Ελένη Μυλωνά: Fire in the Lake, η νέα της έκθεση στη γκαλερί Ζουμπουλάκη

H Γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει ο έργο “Fire in the Lake” της Ελένης Μυλωνά.

Μαζί με την κεντρική προβολή (performance for the camera), η εικαστικός θα παρουσιάσει μία εγκατάσταση στον χώρο και φωτογραφίες· ένα έργο που φαντάζει πιο επίκαιρο από ποτέ λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Το “Fire in the Lake” πρωτοπαρουσιάστηκε διαδικτυακά τον Ιανουάριο του 2022 και επιλέχθηκε για επίσημη συμμετοχή στο "Vaasa International Wildlife Film Festival" στη Φιλανδία και στο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους "short to the point" στη Βουδαπέστη.

Όπως γράφει η ίδια: «Κατεβαίνοντας στην παραλία μια μέρα τέλη Αυγούστου είδα παράξενα αντικείμενα να επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας. Ανέσυρα κάνα δυο, αναγνωρίζοντας θραύσματα από καμένα ξύλα. Ένας παχύρευστος πολτός, μια μαύρη άμμος επέπλεε και σκέπαζε την θάλασσα από άκρη σε άκρη και το κύμα την ξέβραζε στην ακτή. Πρωτόγνωρη, αποκαλυπτική εικόνα.

Βιντεογράφησα αυτό το αλλόκοτο τοπίο και μάζεψα ένα σωρό σακιά μαύρη άμμο, κουκουνάρια, κλαριά και διάφορα άλλα αποτεφρωμένα θραύσματα. Έφερα το υλικό στο εργαστήριό μου και δημιούργησα μια μαντάλα ως αφιέρωμα / μνημείο για τις απώλειες από τις καταστροφικές φωτιές που κοντεύουν να γίνουν καθημερινότητα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η ταξινόμηση των στοιχείων της εγκατάστασης, παραπέμπει σε μουσειακό έκθεμα, ή ίσως σε στρατιωτικό νεκροταφείο. Το έργο ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της performance για την κάμερα με την καταστροφή της ίδιας της εγκατάστασης που έδωσε στο έργο μια ακόμα επίκαιρη διάσταση».

Το video ξεκινάει με έναν ύμνο στα Σανσκριτικά από το Rig Veda που απευθύνει η καλλιτέχνης προς τον θεό Ganesh (με μορφή Ελέφαντα) που ευλογά κάθε νέο ξεκίνημα. Το φωνητικό προς το τέλος, Να’τ, είναι ύμνος προς τον θεό Μοχάμεντ, από έναν παραδοσιακό Αφγανό τραγουδιστή στην περσική γλώσσα Φαρσί, που ηχογραφήθηκε από την UNESCO γύρω στο 1960.

Ο τίτλος του έργου αναφέρεται στο χρησμό #49 του I Ching

Fire in the lake: The image of Revolution.

Φωτιά στη Λίμνη: Η εικόνα της Επανάστασης

Necessary action: Transformation.

Αναγκαία πράξη: Μεταμόρφωση

Συντελεστές:

Σύλληψη - Εκτέλεση: Ελένη Μυλωνά

Μοντάζ - Σχεδιασμός ήχου: Στέφανος Μπερτάκης

Κάμερα: Θοδωρής Μιχόπουλος, Στέφανος Μπερτάκης

Drone: Βασίλειος Βαφειάδης

Επεξεργασία Χρώματος: Γιώργος Κολιός

Βοηθός Παραγωγής: Γεωργία Λαλέ.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Ελένη Μυλωνά ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη και στην Αίγινα και ταξιδεύει τακτικά σε καινούργια μέρη. Χρησιμοποιεί πολλαπλές τεχνικές και υλικά, όπως φωτογραφία, γλυπτική, ζωγραφική, γεωμετρική αφαίρεση, video και performance. Ατομικές εκθέσεις της έχουν παρουσιασθεί στο MoMA PS1 ΝΥ, Μουσείο BENAKI Πειραιώς, Gallerie Francoise Heitsch Μόναχο, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Γκαλερί Ζουμπουλάκη και Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού ΝΥ. Έχει εκθέσει σε πολλά μουσεία και αίθουσες τέχνης, όπως EMST, MOMus, Μουσείο Αλεξ Μυλωνά, ΜΣΤ Κρήτης, ΜMCA Skopie, Cooper Union NY Queens Museum ΝΥ, Ellis Island Museum ΝΥ, Gaasbeek Castle και Belgian Gallery, Βέλγιο, Shiva Gallery ΝΥ, Schrοpf Gallery Σικάγο και Konica Plaza Τόκυο. Η Ελένη Μυλωνά συμμετείχε στην πρώτη Μπιενάλε της Αθήνας Destroy Athens, στην 7η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης και στη Μπιενάλε του Cannakale Osnabruck Γερμανία. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς επιμελητές και έργα της βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές.

Διάρκεια έκθεσης: 14 – 29 Ιουλίου 2022

Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλ. Κολωνακίου 20

Ώρες λειτουργίας: Τρ., Πέμ. & Παρ. 11.00 -20.00

Τετ. & Σάβ. 11.00 –15.00

Κυριακή & Δευτέρα κλειστά