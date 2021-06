Έρχεται νέα ταινία «Lord of the Rings» υπό μορφή animation

Η εμβληματική τριλογία του Τόλκιν, ένα έργο που επί δεκαετίες θεωρούσαν αδύνατο να μεταφερθεί στο σινεμά, ευτύχησε κατά την κινηματογραφική της μεταφορά δια χειρός Πίτερ Τζάκσον, σε μια σειρά ταινιών που έμελλε να καθορίσει την κινηματογραφική επική φαντασία και να σαρώσει και τα Όσκαρ.

Η επόμενη εξόρμηση του Τζάκσον στη Μέση Γη με την τριλογία του Χόμπιτ δεν ήταν εξίσου επιτυχημένη, ο κόσμος που έπλασε ο Τόλκιν, όμως, είναι ανεξάντλητος, υπάρχουν δεκάδες ιστορίες που θα μπορούσε να αφηγηθεί ένας κινηματογραφιστής.

Καθώς η προετοιμασία μιας πολυδάπανης τηλεοπτικής σειράς Lord of the Rings για λογαριασμό της Amazon έχει ξεκινήσει από καιρό, χτες πληροφορηθήκαμε για ένα νέο, άκρως ενδιαφέρον project βασισμένο στο λογοτεχνικό σύμπαν του Τόλκιν με τη σφραγίδα της New Line και της Warner, εταιρειών παραγωγής της original τριλογίας.

Ο λόγος για την ταινία Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, μια φιλόδοξη παραγωγή κινουμένων σχεδίων, το σενάριο της οποίας θα επιμεληθεί η Φιλίπα Μπόγιενς, υπεύθυνη και για τις ταινίες του Τζάκσον. H δράση της ταινίας τοποθετείται δυόμισι αιώνες πριν τη μονομαχία του Άραγκορν και των υπολοίπων με τις δυνάμεις του Σάουρον και αφορά τα πεπραγμένα του βασιλιά της Ρόχαν Χελμ Χάμερχαντ καιτην ιστορία του Φαραγγιού του Χελμ, της τοποθεσίας όπου έλαβε χώρα η μεγάλη μάχη στους Δύο Πύργους.

Θυμίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα δούμε στο σινεμά κινούμενα σχέδια βασισμένα στα γραπτά του Τόλκιν, καθώς το 1978 ο καρτουνίστας Ράλφ Μπάκσι είχε επιχειρήσει να μεταφέρει τα δύο από τα τρία βιβλία της τριλογίας στην ταινία The Lord of the Rings (1978), η οποία, παρά τις εμφανείς αδυναμίες της, έχει κάποιες ψυχεδελικές στιγμές και μια ακατέργαστη γοητεία. Έναν χρόνο νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει και μια τηλεοπτική παραγωγή σχεδιασμένη με παρεμφερή τεχνοτροπία, βασισμένη στο Χόμπιτ, με τον Τζων Χιούστον να δανείζει τη φωνή του στον Γκάνταλφ.