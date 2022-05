The Heart Part 5: Η μεγάλη επιστροφή του Kendrick Lamar με ένα deepfake βίντεο

Κάτι περίεργο συνέβη με το νέο κομμάτι του Kendrick Lamar και έχει να κάνει κυρίως με το βίντεο. Το βίντεο εμφανίστηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας μόνο και μόνο για να εξαφανιστεί μετά από λίγες ώρες και να το ψάχνουν όλοι.

Ξεκινάει με την μυστηριώδη πρόταση I am. All of Us (Eίμαι. Όλοι Μας). Η κάμερα στρέφεται μετά στον Lamar που ραπάρει μπροστά σε ένα κόκκινο φόντο και συνεχίζει με το πρόσωπο του να αλλάζει και να παίρνει την μορφή διάφορων αφροαμερικανών σταρ – αρκετών αμφιλεγόμενων - όπως των Kanye West, Will Smith, Kobe Bryant, OJ Simpson, Jussie Smollett και τέλος, του αδικοχαμένου Nipsey Hussle. Ή τουλάχιστον αυτοί απέμειναν από το πρωινό βίντεο. Η σκηνοθεσεία είναι δική του.

Εικάζεται ότι στην πρώτη βερσιόν σατίριζε τον Drake και διάφορους άλλους και μάλλον δεν είχε πάρει τα δικαιώματα της εικόνας τους και έφαγε copyright strike.

Τι ακριβώς συνέβη κανείς δεν ξέρει βέβαια.

Όσον αφορά τις φάτσες που χρησιμοποιεί υπάρχουν άμεσες αναφορές σε αυτά τα πρόσωπα στους στίχους.

Στο Heart Part 5 σαμπλάρει το ‘Ι Want You’ το ιστορικό τραγούδι του Marvin Gaye.

Το The Heart Part 5 είναι το πέμπτο κομμάτι από την σειρά ‘Heart’ που ξεκίνησε να κυκλοφορεί το 2010 και είναι η πρώτη γεύση από το νέο του άλμπουμ Mr Morale & the Big Steppers που θα κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή.

Όλα τα κομμάτια της σειράς Heart μαζεμένα.

Πολιτικός και σαρκαστικός όσο δεν πάει, σε ένα από τους στίχους του καλεί για επαναπροσδιορισμό στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η Μαύρη Αμερική τελευταία.

«In the land where hurt people hurt more people / Fuck calling it culture» (Στην γη όπου οι πληγώμενοι άνθρωποι πληγώνουν περισσότερους ανθρώπους/Γ..α το να την αποκαλείς κουλτούρα).