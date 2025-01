Το Λονδίνο ξενυχτά για τον Βαν Γκογκ

Η Εθνική Πινακοθήκη κόβει εισιτήρια και σε νυχτερινούς επισκέπτες για την έκθεση Van Gogh: Poets and Lovers.

Έτσι θα μπορέσουν να ακολουθήσουν τα βήματα μερικών από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της χώρας, όπως οι Φρόιντ, Μπέικον και Χόκνεϊ, που συνήθιζαν να επισκέπτονται τις αίθουσες της Πινακοθήκης τις πρώτες πρωινές ώρες, για να μελετήσουν και να εμπνευσθούν από τα έργα της.

Η σπάνια αυτή εμπειρία είναι ένα δώρο για όσους θα βρεθούν το τελευταίο Σαββατοκύριακο της έκθεσης στο Λονδίνο, ενώ, για να καλυφθεί η ζήτηση, στις 17 και 18 Ιανουαρίου η Πινακοθήκη θα έχει διευρυμένο ωράριο.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που λόγω μιας έκθεσης η Πινακοθήκη τροποποιεί τα ωράριά της και θα είναι ανοιχτή και τη νύχτα. Η πρώτη φορά που συνέβη ήταν το 2012 με την έκθεση Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan.

Vincent Van Gogh, "Sunflowers" 1889. Philadelphia Museum of Art, The Mr and Mrs Carroll S. Tyson, Jr, Collection, 1963 © Photo The Philadelphia Museum of Art/Art Resource/Scala, Florence

Η έκθεση του Βαν Γκογκ έχει γίνει ήδη η τρίτη πιο δημοφιλής με εισιτήριο έκθεση στην ιστορία της Εθνικής Πινακοθήκης: 283.499 άτομα την έχουν δει, από την ημέρα των εγκαινίων της στις 14 Σεπτεμβρίου 2024 έως τις 7 Ιανουαρίου 2025.

Ο sir Gabriele Finaldi, διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης, δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που πάνω από 200.000 άτομα επισκέφτηκαν την έκθεση και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε ακόμα περισσότερα μέχρι να τελειώσει. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο, οι επισκέπτες μας θα έχουν τη σπάνια και ιδιαίτερη ευκαιρία να εξετάσουν τις εικόνες του Βαν Γκογκ κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, ακολουθώντας τα χνάρια του Φρόιντ, του Μπέικον και του Χόκνεϊ, που έρχονταν εδώ τέτοιες ώρες για να εμπνευστούν από τη συλλογή».

Ο Φρόιντ, θαυμαστής της ευρωπαϊκής ζωγραφικής και τακτικός επισκέπτης της από τα πρώτα του χρόνια στο Λονδίνο, είχε στενή σχέση με την Εθνική Πινακοθήκη. «Πάω στην γκαλερί σαν να πηγαίνω στον γιατρό», έλεγε, «έρχομαι για ιδέες και βοήθεια».

Vincent van Gogh, "Weeping tree", 1889. Art Institute Chicago

Η έκθεση «Van Gogh: Poets and Lovers» είναι η πρώτη της Πινακοθήκης αφιερωμένη στον Βαν Γκογκ κι επίσης η πρώτη που επικεντρώνεται στις ευφάνταστες μεταμορφώσεις του καλλιτέχνη, με περισσότερα από 60 έργα και δάνεια από μουσεία και ιδιωτικές συλλογές απ' όλο τον κόσμο.

Τοποθετημένα σε ομάδες, τα πιο φιλόδοξα έργα του Βαν Γκογκ αφήνουν τον επισκέπτη να εξερευνήσει τη δημιουργική διαδικασία που ακολουθούσε και τις πηγές έμπνευσής του. Με βάση το διάστημα που πέρασε στην Αρλ και στο Σεν-Ρεμί στη νότια Γαλλία (1888-1890), η έκθεση ανιχνεύει τη συναρπαστική πρακτική του καλλιτέχνη να μετατρέπει τα μέρη που συνάντησε σε εξιδανικευμένους χώρους, δημιουργώντας έτσι ένα βαθιά ποιητικό πλαίσιο για το έργο του.

Η έκθεση διερευνά τον τρόπο που οι επιλογές του Βαν Γκογκ σε αυτά τα έργα αντικατοπτρίζουν τις σκέψεις του για τη ζωγραφική και τη χρήση των αντιθέσεων για τη δημιουργία αρμονίας και συνοχής. Συνδέει τον ζωγράφο με τα έργα του μέσω του πάθους του για την ποίηση. Σε μια επιστολή του προς τον αδελφό του, Τεό, έγραψε: «Πάντα νομίζω ότι η ποίηση είναι πιο μεγαλειώδης από τη ζωγραφική, η ζωγραφική είναι πιο βρόμικη και, ίσως, πιο ενοχλητική. Στο κάτω κάτω, ο ζωγράφος δεν λέει τίποτα. Είναι σιωπηλός, και εξακολουθώ να το προτιμώ».

Vincent van Gogh, "Starry night over the Rhône", 1888. Oil on canvas, 72.5 × 92 cm. Musée d’Orsay, Paris Donation sous réserve d'usufruit de M. et Mme Robert Kahn-Sriber, en souvenir de M. et Mme Fernand Moch, 1975. Photo © Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Στα δύο χρόνια που έζησε Γαλλία, ο Βαν Γκογκ έφερε επανάσταση με το στυλ του, εξισορροπώντας ποίηση, χρώμα και υφή. Αυτή η περίοδος υπήρξε αποφασιστικής σημασίας για την καριέρα του.

Μια άλλη πτυχή της έκθεσης δείχνει τον τρόπο που τα πορτρέτα του ήταν σημαντικά: τα μοντέλα είχαν συμβολικό χαρακτήρα στο καλλιτεχνικό του σύμπαν του Βαν Γκογκ, όπως συμβολικός είναι και ο τίτλος της έκθεσης, «Ποιητές και Εραστές», αφού εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο η ποιητική φαντασία και οι ιδέες του καλλιτέχνη που συνδέονται με την αγάπη εξελίχθηκαν σε κεντρικά θέματα του έργου του.