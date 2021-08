Η βραχεία λίστα για τη Φωτογραφία της Χρονιάς της Αστρονομίας 2021

Ένα νεφέλωμα στην Καλιφόρνια που μοιάζει με ψυχεδελική εικόνα, ένα πανόραμα του Γαλαξία που εκτείνεται πάνω από τις καλλιέργειες λεβάντας στη Γαλλία και μια εκπληκτική όψη του μαγνητικού πεδίου του ήλιου είναι ανάμεσα στις αστρικές εικόνες που αποτελούν τη βραχεία λίστα του καταλόγου για τη φωτογραφίας της χρονιάς της αστρονομίας 2021.

Ο ετήσιος διαγωνισμός οργανώνεται και φιλοξενείται από τα Royal Museums Greenwich τα τελευταία 13 χρόνια και φέτος συγκέντρωσε περισσότερες από 4.5000 εικόνες των γαλαξιακών «αξιοθέατων» από συμμετέχοντες σε 75 χώρες.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 16 Σεπτεμβρίου πριν από την έκθεση των έργων στο Εθνικό Ναυτικό Μουσείου που θα ανοίξει στις 18 Σεπτεμβρίου.

“Harmony”, Stefan Liebermann | Φωτο: courtesy of Royal Museums Greenwich

“California Dreamin’ NGC 1499”, Terry Hancock | Φωτο: courtesy of Royal Museums Greenwich

“Alien Throne”, Marcin Zajac | Φωτο: courtesy of Royal Museums Greenwich

“Milky Way rising over Durdle Door”, Anthony Sullivan | Φωτο: courtesy of Royal Museums Greenwich