαίωσε τον καλλιτέχνη και την επιλογή της τότε κυβέρνησης Μιτεράν που εγκατέστησε έργα σε όλο το Παρίσι που δεν ήταν ακριβώς «αποδεκτά».

Το νέο έργο του Μπουρέν είναι η εγκατάσταση που καλύπτει τη γυάλινη οροφή των δωματίων υποδοχής στο προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας, σε πάνελ στα χρώματα της γαλλικής σημαίας, με μπλε, λευκό και κόκκινο.

Οι μαικήνες της τέχνης στη Γαλλία ήταν παρόντες στα αποκαλυπτήρια του έργου που έκανε ο Εμανουέλ Μακρόν που είπε ότι το έργο είναι μια φανταστική πτήση που συμβολίζει το νέο πνεύμα ελευθερίας που κατέκλυσε τη χώρα, περισσότερο από τρεις μήνες μετά την επαναλειτουργία των μουσείων, των θεάτρων και των κινηματογράφων μετά το εκτεταμένο κλείσιμο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Σε μια εποχή που η ζωή επιστρέφει, αυτό το έργο τέχνης αντανακλά την προθυμία όχι μόνο να καταστήσει τα Ηλύσια ένα μέρος για τη σύγχρονη δημιουργικότητα, αλλά να σας ζητήσει να συμμετάσχετε όλοι στο πνεύμα της τόλμης, της ελευθερίας και της επανεφεύρεσης της χώρας μας, γιατί πιστεύω ότι αυτός είναι βασικά ο ρόλος των καλλιτεχνών », είπε ο Μακρόν.

Τα αποκαλυπτήρια του έργου έκανε ο Εμανουέλ Μακρόν. Φωτο: Sterhane Aboudaram/We Are Content(s)/Courtesy of the Elysee Palace