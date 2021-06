Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τη συναρπαστική και περιπετειώδη ζωή του Άντονι Μπουρντέν

Roadrunner είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ και της μεταθανάτιας μελέτης του βραβευμένου σκηνοθέτη Morgan Neville για τον σταρ της τηλεόρασης, της μαγειρικής περιπέτειας και πολύ αγαπητό στο κοινό σεφ Άντονι Μπουρντέν.

Ο ίδιος αφηγείται με τον τρόπο του τη ζωή του μέσα από συναντήσεις με φίλους στα πέρατα της γής.

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται τη ζωή, το θάνατο και την κληρονομιά του και είναι εμφανή σε αυτό το πρώτο trailer που με συγκινητικό τρόπο συλλαμβάνει το βλέμμα του Μπουρντέν, ακόμα και μέσα σε κόσμο ή σε μια στιγμή ενθουσιασμού.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Morgan Neville, συναρπάζει με τα αρχειακά πλάνα του πολυαγαπημένου σεφ που προβάλλονται για πρώτη φορά στο κοινό και με νέες συνεντεύξεις από τους κοντινούς του ανθρώπους.

Ακούγεται η φωνή του ίδιου του Μπουρντέν στο voiceover και μοιάζει σαν να αφηγείται ο ίδιος τη δική του ιστορία.

Ο Μπουρντέν αυτοκτόνησε στα 61 του χρόνια τον Ιούνιο του 2018 ενώ βρισκόταν στη Γαλλία για τα γυρίσματα της εκπομπής του και το ντοκιμαντέρ αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να δυσκολευόταν να μιλήσει στους ανθρώπους του για την ψυχική του υγεία.

Οι δουλειές του Νέβιλ έχουν αποσπάσει πολλά βραβεία και εγκωμιαστικές κριτικές με τελευταία την ταινία του του 2018 Won't You Be My Neighbor?, ένα ντοκιμαντέρ για τον Φρεντ Ρότζερς, ήρωα, δημιουργό, showrunner και οικοδεσπότη της προσχολικής τηλεοπτικής σειράς Mister Rogers 'Neighborhood, η οποία προβαλλόταν από το 1968 έως το 2001 και έγινε το βιογραφικό ντοκιμαντέρ με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών.