Ένας ναός στη μνήμη των νεκρών του κορωνοϊού στη Βρετανία θα πυρποληθεί το Σάββατο 28 Μάϊου

Όσοι παρακολουθούν το φεστιβάλ Burning Man, γνωρίζουν τον γλύπτη David Best που δημιουργεί «ναούς» από κομμάτια ξύλου, χαρτιά και ευτελή όσο και πολύτιμα υλικά, αφιερώματα του κόσμου, που καίγονται στο έδαφος σε ένα θέαμα φωτός και θερμότητας.

Το πιο πρόσφατο έργο του είναι ένας ναός, ένα μνημείο που θα γεμίσει με αναμνηστικά και σημειώματα από πενθούντες συγγενείς που έχασαν κάποιο δικό τους στην πανδημία του κορωνοϊού και θα καεί στις 28 Μάϊου. Αυτό είναι και το πρώτο εφήμερο μνημείο που φτιάχνεται για την πανδημία και ο Μπεστ εξηγεί ότι αυτό θα είναι ένα μονοπάτι για την ειρήνη και την ανάπαυση των νεκρών.

Η εξερεύνηση του πένθους έχει ξεκινήσει για τον Μπεστ εδώ και είκοσι και πλέον χρόνια. Με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη γλυπτική από το Ινστιτούτο Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο, όπου παρακολούθησε για πρώτη φορά μαθήματα σε ηλικία έξι ετών, η δέσμευσή του στη δημόσια τέχνη φαίνεται να έχει τις ρίζες της στον ιδεαλισμό της εποχής του 1960 με τα έργα του, κεραμικά γλυπτά και κολάζ να έχουν εκτεθεί σε μεγάλα μουσεία της Αμερικής.

Πριν από 20 χρόνια ξεκίνησε και μια δευτερεύουσα δραστηριότητα, το ξεγύμνωμα οχημάτων και την ολική γλυπτική τους ανανέωση, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά και αντικείμενα που βρέθηκαν, συχνά ανακτημένα από χωματερές και κάδους απορριμμάτων. Από τότε, έχει δημιουργήσει γλυπτά από τους σκελετούς 36 αυτοκινήτων και δύο λεωφορείων και έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 10.000 ανθρώπους.

Ο David Best φωτογραφίζεται μπροστά στον ναό του Londonderry" . Φωτο: EPA/PAUL MCERLANE

Ο Μπεστ έχτισε τον πρώτο του ναό του Burning Man το 2000, τον Ναό του Νου. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, έγινε μνημείο για τον Michael Hefflin, ένα συνεργάτη του που πέθανε σε δυστύχημα με μοτοσικλέτα λίγο πριν την εκδήλωση.

Το 2001, το Burning Man βοήθησε στη χρηματοδότηση των έργων του «Ναός» και μαζί με τον Jack Haye που ήταν επίσης υπεύθυνος για την κατασκευή του Temple of the Mind, έχτισαν τον πολύ μεγαλύτερο Temple of Tears. Το 2001 σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας και βαθιάς τελετουργίας για τους δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες που παρακολουθούν το Burning Man κάθε χρόνο. Μετά από μέρες που γράφονταν προσευχές στις κατασκευές, προσφορές από τη ζωή τους, όπως φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής ή και στάχτες αγαπημένων προσώπων που άφηναν κάποιοι ο ναός κάηκε το βράδυ της Κυριακής.

Ο Μπεστ κατασκεύασε το ναό έχοντας στο νου του έναν άνθρωπο που χάνει τη ζωή του. Φαντάστηκε την ενοχή ή τη σύγχυση που μπορεί να δημιουργήσει αυτός που φεύγει σε εκείνους που πενθούν. "Ήθελα το άτομο που είχε βιώσει αυτή την απώλεια να γιορτάσει τον γιο του ή τη μητέρα του", λέει. Εκείνη τη χρονιά, 10.000 άνθρωποι έγραψαν τα ονόματα των αγαπημένων τους προσώπων που έφυγαν από τη ζωή και τα τοποθέτησαν στο εσωτερικό της κατασκευής πριν αυτή πάρει φωτιά.

Ο ναός του Londonderry, Βόρεια Ιρλανδία, 2015. Φωτο: EPA/PAUL MCERLANE

Από τότε ο καλιφορνέζος καλλιτέχνης έχει φτιάξει πολλούς ακόμη ναούς. Τώρα βρίσκεται σε έναν λόφο στο Bedworth, στο Warwickshire, σε ένα σημείο που ονομάζεται Miners' Welfare Park -το σημείο ενός παλιού ανθρακωρυχείου στην "πόλη που δεν ξεχνά ποτέ"- όπου κατασκευάζει το Sanctuary, ένα έργο που του ανέθεσε το Artichoke Trust για να τιμήσει τις απώλειες των Βρετανών κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Κατασκευασμένο από περίπλοκα πάνελ κόντρα πλακέ σημύδας, είναι μια κατασκευή που η Helen Marriage του Artichoke περιγράφει ως "το πιο απίστευτο γιγαντιαίο παζλ".

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας το κοινό θα ενθαρρύνεται να δωρίσει λέξεις, αντικείμενα ή αναμνηστικά για να κοσμήσουν τους τοίχους και τους ενδιάμεσους χώρους. "Κανένα κτίριο δεν πρέπει να είναι πιο σημαντικό από τους ανθρώπους που μπαίνουν σε αυτό", λέει ο Μπεστ στον Γκάρντιαν. "Δεν χτίζουμε ένα καλοφτιαγμένο κάστρο, χτίζουμε κάτι που να αισθάνεται κάποιος ασφαλής". Μέσα σε αυτή τη σχετική ασφάλεια οι πενθούντες θα φέρουν τις αναμνήσεις τους και θα τις αφήσουν πίσω τους- όχι για να ξεχάσουν, αλλά ίσως για να συμφιλιωθούν με το παρελθόν. "

Το Σάββατο 28 Μαΐου, το ζωντανό γλυπτό του, στολισμένο με χιλιάδες αναμνηστικά και κομμάτια χειρόγραφου χαρτιού, θα ανάψει τελετουργικά, σε κάτι που ο Μπεστ και η Artichoke ελπίζουν ότι θα είναι μια καθαρτική απελευθέρωση. Ο αριθμός των θυμάτων του κορονοϊού στη Βρετανία ανέρχεται σε περίπου 180.000 θανάτους.

«Ο θυμός που νιώθω, διαπερνά τη χώρα σας» λέει ο Μπεστ. "Ακούω από ανθρώπους που περπατούν εδώ και λένε: "Κοιτάξτε τι συνέβη, αφήσατε τους ανθρώπους μου να πεθάνουν".