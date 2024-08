H Adele στο Μόναχο «έζησε» το «Set fire to the rain» τραγουδώντας υπό βροχή

«Πραγματικότητα» έκανε την επιτυχία της «Set fire to the rain» η Adele, που τραγούδησε υπό δυνατή βροχή στο Μόναχο.

«Τα σύννεφα πάνω από το Messe München της Γερμανίας άκουσαν το κομμάτι της Adele 'Cry Your Heart Out' και την... απογείωσαν», γράφει το περιοδικό Rolling Stone περιγράφοντας πώς κατά τη διάρκεια του σόου της τραγουδίστριας στη συναυλία της στο Μόναχο την Τετάρτη, καταρρακτώδης βροχή έπεφτε για ένα μεγάλο μέρος της παράστασης.

«Η Adele προσαρμόστηκε γρήγορα, φορώντας ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια για να αποφύγει να γλιστρήσει στη μεγάλη σκηνή. 80.000 άνθρωποι την παρακολούθησαν καθώς ερμήνευσε το "Oh My God" από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, το '30', ενώ περπατούσε γύρω από τη σκηνή», συνεχίζει την περιγραφή το Rolling Stone, που σημειώνει: «Η τραγουδίστρια συνειδητοποίησε ότι αν ο καιρός συνέχιζε, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει προς όφελός της. "Αν σταματήσει να βρέχει όταν πω το 'Set Fire to the Rain', θα εξαγριωθώ", αστειεύτηκε η Adele. Η βροχή έγινε πιο ελαφριά όσο περνούσε η νύχτα. Το "Oh My God" ήταν το όγδοο τραγούδι στο setlist, ενώ το "Set Fire to the Rain" εμφανίστηκε οκτώ τραγούδια μετά από αυτό. Ήταν περισσότερο ψιλόβροχο παρά νεροποντή μέχρι εκείνη την ώρα, αλλά οι σταγόνες, σε συνδυασμό με τα φλογερά της πυροτεχνήματα, δημιούργησαν μια πραγματική κινηματογραφική παράσταση».

Το σόου ήταν η πέμπτη σε μια σειρά 10 παραστάσεων στο Μόναχο, ο οποίος «δημιουργήθηκε αποκλειστικά για αυτές τις ειδικές συναυλίες», σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του. «Αυτή είναι η πέμπτη μου παράσταση και το πέντε είναι ο τυχερός μου αριθμός», είπε στο κοινό η Adele. «Επομένως, παρόλο που βρέχει, αυτή είναι στην πραγματικότητα η πιο διασκεδαστική από όλες τις παραστάσεις μέχρι στιγμής».

