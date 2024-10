Ιορδανία: Ανακαλύφθηκε τάφος 2000 ετών με 12 σκελετούς κάτω από το Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας

Στην καρδιά της αρχαίας πόλης της Πέτρας, στην Ιορδανία, λαξευμένο σε ροζ βράχους από ψαμμίτη, βρίσκεται ένα περίτεχνο μνημείο γνωστό ως Khaznah ή Θησαυροφυλάκιο. Θαμμένος κάτω από αυτό το οικοδόμημα είναι ένας τάφος με τουλάχιστον 12 ανθρώπινους σκελετούς και αντικείμενα που εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 2.000 ετών, όπως ανακάλυψαν πρόσφατα οι αρχαιολόγοι.

Οι αρχαιολόγοι με επικεφαλής τον Δρ Πιρς Πολ Κρεσμάν, εκτελεστικό διευθυντή του Αμερικανικού Κέντρου Ερευνών μελετούσαν το Θησαυροφυλάκιο μετά από χρόνια εικασιών ότι δύο τάφοι που βρέθηκαν κάτω από την αριστερή πλευρά του μνημείου το 2003 δεν ήταν οι μόνοι μυστικοί υπόγειοι θάλαμοι του. Αλλά αυτή η θεωρία δεν είχε επιβεβαιωθεί - μέχρι σήμερα.

Ο Κρεσμάν και η ομάδα του χρησιμοποίησαν ραντάρ διείσδυσης εδάφους - μια τεχνική τηλεπισκόπησης που χρησιμοποιεί παλμούς ραντάρ για την ανίχνευση υπόγειων αντικειμένων - για να δουν αν τα φυσικά χαρακτηριστικά στα αριστερά του μνημείου, όπου βρέθηκαν οι αρχικοί τάφοι, ταίριαζαν με αυτά στα δεξιά. Οι ανιχνεύσεις αποκάλυψαν έντονες ομοιότητες μεταξύ των δύο πλευρών και ήταν η απόδειξη που χρειαζόταν για να λάβουν οι αρχαιολόγοι άδεια από την κυβέρνηση της Ιορδανίας και να προχωρήσουν με την ανασκαφή.

Μία ομάδα του Discovery Channel κινηματογράφησε την ανασκαφή και τον περασμένο Αύγουστο, η αρχαιολογική ομάδα του Κρεσμάν ανέσκαψε τον πρόσφατα αποκαλυφθέν τάφο - που έκρυβε μία «έκπληξη»: Ενώ πολλοί τάφοι που αποκαλύφθηκαν στην Πέτρα βρίσκονται κενοί ή συλημένοι, ο θάλαμος ήταν γεμάτος με πλήρη σκελετικά λείψανα και ταφικά αντικείμενα κατασκευασμένα από μπρούτζο, σίδηρο και κεραμικά. Η άθικτη ταφή που βρέθηκε κάτω από το Θησαυροφυλάκιο παρέχει σπάνια εικόνα για τη ζωή των Ναμπαταίων, αρχαίων Αραβικών νομάδων των οποίων το βασίλειο της ερήμου άκμασε κατά τον τέταρτο αιώνα π.Χ. έως το 106 μ.Χ., είπε ο Κρεσμάν.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια ανακάλυψη – στους δύο αιώνες που η Πέτρα έχει ερευνηθεί από αρχαιολόγους, δεν έχει βρεθεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν», είπε ο Γκέιτς. «Ακόμη και μπροστά σε ένα από τα πιο διάσημα κτίρια στον κόσμο… υπάρχουν ακόμα τεράστιες ανακαλύψεις που πρέπει να γίνουν».

Το σημαντικό εύρημα ενδέχεται να είναι η μεγαλύτερη συλλογή ανθρώπινων υπολειμμάτων που βρέθηκε σε ένα μέρος στην Πέτρα, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Τα αποτελέσματα της έρευνας στην πρεμιέρα της σεζόν της εκπομπής του Discovery "Expedition Unknown".

Η Πέτρα ψηφίστηκε ως ένα από τα Νέα Επτά Θαύματα του Κόσμου τη δεκαετία του 2000 για τη μοναδική αρχιτεκτονική της και τα πολλά μυστήρια που εξακολουθούν να περιβάλλουν την πόλη. Ενώ οι ειδικοί έχουν συζητήσει τον σκοπό του Θησαυροφυλακίου για αιώνες, η πιο δημοφιλής θεωρία είναι ότι το μνημείο χρησιμεύει ως μαυσωλείο, αν και δεν έχουν βρεθεί σκελετικά υπολείμματα μέσα στο ίδιο το κτίριο.

Το μνημείο δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες ετησίως και έχει επίσης παρουσιαστεί σε πολλές ταινίες, με πιο δημοφιλή την ταινία του 1989 «Indiana Jones and the Last Crusade», που το ήθελε ως το μέρος όπου φυλάσσεται το Άγιο Δισκοπότηρο.

Σε μια στιγμή περίεργης σύμπτωσης, μεταξύ των τεχνουργημάτων που ανακαλύφθηκαν στον νέο τάφο ήταν πολλά αγγεία - μόνο που ένας από τους σκελετούς κρατούσε ένα κεραμικό δισκοπότηρο που έμοιαζε σαν το Άγιο Δισκοπότηρο. «Ήταν πραγματικά αυτή η φοβερή στιγμή της ιστορίας που μιμείται την τέχνη», είπε ο Κρεσμάν.

Τα αντικείμενα είναι εξαιρετικά καλά διατηρημένα, είπε ο ίδιος. Ωστόσο, τα ανθρώπινα λείψανα, ενώ είναι άθικτα, είναι σε πιο λεπτή μορφή από το αναμενόμενο. Η κατάστασή τους μπορεί να είναι αποτέλεσμα της υγρασίας και των εποχικών πλημμυρών στην Πέτρα καθώς και του πορώδους ψαμμίτη που περιβάλλει τον τάφο και έχει παγιδεύσει υγρασία, είπε. Μερικοί από τους σκελετούς βρέθηκαν με μούχλα.

Μόνο ένας μικρός αριθμός τάφων που αποκαλύφθηκαν στην Πέτρα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν βρεθεί με ανέγγιχτες ταφές, είπε ο Κρέσμαν.

Οι δύο τάφοι που ανακαλύφθηκαν κάτω από την αριστερή πλευρά του Θησαυροφυλακίου πριν από δύο δεκαετίες από αρχαιολόγους από το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Ιορδανίας είχαν μερικά σκελετικά υπολείμματα, αλλά τα δεδομένα δεν δημοσιεύθηκαν, επομένως δεν είναι σαφές πόσα άτομα βρέθηκαν σε αυτούς, είπε ο ίδιος.

«Ήμασταν αισιόδοξοι να βρούμε οτιδήποτε θα μπορούσε να μας πει περισσότερα για τον αρχαίο λαό και τον αρχαίο τόπο – τα ανθρώπινα λείψανα μπορεί να είναι ένα πραγματικά πολύτιμο εργαλείο από αυτή την άποψη», είπε ο Κρέσμαν. «Οι ταφές σε αυτόν τον τάφο αρθρώνονται, επομένως τα οστά δεν έχουν μετακινηθεί, οπότε αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο».

Με πληροφορίες από CNN