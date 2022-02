Το έργο της Αλεξάνδρας Αθανασιάδου στο Μουσείο Β. & Ε. Γουλανδρή της Άνδρου το καλοκαίρι του 2022

Το έργο της γλύπτριας Αλεξάνδρας Αθανασιάδη θα παρουσιαστεί αναδρομικά το καλοκαίρι του 2022 στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Άνδρο, ως είθισται από τις αρχές Ιουλίου.

Το πολυσύνθετο εικαστικό σύμπαν της Αθανασιάδη σε όλα της τα έργα περιλαμβάνει στρώσεις και συναρμογή θραυσμάτων. «Πιστεύω έχει να κάνει με τον τρόπο που βλέπω τον άνθρωπο και δίπλα σε αυτόν το περιβάλλον και την ιστορία. Έτσι νομίζω πως χτίζεται και η ανθρώπινη οντότητα. Η δική μας προσωπικότητα χτίζεται σιγά-σιγά μέσα από όλα αυτά που ζούμε, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε, γιατί και το να καταλάβεις κάτι μπορεί να σου πάρει πολύ χρόνο» έχει πει η ίδια.

Η ύλη που φθείρεται όπως και η αλλαγή των ανθρώπων μέσα στο χρόνο αποτελεί έναν από τους άξονες του έργου της που και αυτό με τη σειρά του μέσα στο χρόνο μπορεί να διαβαστεί διαφορετικά.

Για την Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, η αφή των έργων εμπεριέχει μια πνευματικότητα, η «καρδιά τους» έρχεται να συναντήσει -συμπαγές ή κενό-, το βάθος της ανθρώπινης αναζήτησης. Τα ίδια συμβολικά στοιχεία που ενυπάρχουν αδιαπέραστα, αγέρωχα σε έναν σιδερένιο θώρακα, είναι το ίδια που γεμίζουν ρωγμές, αμυχές, σημάδια του χρόνου της μνήμης και της ιστορίας, που η ίδια αντιμετωπίζει με έναν τρόπο οικουμενικό και προσανατολισμένο όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον.

Άλογο στο Γαλάζιο, 2005-15.

Η ίδια συνυπάρχει με τα έργα, τα θραύσματα, τα παράταιρα υλικά, τα υλικά που μεταμορφώνονται εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, απόλυτα αρμονικά. Αυτόνομα και σε διαρκή συνομιλία μαζί τους, καλλιτέχνης και έργα μεταμορφώνονται και ανασυστήνονται με άλλη μορφή, ακόμα και από το ίδιο το υλικό της πρωταρχικής τους κατασκευής.

Η Αλεξάνδρα Αθανασιάδη γεννήθηκε το 1961 ατην Αθήνα, όπου εξακολουθεί να ζει και να εργάζεται. Οι ανώτερες σπουδές της, ξεκίνησαν το 1978 στο Franklin College του Λουγκάνο.

Το 1979 έγινε δεκτή στο Ruskin School of Drawing and Fine Art του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, από όπου αποφοίτησε το 1982 με διάκριση και πτυχίο Bachelor of Fine Arts στη γλυπτική και τη χαρακτική. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Columbia University της Νέας Υόρκης και το 1984 έλαβε από εκεί πτυχίο Master of Fine Arts στη γλυπτική.



Ασχολήθηκε, επίσης, με τη σκηνογραφία στη Νέα Υόρκη και στην Αθήνα. Έργα της βρίσκονται σε σημαντικές συλλογές ανά τον κόσμο. Από το 1984 μέχρι σήμερα έχει εκθέσει σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.