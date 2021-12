Ιggy Pop και Liam Gallagher στο Release Athens 2022

Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022, στην Πλατεία Νερού το Release Athens υποδέχεται δύο αληθινούς θρύλους του rock'n'roll.



O Iggy Pop επιστρέφει μετά τη θριαμβευτική εμφάνιση του 2019 για να μας χαρίσει ένα greatest hits show γεμάτο από τη δική του αστείρευτη ενέργεια. Μαζί του έρχεται και ο Liam Gallagher, φωνή και ψυχή των Oasis ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν και περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα σύντομα.

Ο Iggy Pop είναι μια από τις τελευταίες εμβληματικές μορφές του rock'n'roll που με την επιδραστική παρουσία του εξακολουθεί να σημαδεύει την παγκόσμια μουσική σκηνή, θα ξεσηκώσει την Πλατεία Νερού με κλασικά τραγούδια, σαν τα "I Wanna Be Your Dog", "The Passenger", "Lust For Life", "Gimme Danger", "Down On The Street", "Some Weird Sin", "No Fun", "Nightclubbing", "I'm Bored", "Cry For Love" και πολλά άλλα.

Στο αντίπαλο δέος, ο Liam Gallagher έρχεται σε μια από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του. Οι πρόσφατες εμφανίσεις του σε μεγάλα φεστιβάλ (Reading, Leeds, TRNSMT) αποθεώθηκαν από κοινό και κριτικούς, συστήνοντάς τον σε ένα νεανικό κοινό.

Το επερχόμενο νέο album του, "C'mon You Know", θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου του 2022.

Η προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 3/12, στις 11:00, προς 45 ευρώ για περιορισμένα early bird εισιτήρια. Η συγκεκριμένη τιμή θα διατηρηθεί μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 9/12. Αμέσως μετά, η προπώληση θα συνεχιστεί προς 50 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με αρχική τιμή τα 120 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό: