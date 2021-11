Η σκοτεινή φήμη του Χόλιγουντ: Ποιος βίασε τη Νάταλι Γουντ

Για δεκαετίες, ήταν μια από τις πιο σκοτεινές φήμες του Χόλιγουντ: η Νάταλι Γουντ δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από κορυφαίο σταρ του κινηματογράφου, που είχε περισσότερα από τα διπλά της χρόνια όταν συναντήθηκε μαζί του σε ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες ως έφηβη.

Σε απομνημονεύματα που θα κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα, η μικρότερη αδερφή της Γουντ μαρτυρά το όνομα του από καιρό υπόπτου: του Κερκ Ντάγκλας.

«Θυμάμαι ότι η Νάταλι φαινόταν ιδιαίτερα όμορφη όταν η μαμά και εγώ την αφήσαμε εκείνο το βράδυ στην είσοδο του Chateau Marmont», γράφει η Lana Wood στο Little Sister, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη το καλοκαίρι του 1955, περίπου την εποχή που η Νάταλι γύριζε το The Searchers.

Η συνάντηση είχε κανονιστεί από τη μητέρα τους, Μαρία Ζαχαρένκο, η οποία σκέφτηκε ότι «μπορεί να της ανοίξουν πολλές πόρτες, με ένα νεύμα του διάσημου, όμορφου κεφαλιού του», σύμφωνα με τη Λάνα.

Η Λάνα, σήμερα 75 ετών ήταν περίπου οκτώ όταν συνέβη το υποτιθέμενο περιστατικό, θυμήθηκε την αδερφή της και τη μητέρα τους να συμφωνούν ότι θα κατέστρεφε την καριέρα της Νάταλι αν τον κατηγορούσαν δημόσια.

«Φαινόταν ότι πέρασε πολύ ώρα μέχρι η Νάταλι να μπει ξανά στο αυτοκίνητο και να με ξύπνησε όταν έκλεισε με δύναμη την πόρτα», γράφει. «Έμοιαζε χάλια. Ήταν πολύ ατημέλητη και πολύ αναστατωμένη, και αυτή και η μαμά άρχισαν επειγόντως να ψιθυρίζουν μεταξύ τους. Δεν μπορούσα να τους ακούσω ή να καταλάβω τι έλεγαν. Κάτι κακό είχε προφανώς συμβεί στην αδερφή μου, αλλά ό,τι κι αν ήταν, προφανώς ήμουν πολύ μικρή για να μου το πουν».

Η Λάνα και η Νάταλι Γουντ.

Σύμφωνα με τη Λάνα, η Νάταλι δεν συζήτησε μαζί της τι συνέβη έως ότου έγιναν και οι δύο ενήλικες και η Νάταλι, αφού περιέγραψε ότι την πήγαν στη σουίτα του Ντάγκλας, είπε στην αδερφή της: «Και, ε... με πλήγωσε Λάνα».

«Ήταν σαν μια εξωσωματική εμπειρία. Τρομοκρατήθηκα, μπερδεύτηκα», θυμάται ότι της είπε.

Η Λάνα, σήμερα 75 ετών ήταν περίπου οκτώ όταν συνέβη το υποτιθέμενο περιστατικό, θυμήθηκε την αδερφή της και τη μητέρα τους να συμφωνούν ότι θα κατέστρεφε την καριέρα της Νάταλι αν τον κατηγορούσαν δημόσια.

Το βιβλίο της Λάνα Γουντ, Little Sister, θα κυκλοφορήσει στις 9 Νοεμβρίου.

«Ξέχασέ το», ήταν η συμβουλή της μητέρας τους, σύμφωνα με το βιβλίο Little Sister, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου επικεντρώνεται στον θάνατο της Νάταλι το 1981, όταν το σώμα της βρέθηκε έξω από το νησί Catalina στην Καλιφόρνια.

Οι αρχές αρχικά έκριναν ότι ο θάνατος ήταν τυχαίος πνιγμός, αλλά αυτό άλλαξε μετά από χρόνια ερευνών και την εμφάνιση περισσότερων μαρτύρων. Ο σύζυγος της Γουντ εκείνη την εποχή, Ρόμπερτ Βάγκνερ, θεωρείτο ύποπτος και η Λάνα Γουντ είναι ανάμεσα σε αυτούς που τον θεωρούν υπεύθυνο για τον θάνατό της.

Στο βιβλίο της, θυμάται ότι υποσχέθηκε στην αδερφή της να μην συζητήσει για την επίθεση από τον Ντάγκλας, αλλά οι φήμες ήταν τόσο διαδεδομένες που όταν ο Κερκ Ντάγκλας πέθανε το 2020, σε ηλικία 103 ετών, το όνομα της Νάταλι Γουντ έγινε τάση μαζί με το δικό του στο Twitter. Η Λάνα Γουντ, της οποίας οι συμμετοχές σε ταινίες περιλαμβάνουν τους «The Searchers» και την τηλεοπτική σειρά «Peyton Place», πιστεύει ότι έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα από τότε που μίλησαν με την αδερφή της και πλέον μπορεί να πει όλη την ιστορία.

Η Νάταλι Γουν τκαι ο ΡΤίτσαρντ Βάγκνερ το 1957. Φωτο: AP Ο Κερκ Ντάγκλας. Φωτο: AP

«Είμαι σίγουρη ότι θα με συγχωρήσει που τελικά αθέτησα αυτή την υπόσχεση», έγραψε.

Ο γιος του Ντάγκλας, ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας, είπε σε δήλωση που εξέδωσε μέσω του εκπροσώπου του: «Είθε και οι δύο να αναπαυθούν εν ειρήνη».

Ο Κερκ Ντάγκλας, στα τέλη της δεκαετίας των 30 την εποχή της φερόμενης επίθεσης, ήταν γνωστός για ταινίες όπως Spartacus, The Bad and the Beautiful και Gunfight at the O.K. Corral.

Ήταν ένας από τους πρώτους κορυφαίους ηθοποιούς που δημιούργησε τη δική του εταιρεία παραγωγής και ένας εξέχων φιλελεύθερος ακτιβιστής που έχει συνδράμει στην κατάργηση της μαύρης λίστας του ψυχρού πολέμου ενάντια σε ύποπτους κομμουνιστές όταν προσέλαβε τον Dalton Trumbo για να γράψει το Spartacus. Ο Ντάγκλας και η δεύτερη σύζυγός του, Αν, δώρισαν εκατομμύρια δολάρια μέσω του Ιδρύματος Ντάγκλας, το οποίο συνίδρυσαν το 1964 με αποστολή «να βοηθήσουν όσους δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον εαυτό τους».

Ο Ντάγκλας έλαβε Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας το 1981 και το Λεγεώνα της Τιμής από τη Γαλλία το 1985. Του δόθηκε τιμητικό Όσκαρ το 1996, όταν η ακαδημία κινηματογράφου τον επαίνεσε ως «δημιουργική και ηθική δύναμη».

Ο ίδιος ο Ντάγκλας αναγνώρισε ότι ήταν γυναικάς και άπιστος σύζυγος. Μιλώντας στο Associated Press για τον Ντάγκλας τον Δεκέμβριο του 2016, λιγότερο από ένα χρόνο πριν ξεσπάσει το κίνημα #MeToo, η ηθοποιός και χορεύτρια Νέιλι Άνταμς είπε με ανάλαφρη διάθεση για το φίλο της: «Δεν θα μπορούσες να καθίσεις δίπλα του χωρίς το χέρι του να σέρνεται στο πόδι σου».

Στα απομνημονεύματά του The Ragman’s Son, που δημοσιεύτηκαν το 1988, ο Ντάγκλας γράφει εν συντομία για τη Νάταλι Γουντ. Θυμάται ότι οδηγούσε προς το σπίτι του ένα βράδυ και σταμάτησε στο κόκκινο φανάρι. Η πόρτα του αυτοκινήτου που προπορευόταν άνοιξε και «ένα όμορφο κοριτσάκι που φορούσε ένα σουέτ μπουφάν ξεπήδησε» και έτρεξε κοντά του.

«Ω, κύριε Ντάγκλας, θα θέλατε να υπογράψετε το σακάκι μου;» θυμάται να λέει. Η γυναίκα που οδηγούσε ο αυτοκίνητο κατέβηκε και του συστήθηκε: «Αυτή είναι η κόρη μου. Παίζει και σε ταινίες. Το όνομά της είναι Νάταλι Γουντ.» Αυτή ήταν η πρώτη φορά που γνώρισα τη Νάταλι. Την είδα πολλές φορές μετά, πριν πεθάνει σε αυτό το σκληρό ατύχημα».