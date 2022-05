Ένα διήμερο event στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης εστιάζει στις κοινότητες μεταναστών της Αθήνας

Η Στέγη εκπέμπει ζωντανά με ένα διήμερο event του Movement Radio στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, που εστιάζει στις κοινότητες μεταναστών και προσφύγων της Αθήνας

Το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Μαΐου, το Movement Radio, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Στέγης, παρουσιάζει το Mediterranean Futures: Communities – Creating the Collective Body γιορτάζοντας τη διαφορετικότητα, την ενότητα και την αλληλεγγύη.

Ένα διήμερο event που εξερευνά τη δύναμη των δικτύων και την κίνηση ανθρώπων, ήχων και ιδεών έρχεται στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης και φέρνει στο προσκήνιο τις κοινότητες μεταναστών και προσφύγων της πόλης. DJ και live sets, περφόρμανς, συζητήσεις, ένα διαδραστικό παιχνίδι για παιδιά, παραδοσιακοί χοροί, ξεχωριστές γεύσεις αλλά πολλές και άλλες εκπλήξεις, σε καλλιτεχνική διεύθυνση των Voltnoi & Quetempo.

Mediterranean Futures: Communities – Creating the Collective Body

Έχοντας ως θεμέλιο την έννοια του ‘Creating The Collective Body’ (Δημιουργώντας Ένα Συλλογικό Σώμα), το διήμερο αυτό, στοχεύει στη δημιουργία δικτύων και συνδέσεων μεταξύ ατόμων και κοινοτήτων, στην αλλαγή της αφήγησης σχετικά με την υπηκοότητα, την ελεύθερη μετακίνηση και τη μετανάστευση, στη δημιουργία ενός σημείου συνάντησης και συζήτησης, και στην προώθηση της αλληλεγγύης μέσα από τις ιστορίες, τους ήχους και τις φωνές που μοιραζόμαστε.

Ταυτόχρονα, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης θα υπάρχει και ένα πάνελ που θα παρουσιάζει τις ραδιοφωνικές εκπομπές των κοινοτήτων στο Movement Radio, με τη συμμετοχή της Ιβοριανής Κοινότητας Ελλάδος, του Anasa Cultural Centre, της Κογκολέζικης Κοινότητας του Κονγκό Μπραζαβίλ Ελλάδος, του Syrian Greek Youth Forum, των FixUp TV και Afrobeat Athens και της Κοινότητας Μπουρκίνα Φάσο Ελλάδος. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν επίσης πάνω στο θέμα ‘Creating The Collective Body’.

Ofili

Η πρώτη μέρα θα κλείσει με τις πολυσυλλεκτικές μουσικές επιλογές της Tash LC, καλλιτέχνιδας που κατοικεί στο Λονδίνο και resident DJ στους σταθμούς KISS FM, NTS και Μovement Radio. Ο Δομινικανός παραγωγός Kelman Duran θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο μείγμα reggaeton και άλλων ειδών ηλεκτρονικής μουσικής από τη Λατινική Αμερική, κλείνοντας έτσι τη δεύτερη μέρα. Καθόλη τη διάρκεια του διημέρου θα ακουστούν επίσης, μουσικές από τα μέλη του Afrobeat Athens Dj Prolifik & Loongab και τον resident του Movement Radio Kairo, θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί ντάμπκε από το Syrian Greek Youth Forum και live MC sets από του Serge Bowl και Ofili.

Το Anasa Cultural Centre και οι μαθητές του 30ού δημοτικού σχολείου της Κυψέλης θα παρουσιάσουν ένα διαδραστικό παιχνίδι βασισμένο στα εργαστήρια καλλιτεχνικής πρακτικής που οργάνωσαν και συμμετείχαν τον περασμένο χρόνο.

Καλλιτεχνική διευθυνση Movement Radio: Voltnoi & Quetempo

To Movement Radio αποτελεί μια παραγωγή της Στέγης Ωνάση σε συνεργασία με τη SAE Creative Media Institute

Kelman Duran

Πρόγραμμα:

Σάββατο 7 Μαΐου 2022

14:00 – 17:00 Movement Radio DJ Sets

17:00 – 18:00 Διαδραστικό παιχνίδι για όλους με το ANASA CULTURAL CENTRE & το 30ό δημοτικό σχολείο της Κυψέλης

18:00 – 20:00 Παρουσίαση των εκπομπών των μεταναστευτικών κοινοτήτων του Movement

Moussa Sangare – Ivorian Community of Greece

Reine Linda Nyongo – Congolese Community of Congo Brazzaville In Greece

Mamorinos Sebgo – Burkina Faso Community of Greece

Michael Afolayan – Anasa Cultural Centre

Gbenga Akinyemi – FixUp TV Athens

Wael Habbal – Syrian Greek Youth Forum

Kareem Kabbani – Syrian Greek Youth Forum

Voltnoi & Quetempo – Movement Radio

20.00 – 21:30 DJ Prolifik & Loongab (Afrobeats Athens) DJ Set and Hyper

21.30 – 22:00 Serge Bowl Live Performance

22.00 – 23:30 Tash LC DJ Set

14:00 – 23:00 Φαγητό & Ποτό

Kairo

Κυριακή 8 Μαΐου 2022

14:00 – 17:00 Movement Radio DJ Sets

18:00 – 20:00 Συζήτηση – Δημιουργώντας το Συλλογικό Σώμα, με τους

Moussa Sangare – Ivorian Community of Greece

Reine Linda Nyongo – Congolese Community of Congo Brazzaville In Greece

Mamorinos Sebgo – Burkina Faso Community of Greece

Michael Afolayan – Anasa Cultural Centre

Wael Habbal – Syrian Greek Youth Forum

Kareem Kabbani – Syrian Greek Youth Forum

20.00 – 21:00 Kairo DJ Set

21.00 – 20:00 Το Syrian Greek Youth Forum παρουσιάζει τον χορό Dabke

21.30 – 22:00 Ofili Live Performance

22.00 – 23:30 Kelman Duran DJ Set

14:00 – 23:00 Φαγητό & Ποτό

Serge Bowl

Σχετικά με το Movement Radio

Το Movement Radio είναι ένας διεθνής διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός με έδρα την Αθήνα, από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση σε συνεργασία με το SAE Institute και το Goethe Institute. Διερευνά διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις, πολιτικά και θεωρητικά ζητήματα που απασχολούν τον δημόσιο διάλογο και αντανακλάσεις μετακίνησης πληθυσμών από τη Μεσόγειο και ακόμα πιο πέρα, μέσα από μια σειρά ανατεθειμένων έργων, θεματικών mixtapes, συνεντεύξεων, DJ sets και πολλών άλλων δράσεων.

DJ PROLIFIK