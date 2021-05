Έρχεται το 13ο Psarokokalo Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους από τις 27 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου

Aπό τις 27 Μαϊου ως τις 2 Ιουνίου το Psarokokalo, το διεθνές φεστιβάλ μικρού μήκους που περιμένουν πώς και πώς οι φαν του ολιγόλεπτου format, επιστρέφει για 13η χρονιά στην αθηναϊκή πρωτεύουσα.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στον κινηματογράφο Τριανόν και στο Stellar Gastro Cinema, το pop-up dinner – θερινό σινεμά που εμπνεύστηκαν οι σεφ Ιώαννης Μαρκαδάκης και Πάνος Ιωαννίδης, οι οποίοι ετοίμασαν ένα ειδικό μενού για τη διοργάνωση που μας ταξιδεύει γευστικά από την Ισπανία μέχρι το Βιετνάμ.

Ταινία έναρξης του φεστιβάλ είναι το The Human Voice, η συνεργασία του Πέδρο Αλμοδόβαρ με την Τίλντα Σουίντον που διασκευάζει το ομώνυμο θεατρικό του Ζαν Κοκτό, όπου μια γυναίκα καταρρέει στη μια πλευρά του τηλεφώνου μιλώντας σε έναν εραστή τον οποίο δεν ακούμε ποτέ. Θυμίζουμε ότι το εν λόγω έργο είχε διασκευάσει και ο Ρομπέρτο Ροσελίνι για λογαριασμό της ταινίας L’Amore (1948), με μια συγκλονιστική Άννα Μανιάνι στην καλύτερη, ίσως, στιγμή μιας σπουδαίας καριέρας.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει εκατόν δυο επιλεγμένες ταινίες από σαράντα δυο χώρες, με είκοσι τρεις από αυτές να προέρχονται από την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι ταινίες προσεγγίζουν θεματικές όπως η ρητορική μίσους, οι πολλαπλές διακρίσεις για λόγους φύλου, θρησκεύματος ή φτώχειας, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, η βία κατά των γυναικών, η κλιματική αλλαγή, η οικονομική μετανάστευση και η σεξουαλική παρενόχληση.

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν το αφιέρωμα στη σύγχρονη κινηματογραφία μικρού μήκους της Κολομβίας αλλά και το θεματικό αφιέρωμα για την Αρχιτεκτονική και το Περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν ταινίες που εξερευνούν τη σχέση περιβάλλοντος και κοινωνίας, καθώς και τα όρια της οικολογικής μας συνείδησης. Σημειώνεται πως θα πραγματοποιηθούν και προβολές VR.

«Αυτό που πραγματικά σκοπεύαμε να κάνουμε ήταν να οργανώσουμε ένα πρόγραμμα με πολλή ενέργεια που διερευνά τις ιδέες που μας ενδιαφέρουν και που θέλουμε να είναι στη δημόσια συζήτηση. Ένα διαπολιτισμικό φεστιβάλ για την κινηματογραφική εξερεύνηση κοινωνικών θεμάτων, έναν χώρο σύγκλισης μεταξύ των μεγάλων αστέρων του κινηματογράφου, επίσημου πειραματισμού και ανακάλυψης νέων ταλέντων» δηλώνει η διευθύντρια του φεστιβάλ Σουλτάνα Τατιάνα Κουμούτση.

Δείτε παρακάτω το τρέιλερ του φεστιβάλ, το οποίο υπογράφουν η Θέλγια Πετράκη και οι Someone Who Isn’t me:

Για πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα του φεστιβάλ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.psarokokalo.org

Τέλος, πληροφορίες για το μενού που ετοίμασε το Stelar Gastro Pub για το φεστιβάλ μπορείτε να διαβάσατε εδώ – προλάβετε να κάνετε κρατήσεις, καθώς διατίθενται μόνο 70 θέσεις.