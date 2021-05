Φεστιβάλ Αθηνών 2021: Επαναλειτουργία της Πειραιώς 260 και 80 εκδηλώσεις

Μετά από δεκαπέντε σχεδόν μήνες αναγκαστικής απραξίας, οι άνθρωποι του θεάτρου, του χορού και της μουσικής ξεκινούν να δουλεύουν με ελπίδα και ανησυχία.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021 που μόλις ανακοινώθηκε δίνει επισήμως το σήμα εκκίνησης για πρόβες και παραστάσεις «υπό έκτακτες συνθήκες, καθώς είναι η δεύτερη χρονιά που καταστρώνονται πολλαπλά σχέδια διάσωσης των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ», όπως είπε η καλλιτεχνική διευθύντριά του, Κατερίνα Ευαγγελάτου, που τόνισε ότι «το Φεστιβάλ ενισχύει τον διάλογο ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, για να τροφοδοτήσει το κοινό με νέα, τολμηρά έργα δημιουργών από την αφρόκρεμα του διεθνούς στερεώματος».

Κατ΄ επιλογήν χωρίς θεματική ταυτότητα, το Φεστιβάλ αυτήν τη χρονιά θέλει να τονίσει με ορισμένους άξονες, γύρω από τους οποίους στρέφονται κάποιες παραγωγές, όπως και τον πλουραλιστικό και συμπεριληπτικό του χαρακτήρα με θεματολογία που αφορά τις γυναίκες, τις έμφυλες ταυτότητες και ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ.

Η Πειραιώς 260 φιλοξενεί περισσότερες από τις μισές παραγωγές του Φεστιβάλ, που αν χαρακτηρίζεται φέτος από κάτι είναι η έμφαση στην ελληνική δημιουργία. Συνολικά το φεστιβάλ έχει σχεδιάσει πάνω από 80 παραγωγές.

Το πιο αισιόδοξο κομμάτι και το πιο ανακουφιστικό είναι η επαναλειτουργία της Πειραιώς 260, που παραδοσιακά φιλοξενεί τη σύγχρονη ελληνική παραγωγή και είναι το βασικό θερινό «σπίτι» χιλιάδων καλλιτεχνών από το ελεύθερο θέατρο, τον χορό, τα εικαστικά και τη μουσική.

Η καλλιτεχνική διευθύντριά του Φεστιβάλ, Κατερίνα Ευαγγελάτου. Φωτ.: Ιωάννα Χατζηανδρέου

Όλες οι παραγωγές που πέρυσι ματαιώθηκαν μεταφέρθηκαν για φέτος και οι εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνουν τη χρήση των υπαίθριων χώρων ενώ το πρόγραμμα επεκτείνεται μέχρι τον Οκτώβριο, που θα φιλοξενηθούν κυρίως οι διεθνείς παραγωγές.

Πρόδρομος Τσινικόρης, Κωνσταντίνος Χατζής, Σοφία Σιμιτζή, Σοφία Μαραθάκη, Κατερίνα Γιαννοπούλου, Έκτορας Λυγίζος και τέσσερις παραγωγές στο πλαίσιο του Κύκλου 1821, σε σκηνοθεσία των Ανέστη Αζά, Μαρίνας Βρόντη, Λενιώς Κακλέα και Παντελή Φλατσούση συγκροτούν το θεατρικό κομμάτι, ενώ οι Κader Αttou, Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero, Alexandra Waierstall, Rugilė Barzdžiukaitė - Vaiva Grainytė - Lina Lapelytė, TR Warszawa - Kornél Mundruczó, Florentina Holzinger, Martin Zimmermann, Krzysztof Warlikowski, La Veronal - Marcos Morau, Infrarouge - Marie Brassard, Serge Aimé Coulibaly, Marco Layera, Thomas Ostermeier, L-E-V - Sharon Eyal - Gai Behar, και η Hildur Guðnadóttir με τους Chris Watson & Sam Slater είναι τα ονόματα των δημιουργών που θα πρωταγωνιστήσουν στο ξένο πρόγραμμα.

Ο χορός δίνει δυναμικά το στίγμα του με τους Μαριάννα Καβαλλιεράτου, Ίρις Καραγιάν, Σοφία Μαυραγάνη, κι όμΩς κινείται, ΙΜΑ - Άντι Τζούμα, Μαρία Κολιοπούλου, Εύα Γεωργιτσοπούλου.

Στην Επίδαυρο φέτος θα γίνουν δέκα παραστάσεις. Φωτο: Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi

Στην Επίδαυρο φέτος θα γίνουν δέκα παραστάσεις με πέντε σκηνοθέτες να κάνουν την πρώτη τους σκηνοθεσία στο αρχαίο θέατρο: η Αργυρώ Χιώτη, ο Κωνσταντίνος Ρήγος, ο Γιάννης Μόσχος, ο Γιώργος Νανούρης και ο Τόμας Οστερμάγιερ, με τις παραστάσεις να παίζονται και πάλι τρεις ημέρες την εβδομάδα –Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή–, από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου.

Μιχαήλ Μαρμαρινός, Νικαίτη Κοντούρη, Βασίλης Παπαβασιλείου, Γιάννης Κακλέας, Άρης Μπινιάρης συμπληρώνουν τα ονόματα των σκηνοθετών, δίνοντας ένα στίγμα των διαφορετικών γενιών και προσεγγίσεων στο αρχαίο δράμα που θα παρακολουθήσει το κοινό.

Η Μικρή Επίδαυρος θα λειτουργήσει αυτό το καλοκαίρι έως τα τέλη Αυγούστου. Στο πρόγραμμά της κυριαρχεί η ανάθεση συγγραφής νέων έργων, εμπνευσμένων από το αρχαίο δράμα, σε Νεοέλληνες συγγραφείς.

Θα παρουσιαστούν έργα των Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, Γιάννη Μαυριτσάκη, Αμάντας Μιχαλοπούλου και Αλεξάνδρας Κ* που θα συνομιλήσουν με μια αρχαία τραγωδία. Στη Μικρή Επίδαυρο θα παρουσιαστεί και το έργο του Ευριπίδη Λασκαρίδη και το εικαστικό έργο της Αιμιλίας Παπαφιλίππου, ενώ ο Πέτρος Κλαμπάνης θα συναντηθεί με τον Πετρολούκα Χαλκιά, και ο Keyvan Chemirani με τον Σωκράτη Σινόπουλο.

Κader Αttou, The Roots – Transmission / Οι Ρίζες – Μετάδοση

Η μουσική πρωταγωνιστεί στο Ηρώδειο με ηχηρά ονόματα και την πρώτη συνεργασία μεταξύ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Στο πόντιουμ ονόματα όπως αυτά των Ζούμπιν Μέτα και σερ Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ, στην τζαζ ο Γιαν Γκαρμπάρεκ και ο Μπράιαν Ίνο, σε μια μουσική συνομιλία με τον αδελφό του, Ρότζερ Ίνο, μέχρι τον Olafur Arnalds και τον Max Cooper, ενώ το ελληνικό πρόγραμμα περιέχει πάντα την όπερα της ΕΛΣ, ένα αφιέρωμα στη θρυλική Λιλιπούπολη, την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τη συνάντηση της Λένας Πλάτωνος με τη Nalyssa Green, ανάμεσα σε άλλα.

Η ανακοίνωση του προγράμματος από την Κατερίνα Ευαγγελάτου

Δείτε παρακάτω αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2021 (1/6-10/10):

Οι παραγωγές στην Πειραιώς 260

ΘΕΑΤΡΟ Πρόδρομος Τσινικόρης, (Somewhere) beyond the cherry trees, Μια post-documentary παράσταση, βασισμένη στον Βυσσινόκηπο του Άντον Τσέχοφ

ΧΟΡΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ LAYERS OF STREET Κader Αttou, The Roots – Transmission / Οι Ρίζες – Μετάδοση

ΧΟΡΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ LAYERS OF STREET ΙΜΑ - Άντι Τζούμα, Οικοδομή

ΧΟΡΟΣ Μαρία Κολιοπούλου / Ομάδα Σύγχρονου Χορού Πρόσχημα, Clear Midnight

ΧΟΡΟΣ κι όμΩς κινείται, 9.25

ΧΟΡΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ 1821 Δανάη & Διονύσιος, Free at Last: Rerooted

ΧΟΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero / Siamese Cie, Lamentα / Μοιρολόγια

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τάσος Βρεττός, The Feel. Backstage

Τάσος Βρεττός, The Feel. Backstage ©Tassos Vrettos

ΘΕΑΤΡΟ / ΜΟΥΣΙΚΗ / CONTEMPORARY ANCIENTS Κωνσταντίνος Χατζής - Γιώργος Κουμεντάκης - Σοφία Χιλλ, Κλυταιμνήστρα, μουσική δωματίου για ένα όργανο, Βασισμένο στον Αγαμέμονα του Αισχύλου

ΧΟΡΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ LAYERS OF STREET / ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ DYPTIK, D-Construction / Aπο-δόμηση

ΧΟΡΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ LAYERS OF STREET ATHENS EPIDAURUS FESTIVAL URBAN DANCE CONTEST, 19.6 Breakdance Battle, 20.6 All Style Battle

ΧΟΡΟΣ ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Alexandra Waierstall ΑΝΝΝΑ3. The Worlds of Infinite Shifts / Οι κόσμοι των αέναων μετατοπίσεων

ΘΕΑΤΡΟ Σίμος Κακάλας, Αίαντας του Σοφοκλή

ΧΟΡΟΣ Σοφία Μαυραγάνη, Mauθ

ΘΕΑΤΡΟ / ΚΥΚΛΟΣ 1821 Παντελής Φλατσούσης, Εθνικό ντεφιλέ

ΧΟΡΟΣ Ομάδα χορού ΖΗΤΑ - Ίρις Καραγιάν, A Dance as a Dance

ΧΟΡΟΣ Εύα Γεωργιτσοπούλου, Groove / Γκρουβ

ΟΠΕΡΑ Λευτέρης Βενιάδης - Sofia Simitzis - Ventus Ensemble, The Soccer Opera / Όπερα ποδοσφαίρου, Μια μουσική και σκηνική σύνθεση του Λευτέρη Βενιάδη και λιμπρέτο Gerhild Steinbuch

ΧΟΡΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ 1821 Λενιώ Κακλέα, Age of Crime

ΘΕΑΤΡΟ Ομάδα Θέατρου ΑΤΟΝΑλ - Σοφία Μαραθάκη, Το δάσος

Σίμος Κακάλας, «Αίαντας» του Σοφοκλή

ΘΕΑΤΡΟ Κατερίνα Γιαννοπούλου, Η χρονιά με τα 13 φεγγάρια, Βασισμένο στην ομώνυμη ταινία του Ρ. Β. Φασμπίντερ

ΜΟΥΣΙΚΗ / ΚΥΚΛΟΣ ΤΖΑΖ Γιάννης Παπαδόπουλος, Fourth Stream Music

ΘΕΑΤΡΟ Έκτορας Λυγίζος, Το σχολείο των γυναικών του Μολιέρου

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ / ΜΟΥΣΙΚΗ Ομάδα SUM - Latinitas Nostra, Danke / Ευχαριστώ, Βασισμένο στο Membra Jesu nostri του Ντήτριχ Μπουξτεχούντε

ΘΕΑΤΡΟ / ΚΥΚΛΟΣ 1821 Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου - Μαρίνα Βρόντη Εσμέ του Σπύρου Περεσιάδη

ΘΕΑΤΡΟ / ΚΥΚΛΟΣ 1821 Ανέστης Αζάς, H Δημοκρατία του Μπακλαβά

ΟΠΕΡΑ / ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ /ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Rugilė Barzdžiukaitė - Vaiva Grainytė - Lina Lapelytė, Sun & Sea / Ήλιος και θάλασσα

ΘΕΑΤΡΟ TR Warszawa - Kornél Mundruczó, Pieces of a Woman / Κομμάτια μιας γυναίκας

ΧΟΡΟΣ Μαριάννα Καβαλλιεράτου, Ancient Future Solo, Παρουσίαση εκπαιδευτικού εργαστηρίου με εφήβους

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ Florentina Holzinger, TANZ / ΧΟΡΟΣ

ΧΟΡΟΣ Martin Zimmermann, Eins Zwei Drei / Ένα Δύο Τρία

Martin Zimmermann, Eins Zwei Drei / Ένα Δύο Τρία

ΘΕΑΤΡΟ / ΚΥΚΛΟΣ CONTEMPORARY ANCIENTS /ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Nowy Teatr - Krzysztof Warlikowski, Odyssey. A Story for Hollywood / Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλλυγουντ

ΧΟΡΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ LAYERS OF STREET / ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ La Veronal - Marcos Morau, Pasionaria / Το λουλούδι του πάθους

ΘΕΑΤΡΟ / ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ /ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Infrarouge - Marie Brassard, Violence / Βία

ΧΟΡΟΣ Serge Aimé Coulibaly, Wakatt / Η εποχή μας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / ΚΥΚΛΟΣ CHRONOTOPIA Διήμερο ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής. Σε συνεργασία με το CTM Festival και το Ινστιτούτο Γκαίτε

ΘΕΑΤΡΟ / ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Teatro La Re-sentida - Marco Layera, Paisajes para no colorear / Τοπία χωρίς χρώμα

ΘΕΑΤΡΟ Schaubühne - Thomas Ostermeier, History of Violence / Ιστορία της βίας, Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Εντουάρ Λουί

ΧΟΡΟΣ / ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ L-E-V - Sharon Eyal - Gai Behar, Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart / Κεφάλαιο 3: Το βάναυσο ταξίδι της καρδιάς

ΜΟΥΣΙΚΗ / ΚΥΚΛΟΣ CHRONOTOPIA / ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Hildur Guðnadóttir με τους Chris Watson & Sam Slater, Chernobyl Live

Nowy Teatr - Krzysztof Warlikowski, Odyssey. A Story for Hollywood / Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλλυγουντ

Σε άλλους χώρους

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ Αναστάσιος Μισυρλής - Φώτης Σιώτας , Το ποτάμι που ήθελε να γυρίσει πίσω της Ελένης Φωτάκη

ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ ένα γλάρο να πετάει, Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λουίς Σεπούλβεδα

ΜΟΥΣΙΚΗ Χριστίνα Μαξούρη, Τα τραγούδια της Σωτηρίας

ΜΟΥΣΙΚΗ Δημήτρης Τηλιακός - Ex Silentio, Incanto, Το τραγούδι σαν άλλη πνοή από τη Δύση στην Ανατολή

Οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

ΘΕΑΤΡΟ Εθνικό Θέατρο – Κωνσταντίνος Ρήγος, Ιππείς του Αριστοφάνη

ΘΕΑΤΡΟ Γιώργος Νανούρης, Ιφιγένεια η εν Ταύροις του Ευριπίδη

ΘΕΑΤΡΟ Αργυρώ Χιώτη, Βάτραχοι του Αριστοφάνη

ΘΕΑΤΡΟ Γιάννης Κακλέας, Ορέστης του Ευριπίδη

ΘΕΑΤΡΟ Μιχαήλ Μαρμαρινός, Ιχνευταί του Σοφοκλή

ΘΕΑΤΡΟ Εθνικό Θέατρο – Γιάννης Μόσχος, Φοίνισσες του Ευριπίδη

ΘΕΑΤΡΟ Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος – Βασίλης Παπαβασιλείου, Ελένη του Ευριπίδη

ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων - Νικαίτη Κοντούρη, Βάκχες του Ευριπίδη

ΘΕΑΤΡΟ Θέατρο Πορεία – ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης - Άρης Μπινιάρης, Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου

ΘΕΑΤΡΟ / CONTEMPORARY ANCIENTS /ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ Schaubühne Berlin - Thomas Ostermeier, ödipus / oιδίποδας της Maja Zade

O Γιώργος Νανούρης σκηνοθετεί «Ιφιγένεια η εν Ταύροις» του Ευριπίδη

Οι παραγωγές στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου

RESIDENCY / ΚΥΚΛΟΣ CONTEMPORARY ANCIENTS Πάροδος, Διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα για το Αρχαίο Δράμα

ΜΟΥΣΙΚΗ Πέτρος Κλαμπάνης, Tora Collective

ΜΟΥΣΙΚΗ Keyvan Chemirani & The Rhythm Alchemy, με τη συμμετοχή του Σωκράτη Σινόπουλου

ΘΕΑΤΡΟ / ΚΥΚΛΟΣ CONTEMPORARY ANCIENTS Ελένη Σκότη, Το σπίτι με τα φίδια του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη

ΘΕΑΤΡΟ / ΚΥΚΛΟΣ CONTEMPORARY ANCIENTS Γιάννος Περλέγκας, γάλα, αίμα της Αλεξάνδρας Κ*

ΘΕΑΤΡΟ / ΚΥΚΛΟΣ CONTEMPORARY ANCIENTS Γιώργος Σκεύας, Κρεουργία του Γιάννη Μαυριτσάκη

ΘΕΑΤΡΟ / ΚΥΚΛΟΣ CONTEMPORARY ANCIENTS Εταιρεία Θεάτρου Sforaris - Γιάννης Καλαβριανός, Η Φαίδρα καίγεται της Αμάντας Μιχαλοπούλου

ΧΟΡΟΣ Osmosis - Ευριπίδης Λασκαρίδης, Νέο έργο 2021

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αιμιλία Παπαφιλίππου, Ιεροί Λόγοι / COVID-19

Η μουσική πρωταγωνιστεί στο Ηρώδειο με ηχηρά ονόματα. Φωτο: Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

Όσα θα δούμε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ Zubin Mehta - Pinchas Zukerman - Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Megaron Gala, Μια παραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για τα 30 χρόνια απο την ίδρυσή του

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ /ΚΥΚΛΟΣ ΤΖΑΖ Anouar Brahem Quartet

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / ΚΥΚΛΟΣ 1821 / ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών - Βύρων Φιδετζής, 36 Ελληνικοί χοροί για ορχήστρα του Νίκου Σκαλκώτα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ - Γιώργος Πέτρου, Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, Έργα Βάγκνερ, Τσαϊκόφσκι

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Λουκάς Καρυτινός – Ντανιίλ Τρίφονοφ, Έργα Κουμεντάκη, Ραχμάνινοφ, Σοστακόβιτς

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Ελευθερία Αρβανιτάκη - Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής -Γιώργος Πέτρου, Δύο σταθμοί

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ Monteverdi Choir - English Baroque Soloists - John EliotGardiner, Τα κατά Ιωάννην Πάθη του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / ΚΥΚΛΟΣ ΤΖΑΖ Jan Garbarek Group, Με τη συμμετοχή του Trilok Gurtu

Max Cooper

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ El Sistema Greece - Blend Mishkin, World A Music

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Max Cooper

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Woodkid

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Εδώ Λιλιπούπολη, Τα τραγούδια

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Παύλος Παυλίδης – The Boy

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Λένα Πλάτωνος, Η ελπίδα είναι ένα πράγμα με φτερά, Nalyssa Green

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Ólafur Arnalds

ΟΠΕΡΑ – ΑΝΑΒΙΩΣΗ Εθνική Λυρική Σκηνή - Pier Giorgio Morandi - Hugo de Ana, Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι. Σε λιμπρέτο Giuseppe Giacosa - Luigi Illica

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Brian Eno & Roger Eno